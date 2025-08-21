Больше не прячем: почему в 2025 носки носят как дизайнерскую сумку — на показ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Носки стали популярным аксессуаром, который помогает выразить индивидуальность
4:12
Моя семья » Красота и стиль

Однажды они были чем-то вроде невидимых помощников: скрывались под ботинками, не претендовали на роль главного героя, и максимум, на что могли рассчитывать — принт в горошек. Но 2025 год перевернул всё. Теперь носки — не просто необходимая часть гардероба, а аксессуар, который задаёт настроение, выделяет образ и стал неожиданной инвестицией в стиль. В новом сезоне дизайнеры, кажется, объединились в одном: самое модное — носить носки так, чтобы их было видно всем.

Полуноски Miu Miu крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полуноски Miu Miu крупным планом

Почему носки — это модно и разумно

  • Цены на люкс растут, а эффектные носки — доступный способ выглядеть актуально.
  • Дизайнеры делают ставку на детали, и носки стали одной из самых заметных.
  • Микротренды быстрее подхватываются в аксессуарах, и их легче адаптировать.
  • Легко экспериментировать: яркие носки не требуют кардинальной смены гардероба.

Носки 2.0: тренды с подиума, которые стоит примерить

Полуноски без пятки от Miu Miu

Самый обсуждаемый аксессуар с подиума: носки, в которых… нет носка. Да-да, буквально. Без мыска, пятки и даже без намёка на классическую форму. Зато — с вау-эффектом.

С чем носить

  • С сабо и вьетнамками.
  • С открытыми туфлями на каблуке.
  • С ветровками, трикотажем и юбками миди.

Вдохновляйся: образы от Miu Miu включают такие носки в базовый гардероб — делая их главным фокусом лука.

Гламурные гольфы

Банты, люрекс, пайетки, стразы — всё, что раньше ассоциировалось с новогодней ёлкой, теперь уверенно переходит на ноги. Chanel, Simone Rocha и Rabanne одобрили!

Где уместно

  • В вечернем образе вместо колготок.
  • С босоножками на платформе.
  • В паре с коктейльным платьем или костюмом.

Носки как арт-объект: самые яркие примеры

  • Radvga: яркие "подследники" за 1200 ₽ - альтернатива luxury-версии;
  • Nastyamasha: гламурная провокация: модели за 10 698 ₽;
  • Julie Kegels: таби-носочки в авангардном исполнении за 14 482 ₽;
  • Maison Margiela: гольфы за 46 800 ₽ для тех, кто выбирает стиль с вызовом.

Даже масс-маркет бренды начали делать капсулы, посвящённые только носкам — теперь они в центре внимания, а не на периферии.

Как носить модные носки в 2025

Чтобы не выглядеть случайно модной, а уверенно стильной — придерживайся простых, но важных принципов:

  • Контрастируй: сочетай яркие носки с базовыми вещами: белыми рубашками, костюмами, простыми платьями;
  • Сочетай несочетаемое: носки с открытой обувью — больше не табу;
  • Ищи фактуру: сетка, люрекс, рюши, трикотаж — чем интереснее ткань, тем эффектнее результат;
  • Не бойся акцентов: если боишься яркости, начни с одного элемента — носков.

Носки в цифрах: тренд, который растёт

  • В 2025 году продажи "дизайнерских носков" выросли более чем на 60%.
  • Marks & Spencer зафиксировали всплеск спроса даже среди мужчин, ранее покупавших только чёрные и серые модели.
  • Бренд Happy Socks стал участником модных показов в Копенгагене, Нью-Йорке и Париже.

Носки — больше не утилитарная деталь. Это эмоциональный элемент стиля, личное заявление, способ отличаться. Идеальный аксессуар, чтобы добавить дерзости, не перегружая образ.

Носки — это модно, удобно и доступно

Если раньше вы думали, что носки прячут, теперь их носят с гордостью. Они делают даже самый простой образ актуальным, помогают выразить индивидуальность и точно не требуют огромных вложений. В новом сезоне носки — это тот случай, когда самая маленькая деталь способна рассказать о вас больше, чем сумка за ползарплаты.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
