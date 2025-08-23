Сетка под кожей вместо бюстгальтера: новый тренд в хирургии — забота или безумие

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В США набирает популярность хирургическая подтяжка груди с внутренним каркасом
Моя семья » Красота и стиль

Американские хирурги удивляют новинкой, которая обещает подтянутую грудь без традиционного белья. Речь о процедуре, получившей в народе название "внутренний бюстгальтер". Нет, он не заменит кружевное белье — но может навсегда изменить представление о подтяжке груди.

Девушка в бюстгальтере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в бюстгальтере

Что такое внутренний бюстгальтер

Это не про модные гаджеты и не про чудо-корсеты. Это хирургическая методика, при которой под кожу груди вживляется сетчатый каркас, поддерживающий её изнутри.

Суть процедуры

  • Под кожу устанавливают специальный материал (сейчас чаще всего — GalaFLEX).
  • Эта сетка действует как внутренний каркас, поддерживая форму груди.
  • Со временем она рассасывается, оставляя после себя плотную соединительную ткань — как естественный каркас.

Какие материалы используют

  • GalaFLEX: биоразлагаемая сетка из полимера P4HB, рассасывается за 1-2 года.
  • ADM: коллагеновая основа из обработанных тканей (человеческих или животных), тоже выполняет функцию поддержки.

Оба материала применяются в эстетической хирургии как дополнительная "броня" для сохранения результатов подтяжки или увеличения груди.

Кому подойдёт такая операция

  • Женщинам после родов и грудного вскармливания.
  • Тем, кто похудел, и грудь потеряла форму.
  • Пациенткам, желающим подтянуть или увеличить грудь с долговременным результатом.
  • Тем, кто хочет реже прибегать к повторным операциям.

В чём плюсы

  • Поддержка изнутри: нет постоянной зависимости от бюстгальтера.
  • Эстетичный результат сохраняется дольше.
  • Можно отказаться от повторной коррекции формы в будущем.
  • Отлично работает в тандеме с классической подтяжкой или увеличением груди.

Есть ли минусы

  • Не для всех: чувствительность к имплантам или материалам — повод отказаться.
  • Побочные эффекты возможны: воспаление, отторжение, ощущение инородного тела.
  • Не одобрено FDA официально для применения в груди: всё ещё экспериментально.
  • Требует опыта хирурга: выбирать специалиста нужно особенно тщательно.

Что стоит помнить

  • Это не альтернатива белью, а медицинская процедура.
  • Подходит не всем, нужна консультация с пластическим хирургом.
  • Убедись в безопасности: материалы должны быть сертифицированы, а клиника — проверенной.
  • После процедуры потребуется восстановительный период, как и после любой операции.

Бонус: визуальный лифтинг без операций

Если пока не готова к хирургии, вот что поможет визуально поддержать грудь:

  • Правильно подобранное бельё с хорошей поддержкой.
  • Плотные ткани в области груди — топы, корсеты, купальники с чашками.
  • Упражнения на грудные мышцы.
  • Уход с подтягивающими кремами и массаж.

Внутренний бюстгальтер — это не просто тренд, а настоящее достижение современной эстетической медицины. Он не заменит любимое бельё, но поможет сохранить форму груди даже тогда, когда обычные методы уже бессильны. Главное — подходить к вопросу с умом, не гнаться за модой, а слушать своё тело.

Уточнения

Подтяжка груди - пластическая операция на молочных железах, призванная скорректировать и эстетически подтянуть опущенные ткани.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
