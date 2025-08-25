Осталась одна неделя до осени — успей обновить гардероб этими жакетами, пока другие не поняли

Жакеты осени 2025: терракотовый и глубокий синий становятся главными цветами сезона

Жакет — один из тех универсальных предметов одежды, который способен преобразить любой образ, придавая ему элегантности и шарма. В этом сезоне многие бренды предлагают разнообразие фасонов, каждый из которых может стать основой для стильного и актуального наряда. Давайте разберемся, какие модели жакетов в тренде в осенне-зимний сезон 2025 и как их носить.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Молодая женщина в стильном жакете

Жакет без лацканов: минимализм и стиль

Почему стоит выбрать

Жакет без лацканов — это смелый и современный выбор. Без лишних деталей он привлекает внимание к форме и качеству ткани, при этом сочетая минимализм и элегантность.

С чем носить

С простыми футболками или водолазками.

Совмещайте с элегантными брюками или юбкой, а на ноги подберите ботинки или кроссовки для повседневных образов.

Яркие цвета, такие как терракотовый или глубокий синий, идеально подходят для создания акцентных образов.

Этот жакет будет отлично смотреться в офисе, на встречах с друзьями или даже на вечерних мероприятиях.

Жакет с прямым воротником-стойкой: элегантность и шарм

Почему стоит выбрать

Прямой воротник-стойка придает жакету оригинальность и немного строгий вид. Это идеальный выбор для тех, кто хочет добавить элегантности и легкости в свой образ.

С чем носить

Подберите жакет с прямым воротником для сочетания с платьем, плиссированной юбкой или джинсами.

Стиль "smart casual" хорошо работает с таким фасоном: носите жакет с пиджаком или объемными брюками.

Добавьте акцент в образ с помощью аксессуаров, таких как классическая сумка или тонкие украшения.

Этот жакет станет незаменимым для более формальных случаев, а также для создания элегантных и стильных повседневных аутфитов.

Приталенный жакет: акцент на фигуру

Почему стоит выбрать

Приталенные жакеты — это классика, которая идеально подчеркивает женственные формы, создавая элегантный силуэт. В зависимости от ткани и отделки, они могут быть как строгими, так и более расслабленными.

С чем носить

С узкими брюками или юбками, чтобы подчеркнуть талию.

Приталенный жакет идеально сочетается с коктейльными платьями или трикотажными топами.

Для офисного стиля подберите классические туфли на каблуке, а для повседневных образов — ботинки.

Этот жакет подходит для офисных луков и деловых встреч, при этом он может быть адаптирован для вечернего образа с правильными аксессуарами.

Удлиненный жакет прямого кроя: максимальный комфорт и стиль

Почему стоит выбрать

Удлиненные жакеты прямого кроя — это не только удобно, но и очень стильно. Такие модели прекрасно подходят для создания многослойных образов, которые сейчас в моде.

С чем носить

С обтягивающими брюками или юбкой-карандаш для контраста.

Попробуйте сочетать с моноколорными образами, чтобы создать стильный, вытягивающий силуэт.

Добавьте яркие футболки или аксессуары для смелых акцентов.

Эти жакеты подходят для более расслабленных и комфортных образов, а также для создания интересных и стильных многослойных аутфитов.

Жакет в мужском стиле: смелый выбор

Почему стоит выбрать

Жакеты в мужском стиле придают вашему образу нотки андрагинности, а также придают уверенности. Они помогут сбалансировать строгие линии с женственными формами, создавая уникальные контрасты.

С чем носить

С брюками-бананами или классическими джинсами для непринужденного стиля.

С приталенной юбкой или узкими брюками, чтобы подчеркнуть женственность.

Для создания мягкости в образе сочетайте с шелковыми блузами или трикотажными топами.

Жакет в мужском стиле можно носить как в повседневной жизни, так и для более строгих выходов.

Как выбрать свой идеальный жакет

Неважно, какой фасон жакета вы выберете — главное, чтобы он сочетался с вашим стилем и подчеркивал вашу индивидуальность. Будь то приталенный жакет для офисного стиля, удлиненная модель для повседневных выходов или жакет в мужском стиле для экспериментов с образом — этот элемент гардероба должен стать не только трендовым, но и удобным. Не забывайте, что мода — это не только следование трендам, но и возможность проявить свою уникальность через стиль.

