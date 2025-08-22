Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Сахалинской области установили лимит 10 литров бензина до прибытия новых партий
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Максим Виторган собрал вместе своих сыновей от двух браков
Дизайнеры назвали приёмы для добавления цвета в пастельный интерьер
Учёные рассматривают строительство космического лифта на основе нанотрубок
В России отреагировали на прекращение поставок нефти в Венгрию на фоне атак ВСУ
Мох появляется в саду из-за влажности, тени и кислой почвы
Автоэксперт Амосов напомнил о допустимых нормах тонировки стекол в России
Укус осы у собаки или кошки проходит за 24–48 часов — при отсутствии осложнений

Дождь как повод для стиля: лучшие резиновые сапоги, чтобы не выглядеть уныло

Резиновые сапоги стали модным аксессуаром и обязательным элементом летнего гардероба
2:55
Моя семья » Красота и стиль

Когда за окном не просто дождь, а настоящий водопад с ураганом, единственное, что спасает ноги (и настроение), — стильные резиновые сапоги. Не те, что носила бабушка на дачу, а ультрамодные, комфортные и эффектные.

Резиновые сапоги
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Резиновые сапоги

Почему пора добавить резиновые сапоги в летний гардероб

  • Ноги останутся сухими: даже если не повезло попасть под фонтан из лужи после проезжающей машины.
  • Это модно: сапоги больше не ассоциируются только с огородом — на подиумах и в стритстайле они давно на почётном месте.
  • Удобство и защита: больше никаких мокрых кроссовок, которые сохнут до вечера и делают каждый шаг мучением.

Как носить резиновые сапоги стильно

Если правильно подобрать образ — резиновые сапоги не просто спасение от дождя, а фэшн-утверждение. Вот как их носят сейчас:

  • С мини-юбками и шортами: выигрышный контраст: грубая обувь + открытые ноги.
  • С широкими бермудами: деним отлично "дружит" с резиной, особенно в нейтральных оттенках.
  • С летними платьями: можно, но важно соблюсти баланс. Добавь объемный верх, например, бомбер или ветровку, чтобы уравновесить лёгкость платья.
  • С плащами и тренчами: когда дождь затяжной, это базовая формула защиты и стиля.

А что насчёт длины

Да, сапоги тоже бывают разными — и выбирать стоит с умом:

  • Средняя высота (до середины икры): оптимальный вариант для города. Легко вписываются в любой гардероб.
  • Полусапоги: идеальны на каждый день. Удобно, быстро надеваются и не стесняют движения.
  • Бедренные сапоги: эффектно, но не для офисных будней. Скорее — для модной фотосессии или фестиваля.

Что выбрать? Вот модные варианты

  • Tendance: лаконичные и универсальные. Подойдут к любому образу.
  • "Колесник": классика, которая переживёт не один сезон.
  • Evashoes: если хочется что-то яркое и нетривиальное.
  • Nordman Alida: для тех, кто предпочитает мягкие пастельные оттенки.
  • Hisea: надёжные, с хорошей подошвой и высоким голенищем.
  • Nikastyle: подойдут подросткам и тем, кто любит спортивный стиль.
  • "Двинэм": практичные и недорогие.
  • Kaury: элегантные и небанальные.
  • Step: отлично сидят на ноге, не натирают.
  • Hunter: икона среди резиновой обуви, проверенная временем и дождями.

Главное правило дождливого лета

Не жертвуй ни стилем, ни комфортом. Резиновые сапоги — это не компромисс, а модный выбор, который говорит: "Я готова ко всему — и к урагану, и к фэшн-съёмке прямо у метро". А значит, пора отправиться на шопинг — лужи сами себя не пройду́т!

Уточнения

Рези́новые сапоги́ — вид обуви, первоначально созданный для защиты ног от воды, влаги и других факторов внешней среды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Сейчас читают
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Садоводство, цветоводство
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома Аудио 
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году
Садоводство, цветоводство
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году Аудио 
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет
Еда и рецепты
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
Укус осы у собаки или кошки проходит за 24–48 часов — при отсутствии осложнений
Аквафитнес помогает похудеть и развивает выносливость — мнение специалистов
Летом-2025 на туристах в Абхазии, Крыму и Сочи зарабатываются миллионы
Как открыть для себя Венгрию за пределами Будапешта
Исследование Nature Communications: у младших детей слабее развиты эмоциональные ассоциации
Союз торговых центров: IKEA не вернётся в Россию в ближайшие три года
Горло, насморк и температура: летний вирус пришел на курорты и в мегаполисы
Кулинары поделились рецептом воздушного манника без грамма муки
Агрономы назвали главную ошибку садоводов в борьбе с плодовой гнилью
Потолки выше 3 метров нарушают пропорции в детских комнатах и маленьких квартирах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.