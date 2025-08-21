Мокро, грубовато, но модно: как рыбацкий стиль взорвал подиумы и соцсети

Fisherman-chic: тренд, который сочетает утилитарный стиль и морскую романтику

Мода снова удивила: подиумы заполонил новый тренд — fisherman-chic. Грубый, функциональный, немного ироничный — но при этом невероятно стильный. Этот тренд уже ворвался в TikTok, Pinterest и коллекции топовых домов моды. Готовы к "модной рыбалке"? Тогда закинем сеть!

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в одежде рыбацкого стиля

Что такое fisherman-chic

Это не только дождевики и сапоги — а настоящий микс практичности и морской романтики. Он вобрал в себя:

Увлечение рабочей эстетикой (привет от Gen Z!).

Второй виток любви к утилитарному стилю.

Тренд на "тихую роскошь" и винтаж.

А вдохновение — как будто прямиком с причала: тельняшки, свитера крупной вязки, ветровки, плетёные сумки и морские аксессуары с изюминкой.

Главные элементы морского гардероба

Если хочется быть в тренде, но не выглядеть как косплей капитана Джека Воробья — добавляй в образ по одному акценту:

Крупная вязка

Объёмные свитера с косами или "в деревенском" стиле.

Актуальны цвета: соломенный, молочный, серый, овсяный.

Идеально сочетается с: мини-юбками, брюками-карго и даже сатином.

Тельняшки

Горизонтальная полоска возвращается!

Классика в чёрно-белом или модные интерпретации с пастелью.

Носи с денимом, широкими брюками или юбками-миди.

Дождевики и резиновые сапоги

Не только практично, но и стильно.

Хит — цветные сапоги и полупрозрачные куртки.

Сочетаются с платьями, шортами, мини и всем, что хочется.

Рыбацкие сандалии

Удобные, закрытые, но дышащие.

Отлично смотрятся с носками — да-да, теперь это модно.

Носи с платьями-комбинациями или прямыми джинсами.

Морские аксессуары

Сумки в виде рыб, кулоны-ракушки, серьги-якоря.

Сетка, плетение, канаты, верёвочные ручки — топ детали сезона.

Один такой акцент — и весь образ уже "в теме".

Текстуры и материалы, которые работают

Морской тренд — это прежде всего игра на фактуре:

Сетки, плетения, верёвки.

Матовый пластик, дерево, ракушки.

Шерсть и хлопок с "необработанным" эффектом.

Лён и парусина для курток, юбок и аксессуаров.

Как носить fisherman-street стильно

Чтобы образ не ушёл в театральщину, соблюдай баланс

Добавь к образу всего один или два акцента

Комбинируй грубые вещи с женственными

Тельняшка + сатиновая юбка.

Свитер с косами + босоножки на каблуке.

Дождевик + романтичное платье.

Не бойся ярких деталей:

Красные носки, серьги-крабы или сумка в форме лобстера — это иронично и дерзко

Стиль без бюджета

Один из главных плюсов fisherman-chic — его можно собрать из базовых и даже винтажных вещей:

Свитер oversize: можно найти в шкафу дедушки.

можно найти в шкафу дедушки. Рыбацкие шапки: в унисекс-магазинах или на маркетплейсах.

в унисекс-магазинах или на маркетплейсах. Тельняшки, парусиновые брюки и куртки: легко найти в секонд-хенде.

легко найти в секонд-хенде. Аксессуары: миксуй с летним гардеробом, и будет модно на отдыхе.

Подводим итоги

Fisherman-chic — это:

Эстетика комфорта и свободы.

Смелый микс морских мотивов и уличной моды.

Тренд, который легко адаптировать в повседневную жизнь.

Идеальная альтернатива стандартным весенним образам.

Не бойся экспериментировать — мода 2025 года любит игру и стиль с характером. А fisherman-тренд — это как раз про это.

