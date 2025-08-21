Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда спортивки — новый деним: мода на комфорт, в который не стыдно выйти в люди

Мода на спорт: как сочетать кроссовки, топы, куртки и аксессуары в повседневности
3:40
Моя семья » Красота и стиль

Еще недавно спортивные легинсы, бра и кроссовки ассоциировались исключительно с залом или пробежкой. Но времена (и гардеробы!) меняются. Сегодня спортивный стиль уверенно шагает по городским улицам, становится частью офисных образов и даже появляется в нарядах на вечер.

Девушка в спорт-луке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в спорт-луке

Спортивный стиль в 2025 году — это не только про тренировки, но и про свободу, комфорт и уверенность. Рассказываем, как легко и красиво вписать спорт в повседневную моду, не жертвуя стилем и индивидуальностью.

Монохром — твой верный союзник

Почему это работает

  • Образы в одной цветовой гамме всегда выглядят дорого и современно. Особенно — в теплых и натуральных оттенках: терракоте, какао, песке, глине.

Что добавить в образ

  • Льняные капри и ветровка в пыльно-коричневых тонах.
  • Монохромные кроссовки (беж, серый, карамель).
  • Минималистичный рюкзак или поясная сумка.
  • Аксессуары из матового золота или дерева.

Совет

  • Такой образ идеален для прогулки по парку, музею под открытым небом или неспешного шопинга — когда ты хочешь выглядеть уместно, но расслабленно.

Комфорт — это новый шик

Функциональность — не враг моде, а её современный язык. Удобные ткани, дышащие текстуры, капюшоны, карманы и эластичный крой — это не про спортзал, а про умный городской стиль.

Как собрать образ

  • Чёрные легинсы.
  • Яркий топ с сетчатыми вставками.
  • Укороченная куртка на молнии.
  • Стильные кроссовки.

Сценарии

  • Легкая тренировка в парке, кофе на летней веранде, утренний маркет или даже поездка за город.

Миксуем фактуры: глянец + матовость = стильно

Объемный свитшот, структурированная юбка и гладкие кроссовки — идеальный контраст, который "делает" образ.

Для вдохновения

  • Свитшот в стиле колор-блок.
  • Теннисная плиссе-юбка.
  • Кроссовки в сдержанных тонах.
  • Мини-сумка или спортивный шарф-сетка.

Совет

  • Сочетание разной плотности тканей визуально усложняет образ и делает его дороже без дополнительных трат.

Пропорции решают всё

Баланс — ключ к современному силуэту. Если низ объёмный, верх делаем лаконичным. И наоборот.

Собери образ

  • Широкие брюки-карго.
  • Компактный бра или топ.
  • Кеды на плоской подошве.
  • Минималистичный клатч или рюкзак.

Идея

  • Такой образ легко адаптируется — от кофе с подругой до пикника на природе. А главное — ни капли жарко!

Аксессуары: расставь стильные акценты

Даже самый базовый спортивный лук можно сделать ультрамодным с помощью деталей.

Что попробовать

  • Очки в массивной оправе.
  • Бейсболка или панама.
  • Контрастные носки.
  • Минималистичные украшения.
  • Поясная сумка или худи, наброшенный на плечи.

Секрет

Именно аксессуары превращают образ из "утренней пробежки" в "городскую хронику street style".

Финальный штрих

Мода на спорт — это мода на реальную жизнь. Быть красивой и чувствовать себя комфортно — теперь можно одновременно. И необязательно быть в спортзале, чтобы носить Reebok, FILA или Kappa. Твое тело — не манекен, а твой стиль — не копия трендов, а их отражение.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
