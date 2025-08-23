Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анджелина Джоли хочет уехать из США, когда её младшим детям исполнится 18 лет
Диетолог Жаровская: дыня помогает при отёках и проблемах ЖКТ
За самовольное остекление балкона россиянам грозит штраф до 50 тысяч рублей
Потеря веса у собаки может быть связана с паразитами, диабетом или раком
Как приготовить насыпной яблочный пирог из трёх стаканов и 10 яблок
Дизайнеры назвали шесть цветов, которые делают интерьер уютным
Посадка чеснока осенью в средней полосе России для хорошей зимовки
Новый подход в косметологии: жир помогает против морщин, сухости и потери объёма
Вейпы представляют угрозу: американские учёные обнаружили грибки

Футболка, которая не подведёт: 5 стильных формул с самой универсальной вещью гардероба

Сумки, обувь и аксессуары могут изменить настроение образа с белой футболкой
3:39
Моя семья » Красота и стиль

Иногда простые вещи творят настоящую магию. Белая футболка — как белый лист, на котором можно "нарисовать" любой образ: от офисной строгости до уличной свободы. Она уместна в любое время года и легко вписывается в любой стиль. Если ты всё ещё воспринимаешь её как скучную деталь — вот пять доказательств, что базовая белая футболка способна на большее.

Девушка в футболке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в футболке

Образ 1: этника с характером

Сочетание белой футболки и юбки с этническим принтом — это микс культур, цвета и энергии. Белый верх уравновешивает буйство орнаментов, а аксессуары добавляют акцентов.

Что использовать

  • Юбка с яркими этническими мотивами.
  • Сандалии или босоножки с ремешками.
  • Сумка-шоппер из льна или соломы.
  • Украшения в стиле бохо — дерево, кожа, металл.

Идеально для: летних фестивалей, прогулок по рынкам, путешествий по городу.

Образ 2: классика с джинсами

Белая футболка и джинсы — как кофе и круассан. Вместе — беспроигрышно.

Как носить

  • Светлые mom-jeans или бойфренды — для расслабленного вайба.
  • Тёмные скинни — для вечернего или офисного образа.
  • Яркая обувь — кроссовки, лоферы или каблуки.
  • Жакет, кожанка или тренч — для многослойности.

Подходит для: походов по делам, встреч с друзьями, офиса без строгого дресс-кода.

Образ 3: свобода в шортах

Идеальный тандем для жарких дней. Белая футболка освежает, а шорты задают настроение.

Что подойдёт

  • Шорты из денима — для повседневности.
  • Хлопковые или льняные — для отдыха на природе.
  • Милитари или с высокой талией — для дерзких образов.
  • Кеды, мюли или сандалии.

Дополнить можно поясной сумкой, солнцезащитными очками и лёгким жакетом.

Образ 4: офисный шик с костюмом

Да, белая футболка может быть частью делового гардероба. Главное — обыграть её правильно.

Идеи для образа

  • Брючный костюм пастельного или базового оттенка.
  • Классические лодочки или туфли на устойчивом каблуке.
  • Минималистичные украшения: серьги-гвоздики, тонкие кольца.
  • Чистая прическа и уверенная осанка.

Идеально для рабочих встреч, презентаций или стильного afterwork.

Образ 5: нежность с длинной юбкой

Хочется романтики? Тогда сочетание белой футболки и струящейся макси-юбки — твой выбор.

Как собрать образ

  • Юбка с цветочным принтом или в пастельной гамме.
  • Балетки, мюли или босоножки на невысоком каблуке.
  • Мини-сумочка на цепочке.
  • Аксессуары: браслеты с подвесками, серёжки-кольца.

Для вечерних прогулок, свиданий или поездок за город — то, что нужно.

Главное — не футболка, а как ты её носишь

Белая базовая футболка — это холст. Твоя индивидуальность, аксессуары, обувь и настроение делают её бесконечно многоликой. С одним этим предметом ты можешь собрать десятки образов: от кэжуал до нарядных.

Запомни

  • Меняй текстуры, чтобы образ не был "плоским".
  • Не бойся цвета и принтов рядом с белым.
  • Ставь акценты — сумки, украшения, обувь могут полностью поменять настроение образа.

И пусть эта простая вещь станет самой универсальной в твоём гардеробе.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Растительные альтернативы Омега-3: список источников для красоты и здоровья
Красота и стиль
Растительные альтернативы Омега-3: список источников для красоты и здоровья Аудио 
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Садоводство, цветоводство
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома Аудио 
Кабачковая икра с томатной пастой и морковью: проверенный способ приготовления
Еда и рецепты
Кабачковая икра с томатной пастой и морковью: проверенный способ приготовления Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Последние материалы
Кушанашвили обвинил Татьяну Буланову в непрофессионализме
Французский актёр Сами Насери снялся в рекламе в Дагестане
Лечебный период картофеля в сентябре: агрономы назвали условия хранения урожая
Лимон и ментол отпугивают кошек от столов и другой мебели
Туризм приносит проблемы: 10-кратное увеличение загрязнения в Антарктике
На перевале Дятлова и Медведицкой гряде зафиксированы новые случаи пропажи людей
Секрет быстрого набора мышечной массы — сывороточный протеин
Средняя пенсия федеральных госслужащих в России достигла 36,2 тысячи рублей
Повар советует: обработка рук мукой или водой решает проблему липкого теста
Дизайнеры назвали простые способы обновить кухню за выходные
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.