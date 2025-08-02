Солнце, море и +3 кг: меняем схему отдыха — и наслаждаемся без последствий

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Отпуск создан для отдыха, вкусной еды и полного расслабления — но именно они часто оборачиваются лишними килограммами. Почему мы переедаем в отпуске и как превратить отдых в пользу для тела? Подсказываем простые шаги, которые помогут наслаждаться летом без вреда для фигуры.

Тихий отпуск
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Тихий отпуск

1. Правильный завтрак — ключ к дню

Начинайте день с полноценного и сбалансированного завтрака, который не будет перегружать организм, но обеспечит энергией на весь день. Включайте в него белки, углеводы и здоровые жиры — такие как яйца, авокадо и цельнозерновые продукты. Это поможет избежать желания перекусить высококалорийными продуктами в течение дня.

2. Активности на свежем воздухе

Планируйте активные прогулки, катание на велосипеде или занятия йогой на пляже. Такие занятия не только помогут поддержать форму, но и сделают отдых ещё более насыщенным. Включите физическую активность в свой отдых, чтобы сжигать калории без ущерба для удовольствия.

3. Контроль порций

В ресторанах и на пляже легко соблазниться вкусной, но калорийной едой. Чтобы избежать переедания, контролируйте порции, избегайте жирных и сладких закусок, а лучше заказывайте блюда, которые запечены или приготовлены на пару. Не забывайте пить воду и наслаждаться легкими закусками, такими как фрукты.

4. Планируйте ужины заранее

Если планируете поход в ресторан, заранее решите, что будете есть. Выбирайте полезные блюда — салаты с рыбой, блюда с овощами, и избегайте жареных и жирных вариантов.

Набор веса в отпуске можно предотвратить, если следовать этим простым рекомендациям. Сбалансированное питание, активность и контроль за порциями помогут вам насладиться отдыхом без ущерба для фигуры!

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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