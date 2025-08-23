Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дизайнеры назвали простые способы обновить кухню за выходные
Опилки и солома нейтрализуют запах компоста и ускоряют его разложение
Минздрав напомнил правила сбора грибов, чтобы избежать отравления
Нюша рассказала о важности заботы о себе и своих желаниях
Сторонники альтернативной истории утверждают: планета была пустой до XIII века
Омская Вита расширяет производство крахмальной лапши фунчозы
Мечты сбываются: 15-летний сын Дибровых отправился на концерт в Тбилиси в одиночку
Зоопсихологи: разрешение гладить живот является высшим проявлением любви у кошки
Повара добавляют кофе в томатный соус для пасты для более глубокого вкуса

Не надоедают, не теряют форму, не мешают под шапкой: лучшие стрижки этой осени

Каре, пикси, каскад: стрижки которые держат форму и не требуют частой коррекции
Моя семья » Красота и стиль

Осень — пора перемен, уютных свитеров и новых причесок. Хочется обновить образ, но при этом избежать неудобств с отрастающими прядями? Отличная новость — есть стрижки, которые даже спустя несколько месяцев без похода к мастеру выглядят аккуратно и стильно.

Девушка со стрижкой с челкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка со стрижкой с челкой

Вот 6 удачных вариантов, которые будут радовать вас не только в октябре, но и до самого Нового года.

Классическое каре

Универсальный выбор, который подойдёт практически всем.

Почему это удобно осенью

  • Держит форму даже в капризную погоду.
  • Легко носить с головными уборами.
  • Удлинённый вариант красиво смотрится с шарфами и пальто.

Лестница или лесенка

Объёмная многослойная стрижка для тех, кто хочет движения и лёгкости.

Преимущества

  • Пряди отрастают естественно, не теряя форму.
  • Отлично сочетается с косами, хвостами и укладками под шапку.
  • Волосы меньше путаются под воротниками и капюшонами.

Боб

Стрижка, которая легко трансформируется и не теряет актуальности.

Осенью особенно хорош, если

  • Хочется лёгкой смены образа без радикальных шагов.
  • Выбираешь комфорт в сочетании с элегантностью.
  • Планируешь к зиме отрастить волосы до каре — боб плавно переходит в него.

Каскад

Воздушная стрижка для волос средней и большой длины.

Чем удобна в осенний сезон

  • Придаёт лёгкость, несмотря на шапки и платки.
  • Слои создают эффект "живых" волос даже в пасмурные дни.
  • Удобна для ежедневной укладки или лёгкой небрежности.

Пикси

Короткая и стильная стрижка для смелых — и очень практичная в межсезонье.

Осенние плюсы

  • Не боится влажности и ветра.
  • Быстро сохнет — важно в холодные утра.
  • Отлично смотрится с объемными воротниками, худи и пальто.

Удлинённое каре с челкой

Любимая стрижка для тех, кто ценит стиль и простоту ухода.

Осенью она особенно хороша

  • Чёлка создаёт акцент, даже если волосы убраны в пучок.
  • Длинные пряди по бокам красиво ложатся на плечи пальто.
  • Лёгкая укладка делает образ завершённым даже без макияжа.

Осень — время заботы о себе

Погода меняется, а вместе с ней и настроение. И пусть ваш новый образ будет таким же тёплым, уютным и гармоничным, как чашка пряного чая в дождливый день. Правильно подобранная стрижка — это не только красота, но и ощущение внутреннего комфорта, которое особенно важно в осенний сезон.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Китай оскорблён недружественным заявлением Зеленского. Каковы последствия для Украины
Новости Украины
Китай оскорблён недружественным заявлением Зеленского. Каковы последствия для Украины Аудио 
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года
Авто
Lada Granta снова возглавила список самых дешевых автомобилей на август 2025 года Аудио 
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Последние материалы
Омская Вита расширяет производство крахмальной лапши фунчозы
Мечты сбываются: 15-летний сын Дибровых отправился на концерт в Тбилиси в одиночку
Зоопсихологи: разрешение гладить живот является высшим проявлением любви у кошки
Повара добавляют кофе в томатный соус для пасты для более глубокого вкуса
Wandermagazin: лучшей пешеходной тропой Германии стал маршрут Каспара Давида Фридриха
Йога развивает гибкость и укрепляет мышцы за счёт статических асан
Рынок ипотеки в России: зафиксирован рост заявок на новостройки и вторичное жилье во 2 квартале 2025 года
Кроты не портят растения, а помогают защищать их от вредителей, сообщают эксперты
Стресс повышает уровень кортизола и замедляет выработку коллагена в коже
Эксперт: при страховании жилья важно изучить условия полиса от падения дронов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.