Еще недавно спортивные легинсы, бра и кроссовки ассоциировались исключительно с залом или пробежкой. Но времена (и гардеробы!) меняются. Сегодня спортивный стиль уверенно шагает по городским улицам, становится частью офисных образов и даже появляется в нарядах на вечер.
Спортивный стиль в 2025 году — это не только про тренировки, но и про свободу, комфорт и уверенность. Рассказываем, как легко и красиво вписать спорт в повседневную моду, не жертвуя стилем и индивидуальностью.
Функциональность — не враг моде, а её современный язык. Удобные ткани, дышащие текстуры, капюшоны, карманы и эластичный крой — это не про спортзал, а про умный городской стиль.
Объемный свитшот, структурированная юбка и гладкие кроссовки — идеальный контраст, который "делает" образ.
Баланс — ключ к современному силуэту. Если низ объёмный, верх делаем лаконичным. И наоборот.
Даже самый базовый спортивный лук можно сделать ультрамодным с помощью деталей.
Именно аксессуары превращают образ из "утренней пробежки" в "городскую хронику street style".
Мода на спорт — это мода на реальную жизнь. Быть красивой и чувствовать себя комфортно — теперь можно одновременно. И необязательно быть в спортзале, чтобы носить Reebok, FILA или Kappa. Твое тело — не манекен, а твой стиль — не копия трендов, а их отражение.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.