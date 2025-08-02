Прощай, безвкусица: 5 главных трендов маникюра 2025, о которых нужно знать

Модный маникюр 2025: 5 вариантов дизайна для любого случая

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ногти — это новая визитная карточка стиля. В 2025 году маникюр превратился из дополнения в полноценный акцент образа. Хотите, чтобы ваши руки выглядели дорого и модно? Ловите самые актуальные тренды сезона.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Розовый маникюр

1. Нюд с характером

Натуральные оттенки остаются на пике, но теперь нюд — это не скучно. Добавьте молочный градиент, глянцевый блеск или микроскульптуру. Такой маникюр подойдёт и в офис, и на вечеринку.

2. Хром и зеркальный блеск

Металлические покрытия — серебро, золото, розовый хром — делают ногти буквально сияющими. Особенно эффектно смотрится в минималистичном исполнении на коротких ногтях.

3. Графика и минимализм

Тонкие линии, точки, абстрактные узоры — идеальны для тех, кто хочет модный, но не кричащий дизайн. Отлично сочетается с базовыми оттенками: белым, черным, серым.

4. Обновлённый френч

Классический френч получил современное переосмысление: асимметрия, цветные кончики, дуал-тоны. Такой дизайн выглядит свежо и стильно.

5. Яркий неон и конфетные цвета

Для смелых: лимонный, мятный, коралловый и фуксия в глянцевом или матовом исполнении. Особенно актуален на отпуск и летние вечеринки.

Маникюр — это способ заявить о себе без слов. Выбирайте стиль, который отражает ваше настроение, и смело экспериментируйте. Руки всё скажут за вас.

Уточнения

Маникю́р — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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