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Секреты красоты мира: раскройте ритуалы разных стран – ваша кожа скажет спасибо

Ритуалы красоты разных стран: секреты сияющей кожи без дорогостоящих процедур
1:45
Моя семья » Красота и стиль

Если вы думаете, что идеальный уход за собой — это всегда дорого и сложно, то посмотрите, как делают это женщины в разных уголках мира. Традиционные ритуалы красоты, передающиеся из поколения в поколение, — это не только магия природы, но и удивительная простота. Пора взять на заметку чужой опыт и превратить рутину в удовольствие.

Женщина ухаживает за лицом
Фото: flickr.com by LG전자, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина ухаживает за лицом

Япония: ритуал рисовой воды

Японки славятся своей фарфоровой кожей. Их секрет — умывание водой, оставшейся после варки риса. Она богата антиоксидантами и витаминами группы B, делает кожу мягкой и сияющей.

Марокко: хаммам и аргановое масло

Женщины в Марокко очищают кожу в хаммаме — традиционной парной. После этого обязательно используют аргановое масло — оно питает кожу, делая её бархатистой.

Индия: маски из куркумы

Куркума — природный антисептик и осветлитель. Индийские женщины используют её с йогуртом и медом в масках для лица и тела — для гладкой, ровной кожи.

Корея: 10-ступенчатый уход

Многоэтапная система — от гидрофильного масла до эссенций и кремов — помогает сохранять кожу молодой и увлажнённой. Главное — последовательность и терпение.

Франция: уход без суеты

Француженки выбирают минимум макияжа, делая ставку на качественную косметику, термальную воду и расслабляющие процедуры. Красота — в естественности.

Красота — это не шаблон, а личный стиль ухода. Попробуйте внедрить в свою рутину один из этих ритуалов, и вы удивитесь, как быстро появятся первые результаты.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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