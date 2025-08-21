Мокро, грубовато, но модно: как рыбацкий стиль взорвал подиумы и соцсети

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Fisherman-chic: тренд, который сочетает утилитарный стиль и морскую романтику
Моя семья » Красота и стиль

Мода снова удивила: подиумы заполонил новый тренд — fisherman-chic. Грубый, функциональный, немного ироничный — но при этом невероятно стильный. Этот тренд уже ворвался в TikTok, Pinterest и коллекции топовых домов моды. Готовы к "модной рыбалке"? Тогда закинем сеть!

Девушка в одежде рыбацкого стиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в одежде рыбацкого стиля

Что такое fisherman-chic

Это не только дождевики и сапоги — а настоящий микс практичности и морской романтики. Он вобрал в себя:

  • Увлечение рабочей эстетикой (привет от Gen Z!).
  • Второй виток любви к утилитарному стилю.
  • Тренд на "тихую роскошь" и винтаж.

А вдохновение — как будто прямиком с причала: тельняшки, свитера крупной вязки, ветровки, плетёные сумки и морские аксессуары с изюминкой.

Главные элементы морского гардероба

Если хочется быть в тренде, но не выглядеть как косплей капитана Джека Воробья — добавляй в образ по одному акценту:

Крупная вязка

  • Объёмные свитера с косами или "в деревенском" стиле.
  • Актуальны цвета: соломенный, молочный, серый, овсяный.
  • Идеально сочетается с: мини-юбками, брюками-карго и даже сатином.

Тельняшки

  • Горизонтальная полоска возвращается!
  • Классика в чёрно-белом или модные интерпретации с пастелью.
  • Носи с денимом, широкими брюками или юбками-миди.

Дождевики и резиновые сапоги

  • Не только практично, но и стильно.

  • Хит — цветные сапоги и полупрозрачные куртки.

  • Сочетаются с платьями, шортами, мини и всем, что хочется.

Рыбацкие сандалии

  • Удобные, закрытые, но дышащие.
  • Отлично смотрятся с носками — да-да, теперь это модно.
  • Носи с платьями-комбинациями или прямыми джинсами.

Морские аксессуары

  • Сумки в виде рыб, кулоны-ракушки, серьги-якоря.
  • Сетка, плетение, канаты, верёвочные ручки — топ детали сезона.
  • Один такой акцент — и весь образ уже "в теме".

Текстуры и материалы, которые работают

Морской тренд — это прежде всего игра на фактуре:

  • Сетки, плетения, верёвки.
  • Матовый пластик, дерево, ракушки.
  • Шерсть и хлопок с "необработанным" эффектом.
  • Лён и парусина для курток, юбок и аксессуаров.

Как носить fisherman-street стильно

Чтобы образ не ушёл в театральщину, соблюдай баланс

  • Добавь к образу всего один или два акцента

Комбинируй грубые вещи с женственными

  • Тельняшка + сатиновая юбка.
  • Свитер с косами + босоножки на каблуке.
  • Дождевик + романтичное платье.

Не бойся ярких деталей:

  • Красные носки, серьги-крабы или сумка в форме лобстера — это иронично и дерзко

Стиль без бюджета

Один из главных плюсов fisherman-chic — его можно собрать из базовых и даже винтажных вещей:

  • Свитер oversize: можно найти в шкафу дедушки.
  • Рыбацкие шапки: в унисекс-магазинах или на маркетплейсах.
  • Тельняшки, парусиновые брюки и куртки: легко найти в секонд-хенде.
  • Аксессуары: миксуй с летним гардеробом, и будет модно на отдыхе.

Подводим итоги

Fisherman-chic — это:

  • Эстетика комфорта и свободы.
  • Смелый микс морских мотивов и уличной моды.
  • Тренд, который легко адаптировать в повседневную жизнь.
  • Идеальная альтернатива стандартным весенним образам.

Не бойся экспериментировать — мода 2025 года любит игру и стиль с характером. А fisherman-тренд — это как раз про это.

Уточнения

Мо́да — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
