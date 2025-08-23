Сетка под кожей вместо бюстгальтера: новый тренд в хирургии — забота или безумие

Американские хирурги удивляют новинкой, которая обещает подтянутую грудь без традиционного белья. Речь о процедуре, получившей в народе название "внутренний бюстгальтер". Нет, он не заменит кружевное белье — но может навсегда изменить представление о подтяжке груди.
Девушка в бюстгальтере
Что такое внутренний бюстгальтер
Это не про модные гаджеты и не про чудо-корсеты. Это хирургическая методика, при которой под кожу груди вживляется сетчатый каркас, поддерживающий её изнутри.
Суть процедуры
Под кожу устанавливают специальный материал (сейчас чаще всего — GalaFLEX).
Эта сетка действует как внутренний каркас, поддерживая форму груди.
Со временем она рассасывается, оставляя после себя плотную соединительную ткань — как естественный каркас.
Какие материалы используют
GalaFLEX: биоразлагаемая сетка из полимера P4HB, рассасывается за 1-2 года.
ADM: коллагеновая основа из обработанных тканей (человеческих или животных), тоже выполняет функцию поддержки.
Оба материала применяются в эстетической хирургии как дополнительная "броня" для сохранения результатов подтяжки или увеличения груди.
Кому подойдёт такая операция
Женщинам после родов и грудного вскармливания.
Тем, кто похудел, и грудь потеряла форму.
Пациенткам, желающим подтянуть или увеличить грудь с долговременным результатом.
Тем, кто хочет реже прибегать к повторным операциям.
В чём плюсы
Поддержка изнутри: нет постоянной зависимости от бюстгальтера.
Эстетичный результат сохраняется дольше.
Можно отказаться от повторной коррекции формы в будущем.
Отлично работает в тандеме с классической подтяжкой или увеличением груди.
Есть ли минусы
Не для всех: чувствительность к имплантам или материалам — повод отказаться.
Не одобрено FDA официально для примененияв груди: всё ещё экспериментально.
Требует опыта хирурга: выбирать специалиста нужно особенно тщательно.
Что стоит помнить
Это не альтернатива белью, а медицинская процедура.
Подходит не всем, нужна консультация с пластическим хирургом.
Убедись в безопасности: материалы должны быть сертифицированы, а клиника — проверенной.
После процедуры потребуется восстановительный период, как и после любой операции.
Бонус: визуальный лифтинг без операций
Если пока не готова к хирургии, вот что поможет визуально поддержать грудь:
Правильно подобранное бельё с хорошей поддержкой.
Плотные ткани в области груди — топы, корсеты, купальники с чашками.
Упражнения на грудные мышцы.
Уход с подтягивающими кремами и массаж.
Внутренний бюстгальтер — это не просто тренд, а настоящее достижение современной эстетической медицины. Он не заменит любимое бельё, но поможет сохранить форму груди даже тогда, когда обычные методы уже бессильны. Главное — подходить к вопросу с умом, не гнаться за модой, а слушать своё тело.
Уточнения
Подтяжка груди - пластическая операция на молочных железах, призванная скорректировать и эстетически подтянуть опущенные ткани.