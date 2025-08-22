Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренер Монтенегро: постоянство в тренировках важнее любых новомодных техник
Финансист Алутин: вклад в 8,5 млн рублей обеспечит доход на уровне средней зарплаты
Гордон призналась, что у неё есть комплекс из-за неблагозвучной девичьей фамилии
19 млн водителей играют: как Driving Score повышает безопасность на дорогах одной страны
Wildberries: новые правила доставки влияют на цены
Основа соуса бешамель: кулинары рассказали, как правильно готовить ру из масла и муки
Тренер Яшанькин назвал безопасный способ снизить вес на килограмм в неделю
Рост тарифов ЖКХ вынуждает россиян менять бюджет: 3 способа выжить, которые они используют
Зоопсихологи: если кошка бодает головой — это один из самых искренних жестов привязанности

Сумка-рыба, яичница-шляпа и очки Вонки: самые эксцентричные аксессуары с подиумов 2025

Мода лета 2025: абсурдные и ироничные аксессуары захватили подиумы и уличный стиль
3:59
Моя семья » Красота и стиль

Сезон лета 2025 показал: мода снова позволяет себе дерзость и юмор. Чем абсурднее аксессуар — тем сильнее хочется его примерить. Ниже — обзор самых ярких, ироничных и запоминающихся деталей с подиумов и street style-хроник.

Девушка на подиуме в очках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка на подиуме в очках

Головные уборы с характером

  • Кепка Comme des Garçons с двумя козырьками - для тех, кто не определился, от чего защищается: от солнца или дождя. Ответ: от всего сразу.
  • Соломенные шляпы Prada, будто пережившие ураган, — теперь не дефект, а концептуальный арт-объект.
  • Шляпа от Doublet, похожая на яичницу, — на случай, если вы забыли нанести SPF и поджарились сами.

Сумки, которые говорят сами за себя

  • Сумка-рыба от Doublet - буквально "улов мечты". Могла бы быть в фильме Уэса Андерсона.
  • Book Tote Dior с принтами романов "Опасные связи" и "Цветы зла" — выбор по настроению: от декаданса до меланхолии.
  • Сумка Lady Dior с кисточками - будто пес Мопс с прической "дреды".
  • Миниатюрная поляна клевера в образе сумки Dior — возможно, самая дорогая "удача" на рынке.
  • Сумка Louis Vuitton с гепардом или лягушкой - ваш персональный сафари-парк, который поместится на плечо.
  • Сумка из мужской рубашки 3. Paradis - апгрейд идеи "сделай сам", одобренный модными кураторами.
  • Сумка 3. Paradis, украшенная часами - напоминание, что время — это тоже роскошь.

Обувь за гранью привычного

  • Кроссовки Kenzo, вдохновлённые шарами для боулинга… только снежными. Эстетика зимнего экстрима?
  • Сандалии Prada, похожие на индийскую обувь колхапури, уже стали поводом для дебатов, но по-прежнему в продаже.
  • Шелковые кроссовки Dries Van Noten - достаточно тонкие, чтобы не отличить от носков.
  • Сапоги Maison Mihara Yasuhiro из пачек чипсов - альтернатива резиновым, но вкуснее.

Аксессуары, в которых — и стиль, и шутка

  • Носки с пальцами Kiko Kostadinov, которые дизайнер предлагает носить… с вьетнамками.
  • Очки Saint Laurent, сравниваемые с Вилли Вонкой, но вдохновлённые архивным образом самого Ива Сен-Лорана.
  • Очки Craig Green, словно светят прямо в лицо — "фонарь" в прямом смысле.
  • Подвеска в виде тюбика зубной пасты от Maison Mihara Yasuhiro - полезный аксессуар для лагеря или просто тех, кто всё держит под контролем.
  • Галстук LGN из латекса - водонепроницаем и бескомпромиссен.
  • Корона KidSuper - не давит, но звучит: "да, я в центре внимания".

Некоторые аксессуары сезона выглядят так, будто их собрали на уроке технологии в 7 классе. Брелок Dior в виде лошадки, сделанный из сантиметровой ленты, булавок и напёрстков, — это не просто шарм на сумку, это DIY на стероидах. Вдохновение — мамины швейные принадлежности и Pinterest-подборки "апсайклинг без бюджета". Такие детали становятся манифестом новой модной искренности: "да, я сам это сделал — и горжусь!"

Театр абсурда: мода как ироничный перформанс

Вещи с подиумов 2025 напоминают, что современная мода — это не про удобство и не про логику. Это искусство — иногда смешное, иногда провокационное. Съемный воротник Dior, будто выдернутый из костюмерной "Бриджертонов", или сумка Speedy Louis Vuitton из индийских гобеленов - это уже не просто одежда, а персонажи, вписанные в спектакль стиля. Здесь нет "слишком много". Есть только "достаточно странно, чтобы хотелось надеть".

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук
Новости спорта
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук Аудио 
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
Наука и техника
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет Аудио 
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году
Садоводство, цветоводство
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
Основа соуса бешамель: кулинары рассказали, как правильно готовить ру из масла и муки
Тренер Яшанькин назвал безопасный способ снизить вес на килограмм в неделю
Рост тарифов ЖКХ вынуждает россиян менять бюджет: 3 способа выжить, которые они используют
Мода лета 2025: абсурдные и ироничные аксессуары захватили подиумы и уличный стиль
Зоопсихологи: если кошка бодает головой — это один из самых искренних жестов привязанности
В небе над Японией заметили свет ярче Луны: необычная вспышка испугала жителей нескольких префектур
Где вкусно и дешево поесть в Колумбии: советы для любителей уличной еды
После родов Серена Уильямс сбросила 15 кг с помощью препаратов
Агрономы советуют сажать огурцы и подсолнухи рядом для защиты от перегрева
Наташа Королёва и Тарзан празднуют бронзовую свадьбу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.