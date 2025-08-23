Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вейпы представляют угрозу: американские учёные обнаружили грибки
Кушанашвили обвинил Татьяну Буланову в непрофессионализме
Французский актёр Сами Насери снялся в рекламе в Дагестане
Лечебный период картофеля в сентябре: агрономы назвали условия хранения урожая
Лимон и ментол отпугивают кошек от столов и другой мебели
Туризм приносит проблемы: 10-кратное увеличение загрязнения в Антарктике
На перевале Дятлова и Медведицкой гряде зафиксированы новые случаи пропажи людей
Секрет быстрого набора мышечной массы — сывороточный протеин
Средняя пенсия федеральных госслужащих в России достигла 36,2 тысячи рублей

Из живота — в скулы: зачем женщины переносят жир в лицо и остаются в восторге

Новый подход в косметологии: жир помогает против морщин, сухости и потери объёма
3:39
Моя семья » Красота и стиль

Всё больше процедур в косметологии направлены не на маскировку возраста, а на активацию внутренних ресурсов организма. Один из самых обсуждаемых методов сегодня — омоложение с помощью собственного жира. Звучит неожиданно? Но именно жировая ткань может творить настоящие чудеса — запускает регенерацию, делает кожу упругой и буквально возвращает ей сияние.

Девушка у косметолога
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка у косметолога

Жирные клетки, которые работают на красоту

Жировая ткань — это не просто "запасы на зиму". В ней живут стволовые клетки, которые:

  • Ускоряют восстановление тканей.
  • Стимулируют выработку коллагена и эластина.
  • Улучшают плотность и цвет кожи.
  • Борются с морщинами изнутри.
  • Дарят коже естественное свечение.

Эти клетки не просто "наполняют" лицо, они включают механизмы обновления, а эффект сохраняется на долгие месяцы.

Липофилинг: лёгкий апгрейд овала лица

Методика, при которой жир берут из одной зоны (например, живота или подбородка), очищают и вводят в другую — обычно в область лица.

Что делает липофилинг идеальным решением

  • Возвращает объём в скулы, щеки, виски.
  • Корректирует овал и линию подбородка.
  • Разглаживает носогубки и морщины.
  • Оживляет уставшую, обезвоженную кожу.
  • Не требует разрезов и длительного восстановления.

Это как "подушка безопасности" для лица — мягко, натурально и без эффекта маски.

Личный крем на жирной основе

В косметологии появилась альтернатива уколам — персональные кремы, в состав которых входят клетки, выделенные из собственного жира пациента.

Почему это работает

  • 100% совместимость с кожей.
  • Отсутствие аллергий и раздражения.
  • Глубокое питание и обновление кожи.
  • Эффективное устранение сухости и тусклости.
  • Мягкое осветление пигментации и выравнивание текстуры.

Такой крем не продаётся в магазине — его создают индивидуально, и он работает как омолаживающий концентрат с клеточной "подпиткой".

Кому подойдёт эта методика

Не все готовы на серьезную подтяжку или пластическую операцию. В таких случаях процедуры с собственным жиром — идеальный промежуточный шаг. Особенно если:

  • Хочется вернуть свежесть без сильных возрастных изменений.
  • Лицо потеряло объём после похудения или родов.
  • Кожа стала сухой, тонкой, с морщинами.
  • Хочется добиться эффекта "ухоженности" без резких перемен.

А вот при сильном птозе (провисании тканей) может потребоваться комплексный подход, и жир — только часть решения.

Важные ограничения

Перед процедурой важно знать:

  • Используется только собственный жир пациента.
  • Донорский жир — табу: это риск воспалений и отторжения.
  • Процедура требует стерильных условий и опытных рук.

Но при правильной подготовке это — один из самых "чистых" и безопасных методов омоложения, с минимальным вмешательством и естественным результатом.

Молодость — это внутренняя работа

Использование собственного жира — это не про моду, а про умный подход к уходу. Натурально, безопасно, без резких трансформаций и чужеродных веществ. Всё, что нужно для сияющей кожи, уже есть внутри нас. Главное — правильно его направить. И тогда твоя кожа будет выглядеть не "омоложенной", а по-настоящему живой, здоровой и красивой.

Уточнения

Косметология - наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus
Домашние животные
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus Аудио 
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Недвижимость
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину Аудио 
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу
Домашние животные
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Последние материалы
Кушанашвили обвинил Татьяну Буланову в непрофессионализме
Французский актёр Сами Насери снялся в рекламе в Дагестане
Лечебный период картофеля в сентябре: агрономы назвали условия хранения урожая
Лимон и ментол отпугивают кошек от столов и другой мебели
Туризм приносит проблемы: 10-кратное увеличение загрязнения в Антарктике
На перевале Дятлова и Медведицкой гряде зафиксированы новые случаи пропажи людей
Секрет быстрого набора мышечной массы — сывороточный протеин
Средняя пенсия федеральных госслужащих в России достигла 36,2 тысячи рублей
Повар советует: обработка рук мукой или водой решает проблему липкого теста
Дизайнеры назвали простые способы обновить кухню за выходные
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.