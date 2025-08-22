Сумка-рыба, яичница-шляпа и очки Вонки: самые эксцентричные аксессуары с подиумов 2025

Сезон лета 2025 показал: мода снова позволяет себе дерзость и юмор. Чем абсурднее аксессуар — тем сильнее хочется его примерить. Ниже — обзор самых ярких, ироничных и запоминающихся деталей с подиумов и street style-хроник.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка на подиуме в очках
Головные уборы с характером
Кепка Comme des Garçons с двумя козырьками - для тех, кто не определился, от чего защищается: от солнца или дождя. Ответ: от всего сразу.
Соломенные шляпы Prada, будто пережившие ураган, — теперь не дефект, а концептуальный арт-объект.
Шляпа от Doublet, похожая на яичницу, — на случай, если вы забыли нанести SPF и поджарились сами.
Сумки, которые говорят сами за себя
Сумка-рыба от Doublet - буквально "улов мечты". Могла бы быть в фильме Уэса Андерсона.
Book Tote Dior с принтами романов "Опасные связи" и "Цветы зла" — выбор по настроению: от декаданса до меланхолии.
Сумка Lady Dior с кисточками - будто пес Мопс с прической "дреды".
Миниатюрная поляна клевера в образе сумки Dior — возможно, самая дорогая "удача" на рынке.
Сумка Louis Vuitton с гепардом или лягушкой - ваш персональный сафари-парк, который поместится на плечо.
Сумка из мужской рубашки 3. Paradis - апгрейд идеи "сделай сам", одобренный модными кураторами.
Сумка 3. Paradis, украшенная часами - напоминание, что время — это тоже роскошь.
Обувь за гранью привычного
Кроссовки Kenzo, вдохновлённые шарами для боулинга… только снежными. Эстетика зимнего экстрима?
Сандалии Prada, похожие на индийскую обувь колхапури, уже стали поводом для дебатов, но по-прежнему в продаже.
Шелковые кроссовки Dries Van Noten - достаточно тонкие, чтобы не отличить от носков.
Сапоги Maison Mihara Yasuhiro из пачек чипсов - альтернатива резиновым, но вкуснее.
Аксессуары, в которых — и стиль, и шутка
Носки с пальцами Kiko Kostadinov, которые дизайнер предлагает носить… с вьетнамками.
Очки Saint Laurent, сравниваемые с Вилли Вонкой, но вдохновлённые архивным образом самого Ива Сен-Лорана.
Очки Craig Green, словно светят прямо в лицо — "фонарь" в прямом смысле.
Подвеска в виде тюбика зубной пасты от Maison Mihara Yasuhiro - полезный аксессуар для лагеря или просто тех, кто всё держит под контролем.
Галстук LGN из латекса - водонепроницаем и бескомпромиссен.
Корона KidSuper - не давит, но звучит: "да, я в центре внимания".
Некоторые аксессуары сезона выглядят так, будто их собрали на уроке технологии в 7 классе. Брелок Dior в виде лошадки, сделанный из сантиметровой ленты, булавок и напёрстков, — это не просто шарм на сумку, это DIY на стероидах. Вдохновение — мамины швейные принадлежности и Pinterest-подборки "апсайклинг без бюджета". Такие детали становятся манифестом новой модной искренности: "да, я сам это сделал — и горжусь!"
Театр абсурда: мода как ироничный перформанс
Вещи с подиумов 2025 напоминают, что современная мода — это не про удобство и не про логику. Это искусство — иногда смешное, иногда провокационное. Съемный воротник Dior, будто выдернутый из костюмерной "Бриджертонов", или сумка Speedy Louis Vuitton из индийских гобеленов - это уже не просто одежда, а персонажи, вписанные в спектакль стиля. Здесь нет "слишком много". Есть только "достаточно странно, чтобы хотелось надеть".
