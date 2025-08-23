Сетка под кожей вместо бюстгальтера: новый тренд в хирургии — забота или безумие

В США набирает популярность хирургическая подтяжка груди с внутренним каркасом

3:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Американские хирурги удивляют новинкой, которая обещает подтянутую грудь без традиционного белья. Речь о процедуре, получившей в народе название "внутренний бюстгальтер". Нет, он не заменит кружевное белье — но может навсегда изменить представление о подтяжке груди.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в бюстгальтере

Что такое внутренний бюстгальтер

Это не про модные гаджеты и не про чудо-корсеты. Это хирургическая методика, при которой под кожу груди вживляется сетчатый каркас, поддерживающий её изнутри.

Суть процедуры

Под кожу устанавливают специальный материал (сейчас чаще всего — GalaFLEX).

Эта сетка действует как внутренний каркас, поддерживая форму груди.

Со временем она рассасывается, оставляя после себя плотную соединительную ткань — как естественный каркас.

Какие материалы используют

GalaFLEX: биоразлагаемая сетка из полимера P4HB, рассасывается за 1-2 года.

биоразлагаемая сетка из полимера P4HB, рассасывается за 1-2 года. ADM: коллагеновая основа из обработанных тканей (человеческих или животных), тоже выполняет функцию поддержки.

Оба материала применяются в эстетической хирургии как дополнительная "броня" для сохранения результатов подтяжки или увеличения груди.

Кому подойдёт такая операция

Женщинам после родов и грудного вскармливания.

Тем, кто похудел, и грудь потеряла форму.

Пациенткам, желающим подтянуть или увеличить грудь с долговременным результатом.

Тем, кто хочет реже прибегать к повторным операциям.

В чём плюсы

Поддержка изнутри: нет постоянной зависимости от бюстгальтера.

нет постоянной зависимости от бюстгальтера. Эстетичный результат сохраняется дольше.

сохраняется дольше. Можно отказаться от повторной коррекции формы в будущем.

формы в будущем. Отлично работает в тандеме с классической подтяжкой или увеличением груди.

Есть ли минусы

Не для всех : чувствительность к имплантам или материалам — повод отказаться.

: чувствительность к имплантам или материалам — повод отказаться. Побочные эффекты возможны: воспаление, отторжение, ощущение инородного тела.

воспаление, отторжение, ощущение инородного тела. Не одобрено FDA официально для применения в груди: всё ещё экспериментально.

всё ещё экспериментально. Требует опыта хирурга: выбирать специалиста нужно особенно тщательно.

Что стоит помнить

Это не альтернатива белью, а медицинская процедура.

Подходит не всем, нужна консультация с пластическим хирургом.

Убедись в безопасности: материалы должны быть сертифицированы, а клиника — проверенной.

После процедуры потребуется восстановительный период, как и после любой операции.

Бонус: визуальный лифтинг без операций

Если пока не готова к хирургии, вот что поможет визуально поддержать грудь:

Правильно подобранное бельё с хорошей поддержкой.

Плотные ткани в области груди — топы, корсеты, купальники с чашками.

Упражнения на грудные мышцы.

Уход с подтягивающими кремами и массаж.

Внутренний бюстгальтер — это не просто тренд, а настоящее достижение современной эстетической медицины. Он не заменит любимое бельё, но поможет сохранить форму груди даже тогда, когда обычные методы уже бессильны. Главное — подходить к вопросу с умом, не гнаться за модой, а слушать своё тело.

Уточнения

Подтяжка груди - пластическая операция на молочных железах, призванная скорректировать и эстетически подтянуть опущенные ткани.

