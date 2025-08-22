Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Аргентине обнаружен идеально круглый остров Эль-Охо диаметром 118 метров
Во сколько лет россияне обретают свою квартиру: их планы расходятся с реальностью
Закапывание высушенной календулы в огороде помогает отпугнуть вредных насекомых
Симптомы гриппа, COVID-19 и парагриппа перечислены для сезона простуд
Туристы шокированы: почему хлеб в Италии никогда не бывает бесплатным
Марко Рубио: выдача водительских удостоверений мигрантам создаёт угрозу безопасности США
Тренер Монтенегро: постоянство в тренировках важнее любых новомодных техник
Финансист Алутин: вклад в 8,5 млн рублей обеспечит доход на уровне средней зарплаты
Гордон призналась, что у неё есть комплекс из-за неблагозвучной девичьей фамилии

Секрет ухоженных рук без покрытия: немецкий маникюр — будто ногтям подарили спа

Немецкий маникюр восстанавливает ногти после геля и наращивания — мнение экспертов
3:16
Моя семья » Красота и стиль

Если ногти устали от геля и наращивания, ломаются и тускнеют — самое время устроить им перезагрузку. Новый тренд в мире ухода за руками — немецкий маникюр. Он не про дизайн и блёстки, а про заботу, восстановление и эффект живых, сияющих ногтей.

маникюр
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото из freepik
маникюр

Что это за маникюр

Немецкий маникюр — это техника, при которой в ногтевую пластину втираются ухаживающие составы с кератином, витаминами и минералами. Затем всё это мягко полируется, создавая невидимую защитную пленку, которая:

  • Удерживает влагу.
  • Укрепляет ногти.
  • Выравнивает поверхность.
  • Придаёт естественное сияние.
  • Защищает от внешнего воздействия до 3-4 недель.

Почему стоит попробовать

  • Без режущих инструментов: никаких микротравм.
  • Без покрытия: только натуральный блеск.
  • Восстанавливает структуру ногтя.
  • Укрепляет и защищает от ломкости.
  • Подходит даже аллергикам, подросткам и беременным.

Кому особенно полезен

Обрати внимание на эту процедуру, если:

  • Недавно сняла гель или наращивание.
  • Ногти стали тонкими, ломкими или слоящимися.
  • Пластина пожелтела или потускнела.
  • Боишься делать классический обрезной маникюр.
  • Хочешь ухоженные руки, но без покрытия.
  • Нужен мягкий уход в период беременности или подросткового возраста.

Как сделать дома — пошагово

  • Очисти руки и ногти: вымой с мягким мылом, сними остатки лака. Отполируй форму мягкой пилкой.
  • Размягчи кутикулу. нанеси ремувер, подожди пару минут, аккуратно отодвинь деревянной палочкой.
  • Нанеси уходовый крем: лучше всего — с кератином, кальцием, витаминами E и B5.
  • Запечатай: втирай состав полировочной пилкой (белой стороной) до появления глянца.
  • Добавь масла: подойдут масла жожоба или миндаля. Втираются пилкой серой стороной.
  • Финишная полировка: ещё раз пройди мягкой стороной пилки для сияющего, здорового эффекта.

После процедуры не мой руки 2-3 часа. Носи перчатки при уборке и не используй агрессивные средства.

Как усилить эффект

  • Сделай ламинирование ногтей после курса: оно "запечатает" результат ещё сильнее.
  • Используй только мягкие пилки и масла в домашнем уходе.
  • Избегай ацетона и агрессивных жидкостей: они разрушают защитный слой.

Немецкий или японский маникюр? В чём разница

  • Немецкий маникюр: глубоко восстанавливает, создаёт защитную плёнку, идеально после геля и наращивания.
  • Японский маникюр: действует мягко, как увлажняющая маска, идеален для поддержания состояния ногтей в хорошем состоянии.

Немецкий маникюр — это эстетика натуральности, здоровье и сияние без лака. Если тебе близка идея "ухода без агрессии", но с видимым эффектом — попробуй эту технику. Твои ногти скажут спасибо уже после первой процедуры.

Уточнения

Маникю́р - косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гиены обладают самым сильным укусом среди хищников — данные зоологов
Домашние животные
Гиены обладают самым сильным укусом среди хищников — данные зоологов Аудио 
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи
Домашние животные
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
В Аргентине обнаружен идеально круглый остров Эль-Охо диаметром 118 метров
Во сколько лет россияне обретают свою квартиру: их планы расходятся с реальностью
Закапывание высушенной календулы в огороде помогает отпугнуть вредных насекомых
Симптомы гриппа, COVID-19 и парагриппа перечислены для сезона простуд
Марко Рубио: выдача водительских удостоверений мигрантам создаёт угрозу безопасности США
Туристы шокированы: почему хлеб в Италии никогда не бывает бесплатным
Тренер Монтенегро: постоянство в тренировках важнее любых новомодных техник
Финансист Алутин: вклад в 8,5 млн рублей обеспечит доход на уровне средней зарплаты
Гордон призналась, что у неё есть комплекс из-за неблагозвучной девичьей фамилии
19 млн водителей играют: как Driving Score повышает безопасность на дорогах одной страны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.