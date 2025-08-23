Из живота — в скулы: зачем женщины переносят жир в лицо и остаются в восторге

Всё больше процедур в косметологии направлены не на маскировку возраста, а на активацию внутренних ресурсов организма. Один из самых обсуждаемых методов сегодня — омоложение с помощью собственного жира. Звучит неожиданно? Но именно жировая ткань может творить настоящие чудеса — запускает регенерацию, делает кожу упругой и буквально возвращает ей сияние.
Жировая ткань — это не просто "запасы на зиму". В ней живут стволовые клетки, которые:
Эти клетки не просто "наполняют" лицо, они включают механизмы обновления, а эффект сохраняется на долгие месяцы.
Методика, при которой жир берут из одной зоны (например, живота или подбородка), очищают и вводят в другую — обычно в область лица.
Это как "подушка безопасности" для лица — мягко, натурально и без эффекта маски.
В косметологии появилась альтернатива уколам — персональные кремы, в состав которых входят клетки, выделенные из собственного жира пациента.
Такой крем не продаётся в магазине — его создают индивидуально, и он работает как омолаживающий концентрат с клеточной "подпиткой".
Не все готовы на серьезную подтяжку или пластическую операцию. В таких случаях процедуры с собственным жиром — идеальный промежуточный шаг. Особенно если:
А вот при сильном птозе (провисании тканей) может потребоваться комплексный подход, и жир — только часть решения.
Перед процедурой важно знать:
Но при правильной подготовке это — один из самых "чистых" и безопасных методов омоложения, с минимальным вмешательством и естественным результатом.
Использование собственного жира — это не про моду, а про умный подход к уходу. Натурально, безопасно, без резких трансформаций и чужеродных веществ. Всё, что нужно для сияющей кожи, уже есть внутри нас. Главное — правильно его направить. И тогда твоя кожа будет выглядеть не "омоложенной", а по-настоящему живой, здоровой и красивой.
Косметология - наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.
Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.