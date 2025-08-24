Так бабушки точно не носили: как носить платок в 2025-м и сводим с ума прохожих

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Платок — аксессуар, проверенный временем. Он был с нами на протяжении веков, и в осеннем сезоне 2025-го снова уверенно возвращается на модный пьедестал. Не стоит думать, что платок — это пережиток прошлого. Сегодня он стал выразительным и актуальным элементом современного гардероба, особенно в прохладное межсезонье.

Девушка в платке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в платке

Платок: от истории к подиумам

С античных времён до сегодняшнего дня платки сопровождали женщин (и мужчин!), трансформируясь и переосмысляясь:

  • В средние века: символ статуса и женского положения.
  • В XVIII-XIX веках: изысканное дополнение к европейской моде.
  • В XX веке: культовый элемент стиля от Одри Хепбёрн до современных икон моды.
  • В 2020-х: универсальный аксессуар, сочетающий эстетику традиций и современных трендов.

Сегодня дизайнеры вдохновляются этническими мотивами и винтажной эстетикой, предлагая смелые платки в осенней палитре — от тёмного изумруда до тёплого шафрана.

Осень 2025: почему платок снова на пике

Осенью платок выполняет не только эстетическую, но и практическую функцию. Он греет, защищает от ветра и дополняет многослойные образы.

Преимущества платка этой осенью:

  • Делает образ стильным и законченным.
  • Является ярким акцентом или гармоничным дополнением.
  • Защищает от переменчивой погоды — от лёгкого ветра до первого снега.

5 стильных способов носить платок этой осенью

На шее — классика, которая всегда работает

Элегантно и тепло. Идеально сочетается с:

  • Пальто-халатом.
  • Кожаной курткой.
  • Оверсайз-жакетом.

Совет: выбери платок в осенней палитре — терракотовый, охра, бордо или тёмно-зелёный.

На голове — защита и ретро-стиль

Платок, завязанный на голове, не только стильно смотрится, но и спасает от ветра и мороси. Идеально:

  • В дуэте с длинным пальто.
  • В винтажных луках с юбками миди.
  • С высокими сапогами и очками в толстой оправе.

Фишка сезона: геометричные и цветочные принты в приглушённых тонах.

На запястье или сумке — детали, которые делают образ

Маленький шёлковый платок, повязанный на ручку сумки или на запястье, придаёт образу изысканности. Выглядит особенно выигрышно с:

  • Кэжуал-луками в стиле "тихая роскошь".
  • Базовым трикотажем и денимом.
  • Замшевой или кожаной сумкой.

Поверх плеч — уютный акцент

Широкий платок можно накинуть на плечи как накидку — отличный выбор для ранней осени. Комбинируй с:

  • Рубашками или джемперами.
  • Тонкими водолазками.
  • Жилетами или трикотажными костюмами.

Идеально для уличных прогулок, походов в кафе и даже офиса.

Как ремень или топ — неочевидные, но модные варианты

Для тех, кто не боится экспериментов. Шёлковый платок можно использовать:

  • Как пояс на платье или пальто.
  • Как декоративный топ под жакет.
  • Как элемент многослойного лука — например, поверх водолазки.

Как выбрать платок осенью

Обращай внимание на:

  • Материал: выбирай плотные ткани — твид, шерсть, кашемир, плотный шёлк.
  • Цвет: актуальны землистые, винные, сливовые, тёмно-синие оттенки.
  • Принт: геометрия, барочные узоры, ретро-цветы, этника.

Платок как отражение настроения

Осень — это сезон уюта, лёгкой ностальгии и новых начинаний. И платок идеально это подчеркивает. Он добавляет образу тепла, романтики и индивидуальности. С его помощью можно быть яркой в серой погоде и выразить себя даже в самых простых сочетаниях.

Платок — не просто модный аксессуар, а элемент, который говорит о вкусе, настроении и уважении к традициям. Осень 2025 — идеальное время, чтобы достать любимые платки из шкафа или подобрать новую модель, которая станет акцентом в твоём гардеробе. Смело экспериментируй и завязывай узлы на свой лад — пусть эта осень будет стильной и уютной.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
