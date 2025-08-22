Секрет ухоженных рук без покрытия: немецкий маникюр — будто ногтям подарили спа

Немецкий маникюр восстанавливает ногти после геля и наращивания — мнение экспертов

3:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если ногти устали от геля и наращивания, ломаются и тускнеют — самое время устроить им перезагрузку. Новый тренд в мире ухода за руками — немецкий маникюр. Он не про дизайн и блёстки, а про заботу, восстановление и эффект живых, сияющих ногтей.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото из freepik маникюр

Что это за маникюр

Немецкий маникюр — это техника, при которой в ногтевую пластину втираются ухаживающие составы с кератином, витаминами и минералами. Затем всё это мягко полируется, создавая невидимую защитную пленку, которая:

Удерживает влагу.

Укрепляет ногти.

Выравнивает поверхность.

Придаёт естественное сияние.

Защищает от внешнего воздействия до 3-4 недель.

Почему стоит попробовать

Без режущих инструментов: никаких микротравм.

никаких микротравм. Без покрытия: только натуральный блеск.

только натуральный блеск. Восстанавливает структуру ногтя.

Укрепляет и защищает от ломкости.

и защищает от ломкости. Подходит даже аллергикам, подросткам и беременным.

Кому особенно полезен

Обрати внимание на эту процедуру, если:

Недавно сняла гель или наращивание.

Ногти стали тонкими, ломкими или слоящимися.

Пластина пожелтела или потускнела.

Боишься делать классический обрезной маникюр.

Хочешь ухоженные руки, но без покрытия.

Нужен мягкий уход в период беременности или подросткового возраста.

Как сделать дома — пошагово

Очисти руки и ногти: вымой с мягким мылом, сними остатки лака. Отполируй форму мягкой пилкой.

вымой с мягким мылом, сними остатки лака. Отполируй форму мягкой пилкой. Размягчи кутикулу. нанеси ремувер, подожди пару минут, аккуратно отодвинь деревянной палочкой.

нанеси ремувер, подожди пару минут, аккуратно отодвинь деревянной палочкой. Нанеси уходовый крем: лучше всего — с кератином, кальцием, витаминами E и B5.

лучше всего — с кератином, кальцием, витаминами E и B5. Запечатай: втирай состав полировочной пилкой (белой стороной) до появления глянца.

втирай состав полировочной пилкой (белой стороной) до появления глянца. Добавь масла: подойдут масла жожоба или миндаля. Втираются пилкой серой стороной.

подойдут масла жожоба или миндаля. Втираются пилкой серой стороной. Финишная полировка: ещё раз пройди мягкой стороной пилки для сияющего, здорового эффекта.

После процедуры не мой руки 2-3 часа. Носи перчатки при уборке и не используй агрессивные средства.

Как усилить эффект

Сделай ламинирование ногтей после курса: оно "запечатает" результат ещё сильнее.

оно "запечатает" результат ещё сильнее. Используй только мягкие пилки и масла в домашнем уходе.

в домашнем уходе. Избегай ацетона и агрессивных жидкостей: они разрушают защитный слой.

Немецкий или японский маникюр? В чём разница

Немецкий маникюр : глубоко восстанавливает, создаёт защитную плёнку, идеально после геля и наращивания.

: глубоко восстанавливает, создаёт защитную плёнку, идеально после геля и наращивания. Японский маникюр: действует мягко, как увлажняющая маска, идеален для поддержания состояния ногтей в хорошем состоянии.

Немецкий маникюр — это эстетика натуральности, здоровье и сияние без лака. Если тебе близка идея "ухода без агрессии", но с видимым эффектом — попробуй эту технику. Твои ногти скажут спасибо уже после первой процедуры.

Уточнения

Маникю́р - косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.