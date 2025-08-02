Прощай, безвкусица: 5 главных трендов маникюра 2025, о которых нужно знать

Ногти — это новая визитная карточка стиля. В 2025 году маникюр превратился из дополнения в полноценный акцент образа. Хотите, чтобы ваши руки выглядели дорого и модно? Ловите самые актуальные тренды сезона.
Натуральные оттенки остаются на пике, но теперь нюд — это не скучно. Добавьте молочный градиент, глянцевый блеск или микроскульптуру. Такой маникюр подойдёт и в офис, и на вечеринку.
Металлические покрытия — серебро, золото, розовый хром — делают ногти буквально сияющими. Особенно эффектно смотрится в минималистичном исполнении на коротких ногтях.
Тонкие линии, точки, абстрактные узоры — идеальны для тех, кто хочет модный, но не кричащий дизайн. Отлично сочетается с базовыми оттенками: белым, черным, серым.
Классический френч получил современное переосмысление: асимметрия, цветные кончики, дуал-тоны. Такой дизайн выглядит свежо и стильно.
Для смелых: лимонный, мятный, коралловый и фуксия в глянцевом или матовом исполнении. Особенно актуален на отпуск и летние вечеринки.
Маникюр — это способ заявить о себе без слов. Выбирайте стиль, который отражает ваше настроение, и смело экспериментируйте. Руки всё скажут за вас.
Маникю́р — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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