Не надоедают, не теряют форму, не мешают под шапкой: лучшие стрижки этой осени

Каре, пикси, каскад: стрижки которые держат форму и не требуют частой коррекции

Осень — пора перемен, уютных свитеров и новых причесок. Хочется обновить образ, но при этом избежать неудобств с отрастающими прядями? Отличная новость — есть стрижки, которые даже спустя несколько месяцев без похода к мастеру выглядят аккуратно и стильно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка со стрижкой с челкой

Вот 6 удачных вариантов, которые будут радовать вас не только в октябре, но и до самого Нового года.

Классическое каре

Универсальный выбор, который подойдёт практически всем.

Почему это удобно осенью

Держит форму даже в капризную погоду.

Легко носить с головными уборами.

Удлинённый вариант красиво смотрится с шарфами и пальто.

Лестница или лесенка

Объёмная многослойная стрижка для тех, кто хочет движения и лёгкости.

Преимущества

Пряди отрастают естественно, не теряя форму.

Отлично сочетается с косами, хвостами и укладками под шапку.

Волосы меньше путаются под воротниками и капюшонами.

Боб

Стрижка, которая легко трансформируется и не теряет актуальности.

Осенью особенно хорош, если

Хочется лёгкой смены образа без радикальных шагов.

Выбираешь комфорт в сочетании с элегантностью.

Планируешь к зиме отрастить волосы до каре — боб плавно переходит в него.

Каскад

Воздушная стрижка для волос средней и большой длины.

Чем удобна в осенний сезон

Придаёт лёгкость, несмотря на шапки и платки.

Слои создают эффект "живых" волос даже в пасмурные дни.

Удобна для ежедневной укладки или лёгкой небрежности.

Пикси

Короткая и стильная стрижка для смелых — и очень практичная в межсезонье.

Осенние плюсы

Не боится влажности и ветра.

Быстро сохнет — важно в холодные утра.

Отлично смотрится с объемными воротниками, худи и пальто.

Удлинённое каре с челкой

Любимая стрижка для тех, кто ценит стиль и простоту ухода.

Осенью она особенно хороша

Чёлка создаёт акцент, даже если волосы убраны в пучок.

Длинные пряди по бокам красиво ложатся на плечи пальто.

Лёгкая укладка делает образ завершённым даже без макияжа.

Осень — время заботы о себе

Погода меняется, а вместе с ней и настроение. И пусть ваш новый образ будет таким же тёплым, уютным и гармоничным, как чашка пряного чая в дождливый день. Правильно подобранная стрижка — это не только красота, но и ощущение внутреннего комфорта, которое особенно важно в осенний сезон.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

