Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приседания со штангой развивают квадрицепсы и ягодицы
Учёные выяснили, что регулярность сна важнее его продолжительности для здоровья
Эксперты: домашний творог можно получить путем нагревания кефира
Ветеринары: порча вещей собакой может указывать на стресс или тревогу разлуки
Артемий Лебедев показал необычный унитаз в своём доме
Джинсовая миди-юбка остаётся в центре модного внимания осени 2025 года
Mahindra BE 6 Batman Edition: золотые акценты и символ летучей мыши — что под капотом
Статистика Поднебесной: Россия увеличила закупки китайского винограда в 3 раза
Гаджет Heat It избавит от зуда после укусов комаров: как это работает

Привычка, от которой стареют раньше: но ты делаешь это каждое утро — и не замечаешь вреда

Мыло нарушает pH кожи лица, что приводит к сухости и повышенной чувствительности
3:35
Моя семья » Красота и стиль

Мыло — это первое, что приходит на ум, когда нужно умыться. Кажется, что оно очищает "до скрипа" и прекрасно справляется со своей задачей. Но на самом деле такой способ очищения может навредить коже. Особенно — если использовать его регулярно.

Ночной уход за кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ночной уход за кожей

Разбираемся, почему мыло — не лучший вариант для лица и чем его стоит заменить, чтобы кожа осталась мягкой, увлажнённой и здоровой.

Что не так с обычным мылом

У большинства мыл уровень pH составляет от 9 до 11. Это сильно выше естественного показателя кожи (в среднем pH кожи — около 5,5). Щелочная среда нарушает защитный барьер и провоцирует массу проблем.

Вот что может случиться при регулярном умывании мылом

  • Нарушение гидролипидного слоя кожи.
  • Повышенная сухость и стянутость.
  • Раздражение и покраснение.
  • Повышенное выделение себума (как реакция на пересушивание).
  • Увеличение чувствительности и склонности к воспалениям.

А детское мыло — можно

К сожалению, нет. Даже самые "нежные" детские варианты часто содержат:

  • Щелочи (агрессивно воздействуют на кожу).
  • Отдушки и красители (могут вызывать раздражение).
  • Консерванты (иногда провоцируют аллергию).

Да, такие мыла могут быть безопасны для тела, но не для ежедневного очищения лица.

Почему лучше выбрать гель для умывания

Современные гели для умывания разрабатываются с учётом особенностей кожи лица и имеют сбалансированный состав. Особенно хороши продукты с амфотерными и неионогенными ПАВ (поверхностно-активными веществами).

Преимущества таких гелей

  • pH, близкий к естественному уровню кожи (4,5-5,5).
  • Не пересушивают и не повреждают защитный барьер.
  • Подходят даже для чувствительной и сухой кожи.
  • Часто содержат полезные компоненты (гиалуроновую кислоту, пантенол, растительные экстракты).
  • Универсальны — подходят для всех типов кожи.

Как выбрать правильный гель

Обратите внимание на:

Компоненты, которые стоит искать

  • Кокамидопропилбетаин.
  • Децил глюкозид.
  • Коко-глюкозид.

Эти вещества мягко очищают и поддерживают баланс кожи.

Компоненты, которых лучше избегать

  • Лаурилсульфат натрия (SLS).
  • Лауретсульфат натрия (SLES).

Они агрессивно воздействуют и могут вызывать сухость и раздражение.

Бонус: хорошо, если в составе есть гиалуроновая кислота, пантенол, аллантоин, экстракты ромашки или зелёного чая — они успокаивают и увлажняют.

Как перейти с мыла на гель без стресса для кожи

  • Сначала замените мыло на гель хотя бы в утреннем уходе.
  • Следите за реакцией кожи: если исчезнут сухость, стянутость и покраснение — вы на верном пути.
  • Добавьте мягкий тоник и увлажняющий крем, чтобы поддержать результат.
  • Через пару недель можно полностью отказаться от мыла для лица.

Мыло — не лучший помощник для лица. Даже если оно "натуральное" или "детское". Для ежедневного ухода лучше выбрать гель с мягкими очищающими компонентами, который сохранит здоровье, комфорт и свежесть вашей кожи. Красота — это не "до скрипа", а бережность и баланс.

Уточнения

Мы́ло - моющее средство гигиенической косметики или бытовой химии, основным компонентом которого являются водорастворимые соли жирных кислот — продукт взаимодействия щёлочи с натуральными или синтетическими жирными кислотами.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мейн-кун отличается дрессируемостью и сильной привязанностью к хозяину
Домашние животные
Мейн-кун отличается дрессируемостью и сильной привязанностью к хозяину Аудио 
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ
Авто
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ Аудио 
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Недвижимость
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Гидроэлектростанция меняет мир: Китай скрывает в Тибете то, что изменит всех нас
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Последние материалы
Mahindra BE 6 Batman Edition: золотые акценты и символ летучей мыши — что под капотом
Статистика Поднебесной: Россия увеличила закупки китайского винограда в 3 раза
Гаджет Heat It избавит от зуда после укусов комаров: как это работает
Влияние сна на здоровье: как режим может уменьшить риски у пациентов с сердечной недостаточностью
Зоопсихологи: растопыренная ладонь воспринимается кошкой как сигнал угрозы
Тега-Кей: озёрный рай Южной Каролины
Самбист Елисеев: тяга эластичной ленты укрепляет мышцы плечевого пояса
Мелкие луковицы можно высаживать до середины октября для зелени, говорят эксперты
Ида Галич посоветовала к прочтению книгу для мамочек Еда, сон, любовь
Приготовление драников за 10 минут: эксперты предложили использовать блендер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.