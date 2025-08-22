Футболка, расческа, честный разговор: три вещи, без которых не бывает удачной стрижки

Даже если ты считаешь себя профи в салонной этике, есть нюансы, которые легко упустить. Нет, речь не об опоздании (хотя лучше не заставлять стилиста ждать). Мы собрали главные ошибки, которые могут испортить даже самую гениальную стрижку или окрашивание.
Миф о том, что "грязные волосы лучше красятся", пора отправить в архив. На деле:
Идеально — вымыть волосы за 1-2 дня до визита. Этого достаточно, чтобы сохранить естественную защиту кожи головы, но при этом не мешать химическим процессам.
Стайлинг, несмываемый уход и масла перед визитом — особенно если стрижка планируется до мытья головы — плохая идея:
Наоборот, перед биозавивкой, буст-апом или кератиновым выпрямлением лучше:
Ты не неряха — ты просто грамотная клиентка!
Даже если мастер всё равно будет мыть и расчёсывать их:
Нет, одной фотографии из Pinterest недостаточно. Нужно:
Визуальный бриф — это ключ к взаимопониманию с мастером.
Оставь массивные серьги и водолазки дома. Почему?
Ты пробовала хну, коробочные краски, кислотную смывку или выпрямляла волосы в домашних условиях? Обязательно скажи об этом мастеру:
Честность — лучший бьюти-фильтр.
Хорошая стрижка или окрашивание — это не только руки мастера, но и ваше с ним взаимопонимание. Подготовка перед визитом — важная часть этого тандема. Придя с чистыми, расчесанными волосами, в удобной одежде и с фото желаемого образа, ты не просто экономишь время, а помогаешь мастеру раскрыть твой потенциал. Красота — это командная работа, и ты в ней главная звезда.
Парикмахер — специалист в области создания стиля человека с помощью причёски и парика.
