Мокро, грубовато, но модно: как рыбацкий стиль взорвал подиумы и соцсети

Мода снова удивила: подиумы заполонил новый тренд — fisherman-chic. Грубый, функциональный, немного ироничный — но при этом невероятно стильный. Этот тренд уже ворвался в TikTok, Pinterest и коллекции топовых домов моды. Готовы к "модной рыбалке"? Тогда закинем сеть!
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в одежде рыбацкого стиля
Что такое fisherman-chic
Это не только дождевики и сапоги — а настоящий микс практичности и морской романтики. Он вобрал в себя:
Увлечение рабочей эстетикой (привет от Gen Z!).
Второй виток любви к утилитарному стилю.
Тренд на "тихую роскошь" и винтаж.
А вдохновение — как будто прямиком с причала: тельняшки, свитера крупной вязки, ветровки, плетёные сумки и морские аксессуары с изюминкой.
Главные элементы морского гардероба
Если хочется быть в тренде, но не выглядеть как косплей капитана Джека Воробья — добавляй в образ по одному акценту:
Крупная вязка
Объёмные свитера с косами или "в деревенском" стиле.