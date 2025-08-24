Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Дизайнеры показали эффективные варианты мебели для прихожей разного размера
Тайны идеальной кухни: дизайнеры The Spruce назвали вещи, которые нужно срочно убрать со столешницы
Новый виток конфликта: встреча принца Гарри и Карла III обернулась взаимными обвинениями
Кулинары представили рецепт пиццы, которая готовится на сковороде за 15 минут
Зоопсихологи: главной причиной стресса у кошки является угроза ее личному пространству
Врачи сообщают, что сон на левом боку снижает нагрузку на сердце и улучшает работу ЖКТ
Дом, который всегда в пути: лайнер предлагает пожизненное путешествие для туристов
Похудеть на 10 кг за месяц помогут HIIT тренировки

Маркетинг — в топку, уход — по делу: как жить с тремя уходовыми средствами и не страдать

Дерматологи заявили: многокомпонентный уход перегружает кожу и нарушает её барьер
3:19
Моя семья » Красота и стиль

Еще совсем недавно идеальный уход за кожей ассоциировался с множеством баночек, сывороток и эссенций. Полки ломились от косметики, а вечерний ритуал превращался в часовой марафон. Но мода на сложные схемы уступает место новому тренду — бьюти-минимализму.

Ночной уход за кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ночной уход за кожей

Что это такое?

Бьюти-минимализм — это философия ухода, основанная на принципе "меньше — значит больше". Это не просто сокращение средств в косметичке, а осознанный подход, где ты выбираешь только те продукты, которые действительно работают.

Главные идеи

  • Минимум средств — максимум пользы.
  • Отказ от хаотичных покупок.
  • Уважение к естественным функциям кожи.
  • Экологичный и рациональный подход к потреблению.

Как всё началось

Всё началось с азиатских 10-12-ступенчатых систем ухода, которые стали вирусным трендом. Масла, тонеры, эссенции, кремы — всё по графику, дважды в день. Но со временем стало понятно: кожа не всегда благодарна за такой "перегруз".

Переход к минимализму стал логичным ответом на избыточный уход. Меньше продуктов — меньше риска нарушить барьер кожи, вызвать раздражения или воспаления.

Основные принципы бьюти-минимализма

Минимальный, но продуманный набор средств

Достаточно всего 3-5 продуктов

  • Мягкое очищающее средство.
  • Увлажняющий крем.
  • SPF-защита.
  • По необходимости — сыворотка или масло.

Осознанный выбор

  • Больше никаких покупок "на хайпе". Только то, что реально работает с твоим типом кожи. Смотри на составы, читай отзывы, отслеживай реакции своей кожи.

Макияж без перегруза

  • Вместо плотного тонального крема — BB или CC-крем. Вместо палеток — универсальные средства. Легкий акцент на свежую кожу, брови, немного сияния — и ты готова.

Экономия времени и пространства

  • Прощай, завалы баночек! Утренний ритуал — 5 минут. А на полке — только нужное и любимое.

Почему всё больше людей выбирают этот подход?

  • Экономия времени: меньше этапов — больше свободы.
  • Экономия денег: не покупаешь лишнего — инвестируешь в качество.
  • Забота об экологии: меньше упаковок, меньше отходов.
  • Ментальный комфорт: порядок в уходе = порядок в голове.
  • Здоровая кожа: минимальное вмешательство — естественное сияние.

Как перейти на бьюти-минимализм

  • Разбор косметички: убери всё лишнее, оставь любимое.
  • Многофункциональность: BB-крем, масло 2-в-1, SPF с увлажнением.
  • Упрощённая схема ухода: очищение — увлажнение — защита.
  • Меньше макияжа: дай коже дышать.
  • Сознательные покупки: не ведись на маркетинг.

Бьюти-минимализм — это про заботу, а не нагрузку. Он позволяет чувствовать и выглядеть лучше, не тратя время, деньги и ресурсы впустую. Это не просто тренд — это осознанный шаг к простоте, свободе и естественной красоте.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак
Домашние животные
Кинологи: крик и наказание едой являются главными причинами обиды у собак Аудио 
Популярное
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России

Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.

Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Последние материалы
Тайны идеальной кухни: дизайнеры The Spruce назвали вещи, которые нужно срочно убрать со столешницы
Новый виток конфликта: встреча принца Гарри и Карла III обернулась взаимными обвинениями
Дерматологи заявили: многокомпонентный уход перегружает кожу и нарушает её барьер
Кулинары представили рецепт пиццы, которая готовится на сковороде за 15 минут
Зоопсихологи: главной причиной стресса у кошки является угроза ее личному пространству
Врачи сообщают, что сон на левом боку снижает нагрузку на сердце и улучшает работу ЖКТ
Дом, который всегда в пути: лайнер предлагает пожизненное путешествие для туристов
Похудеть на 10 кг за месяц помогут HIIT тренировки
Из базы данных: приставы остановили взыскание 20 млн рублей с Олега Тинькова*
Жидкое удобрение из скошенной травы помогает улучшить почву и урожай
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.