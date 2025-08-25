Привычка, от которой стареют раньше: но ты делаешь это каждое утро — и не замечаешь вреда

Мыло — это первое, что приходит на ум, когда нужно умыться. Кажется, что оно очищает "до скрипа" и прекрасно справляется со своей задачей. Но на самом деле такой способ очищения может навредить коже. Особенно — если использовать его регулярно.
Разбираемся, почему мыло — не лучший вариант для лица и чем его стоит заменить, чтобы кожа осталась мягкой, увлажнённой и здоровой.
У большинства мыл уровень pH составляет от 9 до 11. Это сильно выше естественного показателя кожи (в среднем pH кожи — около 5,5). Щелочная среда нарушает защитный барьер и провоцирует массу проблем.
К сожалению, нет. Даже самые "нежные" детские варианты часто содержат:
Да, такие мыла могут быть безопасны для тела, но не для ежедневного очищения лица.
Современные гели для умывания разрабатываются с учётом особенностей кожи лица и имеют сбалансированный состав. Особенно хороши продукты с амфотерными и неионогенными ПАВ (поверхностно-активными веществами).
Обратите внимание на:
Эти вещества мягко очищают и поддерживают баланс кожи.
Они агрессивно воздействуют и могут вызывать сухость и раздражение.
Бонус: хорошо, если в составе есть гиалуроновая кислота, пантенол, аллантоин, экстракты ромашки или зелёного чая — они успокаивают и увлажняют.
Мыло — не лучший помощник для лица. Даже если оно "натуральное" или "детское". Для ежедневного ухода лучше выбрать гель с мягкими очищающими компонентами, который сохранит здоровье, комфорт и свежесть вашей кожи. Красота — это не "до скрипа", а бережность и баланс.
Мы́ло - моющее средство гигиенической косметики или бытовой химии, основным компонентом которого являются водорастворимые соли жирных кислот — продукт взаимодействия щёлочи с натуральными или синтетическими жирными кислотами.
