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Кожа засветилась, как после отпуска — а визажист просто использовал один неожиданный приём

Выберите хайлайтер для glow-макияжа с мягким внутренним сиянием
1:59
Моя семья » Красота и стиль

Glow-макияж всё ещё с нами — и он стал ещё тоньше и изысканнее. В центре внимания не глянец, а мягкое, "внутреннее" сияние кожи. А чтобы добиться нужного эффекта, без хорошего хайлайтера не обойтись.

Летнее сияние: эффект живой кожи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Летнее сияние: эффект живой кожи

1. Becca Shimmering Skin Perfector (Champagne Pop)

Культовый продукт, который обожают визажисты. Ложится тонко, не подчёркивает поры и дарит тот самый эффект "вау!", будто кожа светится изнутри.

2. Charlotte Tilbury Beauty Light Wand

Кремовая формула с эффектом "мокрого блеска". Легко растушевывается и идеально подходит для дневного макияжа. Даёт деликатный, но заметный результат.

3. The Balm Mary-Lou Manizer

Проверенная классика. Универсальный оттенок подойдёт большинству оттенков кожи. Можно использовать как тени или на ключицы.

4. Rare Beauty Positive Light Highlighter

Разработан самой Селеной Гомес — и это не просто пиар. Формула легкая, сияние рассыпчатое, как у кожи после хорошего сна и литра воды.

5. Maybelline Master Chrome (Molten Rose Gold)

Доступный и потрясающе сияющий. Этот бюджетный вариант конкурирует с люксом, добавляя перламутровое тепло и мягкий светоотражающий эффект.

Как наносить, чтобы не переусердствовать

Наносите хайлайтер на верхние точки скул, спинку носа, галочку над губой и внутренние уголки глаз. Используйте пушистую кисть или подушечку пальца — главное, не растягивать, а вбивать в кожу.

Настоящее сияние — это не блёстки, а грамотный выбор текстуры и оттенка. Попробуйте один из этих хайлайтеров, и вы поймёте, что значит выглядеть дорого и естественно одновременно.

Уточнения

Хайла́йтер — средство декоративной косметики, для создания «скульптурности» лица — высветления и выделения отдельных участков, добавления зрительного объёма, получения сияющего, свежего вида, создания эффекта светящейся кожи.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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