Что поможет замедлить старение кожи: советы для женщин после 35

Как замедлить старение кожи: правила ухода, которые действительно работают

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После 35 лет кожа меняется — снижается выработка коллагена, появляются первые морщины и тусклость. Но старение можно замедлить, если вовремя включить в рутину правильные шаги. Не нужны дорогостоящие процедуры — достаточно заботы, регулярности и любви к себе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ночной уход за кожей

1. Уход по возрасту — must

Замените лёгкий крем на антивозрастной с пептидами, ретинолом и гиалуроновой кислотой. Сыворотки с витамином С и антиоксидантами придают коже упругость и возвращают сияние.

2. SPF — круглый год

Солнце — главный враг молодости. Даже в пасмурную погоду используйте крем с SPF не ниже 30. Это главное оружие против пигментации и фотостарения.

3. Молодость начинается изнутри

Омега-3, витамины A, E и С, белок — всё это строительный материал для вашей кожи. Пейте достаточно воды и сократите сахар — кожа скажет спасибо.

4. Массажи и гимнастика для лица

Регулярный лимфодренажный массаж или упражнения помогают сохранять тонус, разглаживать овал лица и выводить лишнюю жидкость.

5. Здоровый сон и режим

Клетки кожи восстанавливаются ночью, поэтому полноценный 7–8-часовой сон — это ваш ночной крем №1.

Уход за кожей после 35 — не про борьбу со временем, а про заботу о себе. Вы заслуживаете сиять в любом возрасте — и ваша кожа может это показать.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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