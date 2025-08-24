Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кулинары: двухэтапная обжарка на разном огне помогает сохранить грудку сочной
Зоопсихологи: кошка не спит с хозяином из-за неудобного расположения кровати
Xinhua: китайско-российский логистический комплекс за $17 млн изменит торговлю
Элементарный отпугиватель насекомых за 5 минут: пакет, монеты, лимон — и дом чист
Лера Кудрявцева неожиданно поддержала Тимати после скандала с вечеринкой
Эвелина Блёданс хочет приобрести недвижимость на берегу Чёрного моря
Штанга позволяет поднимать больше веса и быстрее набирать силу
Замки, природа и культура: откройте для себя South West Coastal 300 в Шотландии
В Балтийском море обнаружено крупное нефтяное месторождение

Свитер, пальто и вот эти брюки: 5 фасонов, в которых ты захочешь провести всю осень

5 брючных трендов осени: скинни, леггинсы, офисные модели и не только
Моя семья » Красота и стиль

Осень — время, когда хочется комфорта, тепла и… идеальной пары брюк. Благо, мода дарит нам большой выбор: от уютного кэжуала до элегантной классики. Ниже — пять модных фасонов, которые не просто согреют, но и помогут выглядеть стильно в любую погоду.

Брюки
Фото: https://www.freepik.com by pikisuperstar
Брюки

Широкие брюки — свобода и шик

Если ты еще не примеряла широкие брюки — самое время. Они не только добавляют воздушности образу, но и делают силуэт визуально более стройным.

С чем носить

  • Объемные свитера, жилеты, косухи.
  • Короткие пальто или жакеты, подчеркивающие талию.
  • Обувь: от кроссовок до ботильонов на каблуке.

Совет: выбирай модели с высокой талией — они вытягивают фигуру и визуально удлиняют ноги.

Джинсы скинни — базовая классика

Скинни остаются с нами и этой осенью. Особенно хороши модели с высокой посадкой — они эффектно подчеркивают формы и идеально вписываются в многослойные образы.

Как носить

  • С жакетами, строгими рубашками и пальто.
  • С объемными свитерами и пуховиками в стиле oversize.
  • С ботильонами, сапогами или грубыми ботинками.

Идеально для: офиса, городских прогулок и уютных осенних кофе-брейков.

Спортивные брюки — комфорт как стиль

Да, это снова модно! Спортивные брюки перекочевали из спортзала в повседневные образы и отлично там прижились.

С чем сочетать

  • Яркие худи, свитшоты, объемные кофты.
  • Жилеты или куртки-пуховики.
  • Универсальные кроссовки или слипоны.

Важно: не перегружай образ "строгими" вещами — пусть будет расслабленно и дерзко.

Классические брюки — офис и не только

Классика — вне времени. Особенно если это брюки со стрелками, укороченные модели или высокие посадки, которые стройнят и выравнивают пропорции.

Стильные пары

  • С рубашками, топами, водолазками.
  • С удлиненными жакетами и тренчами.
  • С лоферами, туфлями на каблуке или ботильонами.

Подойдут: для деловых встреч, свиданий и даже торжественных выходов.

Утепленные леггинсы — тепло с модным акцентом

Не просто удобная, но и спасительная вещь для холодных дней. Выбирай плотные, фактурные модели — они уже давно перешли в категорию стильных.

Комбинируй с

  • Объемными свитерами или худи.
  • Длинными кардиганами, жилетами, кейпами.
  • Пальто свободного кроя или дубленками.

Идеально для: прогулок, выездов за город и уютных выходных.

Осенний акцент: игра цвета и фактуры

В этом сезоне актуальны:

  • Терракота, бордо, тёмно-зелёный, карамель, графит: оттенки природы и уюта;
  • Клетка, твид, вельвет: ткани, которые делают образ интереснее;
  • Монохром и нейтральные миксы: визуально стройнят и добавляют элегантности.

Брюки — главные герои твоей осени

Не бойся пробовать новое: сочетай спортивное с классическим, миксуй текстуры, добавляй неожиданные акценты. Брюки этой осенью — не просто одежда, а способ выразить себя. Выбирай те, что подходят под твоё настроение, ритм жизни и погоду за окном.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Немецкая компания Werkzeugbau Laichingen подала заявление о банкротстве
Авто
Немецкая компания Werkzeugbau Laichingen подала заявление о банкротстве Аудио 
Лилии нельзя обрезать сразу после цветения — стебли убирают только после пожелтения
Садоводство, цветоводство
Лилии нельзя обрезать сразу после цветения — стебли убирают только после пожелтения Аудио 
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus
Домашние животные
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Подделка или элита? Эксперты назвали 7 брендов, не использующих суррогаты масла какао
Подделка или элита? Эксперты назвали 7 брендов, не использующих суррогаты масла какао
Последние материалы
Анастасия Решетова призналась, что долгое время ненавидела свою внешность
Учёные обнаружили в Северном Квинсленде самого тяжёлого палочника Австралии
Ученые предупреждают: семена яблок и абрикосов могут серьезно навредить здоровью
Софи Тёрнер объяснила отказ от переезда в США после развода с Джо Джонасом
Голубая диета: обзор продуктов для здоровья и сияния кожи
Роснефть внедряет BIM-технологии: 600 специалистов освоили ключевые инструменты
Эксперты советуют удалять лишайники механически и обрабатывать сад в сентябре
Неожиданная страна запускает крупнейший ветропарк в Европе
Врачи выявили у американца кисты мозга, вызванные свиным цепнём
Дизайнеры перечислили ошибки, из-за которых хрущёвка выглядит теснее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.