Футболка, которая не подведёт: 5 стильных формул с самой универсальной вещью гардероба

Иногда простые вещи творят настоящую магию. Белая футболка — как белый лист, на котором можно "нарисовать" любой образ: от офисной строгости до уличной свободы. Она уместна в любое время года и легко вписывается в любой стиль. Если ты всё ещё воспринимаешь её как скучную деталь — вот пять доказательств, что базовая белая футболка способна на большее.
Сочетание белой футболки и юбки с этническим принтом — это микс культур, цвета и энергии. Белый верх уравновешивает буйство орнаментов, а аксессуары добавляют акцентов.
Идеально для: летних фестивалей, прогулок по рынкам, путешествий по городу.
Белая футболка и джинсы — как кофе и круассан. Вместе — беспроигрышно.
Подходит для: походов по делам, встреч с друзьями, офиса без строгого дресс-кода.
Идеальный тандем для жарких дней. Белая футболка освежает, а шорты задают настроение.
Дополнить можно поясной сумкой, солнцезащитными очками и лёгким жакетом.
Да, белая футболка может быть частью делового гардероба. Главное — обыграть её правильно.
Идеально для рабочих встреч, презентаций или стильного afterwork.
Хочется романтики? Тогда сочетание белой футболки и струящейся макси-юбки — твой выбор.
Для вечерних прогулок, свиданий или поездок за город — то, что нужно.
Белая базовая футболка — это холст. Твоя индивидуальность, аксессуары, обувь и настроение делают её бесконечно многоликой. С одним этим предметом ты можешь собрать десятки образов: от кэжуал до нарядных.
И пусть эта простая вещь станет самой универсальной в твоём гардеробе.
