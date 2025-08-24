Свитер, пальто и вот эти брюки: 5 фасонов, в которых ты захочешь провести всю осень

5 брючных трендов осени: скинни, леггинсы, офисные модели и не только

Осень — время, когда хочется комфорта, тепла и… идеальной пары брюк. Благо, мода дарит нам большой выбор: от уютного кэжуала до элегантной классики. Ниже — пять модных фасонов, которые не просто согреют, но и помогут выглядеть стильно в любую погоду.

Широкие брюки — свобода и шик

Если ты еще не примеряла широкие брюки — самое время. Они не только добавляют воздушности образу, но и делают силуэт визуально более стройным.

С чем носить

Объемные свитера, жилеты, косухи.

Короткие пальто или жакеты, подчеркивающие талию.

Обувь: от кроссовок до ботильонов на каблуке.

Совет: выбирай модели с высокой талией — они вытягивают фигуру и визуально удлиняют ноги.

Джинсы скинни — базовая классика

Скинни остаются с нами и этой осенью. Особенно хороши модели с высокой посадкой — они эффектно подчеркивают формы и идеально вписываются в многослойные образы.

Как носить

С жакетами, строгими рубашками и пальто.

С объемными свитерами и пуховиками в стиле oversize.

С ботильонами, сапогами или грубыми ботинками.

Идеально для: офиса, городских прогулок и уютных осенних кофе-брейков.

Спортивные брюки — комфорт как стиль

Да, это снова модно! Спортивные брюки перекочевали из спортзала в повседневные образы и отлично там прижились.

С чем сочетать

Яркие худи, свитшоты, объемные кофты.

Жилеты или куртки-пуховики.

Универсальные кроссовки или слипоны.

Важно: не перегружай образ "строгими" вещами — пусть будет расслабленно и дерзко.

Классические брюки — офис и не только

Классика — вне времени. Особенно если это брюки со стрелками, укороченные модели или высокие посадки, которые стройнят и выравнивают пропорции.

Стильные пары

С рубашками, топами, водолазками.

С удлиненными жакетами и тренчами.

С лоферами, туфлями на каблуке или ботильонами.

Подойдут: для деловых встреч, свиданий и даже торжественных выходов.

Утепленные леггинсы — тепло с модным акцентом

Не просто удобная, но и спасительная вещь для холодных дней. Выбирай плотные, фактурные модели — они уже давно перешли в категорию стильных.

Комбинируй с

Объемными свитерами или худи.

Длинными кардиганами, жилетами, кейпами.

Пальто свободного кроя или дубленками.

Идеально для: прогулок, выездов за город и уютных выходных.

Осенний акцент: игра цвета и фактуры

В этом сезоне актуальны:

Терракота, бордо, тёмно-зелёный, карамель, графит: оттенки природы и уюта;

оттенки природы и уюта; Клетка, твид, вельвет: ткани, которые делают образ интереснее;

ткани, которые делают образ интереснее; Монохром и нейтральные миксы: визуально стройнят и добавляют элегантности.

Брюки — главные герои твоей осени

Не бойся пробовать новое: сочетай спортивное с классическим, миксуй текстуры, добавляй неожиданные акценты. Брюки этой осенью — не просто одежда, а способ выразить себя. Выбирай те, что подходят под твоё настроение, ритм жизни и погоду за окном.

