Сумка-рыба, яичница-шляпа и очки Вонки: самые эксцентричные аксессуары с подиумов 2025

Мода лета 2025: абсурдные и ироничные аксессуары захватили подиумы и уличный стиль

3:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сезон лета 2025 показал: мода снова позволяет себе дерзость и юмор. Чем абсурднее аксессуар — тем сильнее хочется его примерить. Ниже — обзор самых ярких, ироничных и запоминающихся деталей с подиумов и street style-хроник.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка на подиуме в очках

Головные уборы с характером

Кепка Comme des Garçons с двумя козырьками - для тех, кто не определился, от чего защищается: от солнца или дождя. Ответ: от всего сразу.

- для тех, кто не определился, от чего защищается: от солнца или дождя. Ответ: от всего сразу. Соломенные шляпы Prada , будто пережившие ураган , — теперь не дефект, а концептуальный арт-объект.

, , — теперь не дефект, а концептуальный арт-объект. Шляпа от Doublet, похожая на яичницу, — на случай, если вы забыли нанести SPF и поджарились сами.

Сумки, которые говорят сами за себя

Сумка-рыба от Doublet - буквально "улов мечты". Могла бы быть в фильме Уэса Андерсона.

- буквально "улов мечты". Могла бы быть в фильме Уэса Андерсона. Book Tote Dior с принтами романов "Опасные связи" и "Цветы зла" — выбор по настроению: от декаданса до меланхолии.

с принтами романов "Опасные связи" и "Цветы зла" — выбор по настроению: от декаданса до меланхолии. Сумка Lady Dior с кисточками - будто пес Мопс с прической "дреды".

- будто пес Мопс с прической "дреды". Миниатюрная поляна клевера в образе сумки Dior — возможно, самая дорогая "удача" на рынке.

в образе сумки Dior — возможно, самая дорогая "удача" на рынке. Сумка Louis Vuitton с гепардом или лягушкой - ваш персональный сафари-парк, который поместится на плечо.

- ваш персональный сафари-парк, который поместится на плечо. Сумка из мужской рубашки 3. Paradis - апгрейд идеи "сделай сам", одобренный модными кураторами.

- апгрейд идеи "сделай сам", одобренный модными кураторами. Сумка 3. Paradis, украшенная часами - напоминание, что время — это тоже роскошь.

Обувь за гранью привычного

Кроссовки Kenzo , вдохновлённые шарами для боулинга… только снежными. Эстетика зимнего экстрима?

, вдохновлённые шарами для боулинга… только снежными. Эстетика зимнего экстрима? Сандалии Prada , похожие на индийскую обувь колхапури, уже стали поводом для дебатов, но по-прежнему в продаже.

, похожие на индийскую обувь колхапури, уже стали поводом для дебатов, но по-прежнему в продаже. Шелковые кроссовки Dries Van Noten - достаточно тонкие, чтобы не отличить от носков.

- достаточно тонкие, чтобы не отличить от носков. Сапоги Maison Mihara Yasuhiro из пачек чипсов - альтернатива резиновым, но вкуснее.

Аксессуары, в которых — и стиль, и шутка

Носки с пальцами Kiko Kostadinov , которые дизайнер предлагает носить… с вьетнамками.

, которые дизайнер предлагает носить… с вьетнамками. Очки Saint Laurent , сравниваемые с Вилли Вонкой, но вдохновлённые архивным образом самого Ива Сен-Лорана.

, сравниваемые с но вдохновлённые архивным образом самого Очки Craig Green , словно светят прямо в лицо — "фонарь" в прямом смысле.

, словно светят прямо в лицо — "фонарь" в прямом смысле. Подвеска в виде тюбика зубной пасты от Maison Mihara Yasuhiro - полезный аксессуар для лагеря или просто тех, кто всё держит под контролем.

- полезный аксессуар для лагеря или просто тех, кто всё держит под контролем. Галстук LGN из латекса - водонепроницаем и бескомпромиссен.

- водонепроницаем и бескомпромиссен. Корона KidSuper - не давит, но звучит: "да, я в центре внимания".

Некоторые аксессуары сезона выглядят так, будто их собрали на уроке технологии в 7 классе. Брелок Dior в виде лошадки, сделанный из сантиметровой ленты, булавок и напёрстков, — это не просто шарм на сумку, это DIY на стероидах. Вдохновение — мамины швейные принадлежности и Pinterest-подборки "апсайклинг без бюджета". Такие детали становятся манифестом новой модной искренности: "да, я сам это сделал — и горжусь!"

Театр абсурда: мода как ироничный перформанс

Вещи с подиумов 2025 напоминают, что современная мода — это не про удобство и не про логику. Это искусство — иногда смешное, иногда провокационное. Съемный воротник Dior, будто выдернутый из костюмерной "Бриджертонов", или сумка Speedy Louis Vuitton из индийских гобеленов - это уже не просто одежда, а персонажи, вписанные в спектакль стиля. Здесь нет "слишком много". Есть только "достаточно странно, чтобы хотелось надеть".

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.