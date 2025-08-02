Солнце, море и +3 кг: меняем схему отдыха — и наслаждаемся без последствий

Отпуск создан для отдыха, вкусной еды и полного расслабления — но именно они часто оборачиваются лишними килограммами. Почему мы переедаем в отпуске и как превратить отдых в пользу для тела? Подсказываем простые шаги, которые помогут наслаждаться летом без вреда для фигуры.
Начинайте день с полноценного и сбалансированного завтрака, который не будет перегружать организм, но обеспечит энергией на весь день. Включайте в него белки, углеводы и здоровые жиры — такие как яйца, авокадо и цельнозерновые продукты. Это поможет избежать желания перекусить высококалорийными продуктами в течение дня.
Планируйте активные прогулки, катание на велосипеде или занятия йогой на пляже. Такие занятия не только помогут поддержать форму, но и сделают отдых ещё более насыщенным. Включите физическую активность в свой отдых, чтобы сжигать калории без ущерба для удовольствия.
В ресторанах и на пляже легко соблазниться вкусной, но калорийной едой. Чтобы избежать переедания, контролируйте порции, избегайте жирных и сладких закусок, а лучше заказывайте блюда, которые запечены или приготовлены на пару. Не забывайте пить воду и наслаждаться легкими закусками, такими как фрукты.
Если планируете поход в ресторан, заранее решите, что будете есть. Выбирайте полезные блюда — салаты с рыбой, блюда с овощами, и избегайте жареных и жирных вариантов.
Набор веса в отпуске можно предотвратить, если следовать этим простым рекомендациям. Сбалансированное питание, активность и контроль за порциями помогут вам насладиться отдыхом без ущерба для фигуры!
О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.
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