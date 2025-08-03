Кожа засветилась, как после отпуска — а визажист просто использовал один неожиданный приём

Glow-макияж всё ещё с нами — и он стал ещё тоньше и изысканнее. В центре внимания не глянец, а мягкое, "внутреннее" сияние кожи. А чтобы добиться нужного эффекта, без хорошего хайлайтера не обойтись.
Культовый продукт, который обожают визажисты. Ложится тонко, не подчёркивает поры и дарит тот самый эффект "вау!", будто кожа светится изнутри.
Кремовая формула с эффектом "мокрого блеска". Легко растушевывается и идеально подходит для дневного макияжа. Даёт деликатный, но заметный результат.
Проверенная классика. Универсальный оттенок подойдёт большинству оттенков кожи. Можно использовать как тени или на ключицы.
Разработан самой Селеной Гомес — и это не просто пиар. Формула легкая, сияние рассыпчатое, как у кожи после хорошего сна и литра воды.
Доступный и потрясающе сияющий. Этот бюджетный вариант конкурирует с люксом, добавляя перламутровое тепло и мягкий светоотражающий эффект.
Наносите хайлайтер на верхние точки скул, спинку носа, галочку над губой и внутренние уголки глаз. Используйте пушистую кисть или подушечку пальца — главное, не растягивать, а вбивать в кожу.
Настоящее сияние — это не блёстки, а грамотный выбор текстуры и оттенка. Попробуйте один из этих хайлайтеров, и вы поймёте, что значит выглядеть дорого и естественно одновременно.
Хайла́йтер — средство декоративной косметики, для создания «скульптурности» лица — высветления и выделения отдельных участков, добавления зрительного объёма, получения сияющего, свежего вида, создания эффекта светящейся кожи.
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