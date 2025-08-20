Нити, которые тянут время назад: что нужно знать о бьюти-хите без скальпеля

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мезонити подходят при птозе, дряблости, морщинах и снижении упругости кожи
Моя семья » Красота и стиль

Мезонити — одна из самых популярных процедур в эстетической косметологии. Она помогает подтянуть лицо, вернуть коже упругость и свежесть без скальпеля и долгой реабилитации. Рассматриваем, как работает эта методика, кому она подходит и чего ожидать от процедуры.

Безоперационная подтяжка мезонитями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Безоперационная подтяжка мезонитями

Что такое мезонити

Это тончайшие нити из биоразлагаемого материала, которые вводятся под кожу с помощью игл. После установки они создают поддерживающий каркас, подтягивают ткани и активируют выработку собственного коллагена. Сами нити со временем растворяются, но эффект сохраняется — кожа становится более плотной, упругой и свежей.

Какой эффект дают мезонити

  • Мгновенная подтяжка кожи.
  • Улучшение овала лица.
  • Снижение выраженности морщин.
  • Повышение тонуса и упругости.
  • Осветление кожи и уменьшение отёков.

Результат виден сразу, а финальный эффект проявляется через 3-4 недели и может сохраняться до двух лет.

Кому подойдут мезонити

  • Тем, у кого появились первые признаки возрастных изменений (обычно с 30 лет).
  • Тем, кто хочет скорректировать овал лица, щёки или второй подбородок.
  • Тем, у кого есть морщины в зоне шеи, декольте.
  • Тем, кто ищет способ омоложения без операции.

Зоны применения

Мезонити можно использовать как для лица, так и для тела:

  • Лицо: лоб, брови, щёки, скулы, подбородок, носогубные складки, овал лица.
  • Подглазничная область: устранение мелких морщин, осветление тёмных кругов.
  • Шея и декольте: устранение дряблости и морщин.
  • Тело: внутренняя сторона рук и бёдер, живот, колени.

Виды мезонитей

Существует несколько типов нитей, каждый из которых решает определённые задачи:

  • Мононити: гладкие и прямые, укрепляют кожу и поддерживают тонус;
  • Спиральные: создают лёгкий объём, хорошо работают с морщинами;
  • С насечками: фиксируются в тканях и дают выраженный лифтинг;
  • Канюльные: мягче для кожи, используются в чувствительных зонах;
  • Армирующие (сетчатые): формируют плотный каркас для общего омоложения.

Чем мезонити отличаются от других процедур

  • Мезонити: мягкий лифтинг + стимуляция коллагена, подходят для тонкой и чувствительной кожи.
  • Плотные нити: создают более сильную подтяжку, работают с глубокими складками, применяются на средней и нижней части лица.
  • Филлеры: заполняют объём, но не подтягивают. Используются точечно, например, для губ, скул, носогубных складок.

Как проходит процедура

  • Консультация: определяются зоны и тип нитей.
  • Обезболивание: используется крем или местная анестезия.
  • Разметка: врач отмечает точки введения.
  • Установка нитей: тонкие иглы вводят материал в кожу.
  • Финальная корректировка: лёгкий массаж и проверка результата.
  • Рекомендации по уходу: список ограничений и советов на период восстановления.

Что нельзя делать после процедуры

  • Трогать и массировать лицо в зоне нитей.
  • Посещать бани, сауны, солярии и бассейны в течение 2 недель.
  • Спать лицом вниз.
  • Делать активные упражнения.
  • Использовать агрессивную косметику и пилинги.
  • Употреблять алкоголь и курить в первые 7-10 дней.
  • Выходить на солнце без SPF.

Противопоказания

Перед процедурой важно убедиться в отсутствии противопоказаний:

  • Беременность и грудное вскармливание.
  • Острые инфекции и воспаления.
  • Онкология.
  • Кожные заболевания в зоне воздействия.
  • Нарушение свёртываемости крови.
  • Аллергия на материалы.
  • Недавние операции в зоне установки нитей.

Возможные побочные эффекты

Мезонити — процедура с минимальной травматичностью, но возможны:

  • Небольшие синяки и отёки.
  • Покраснение и ощущение натяжения.
  • Узелки или уплотнения под кожей.
  • Зуд и дискомфорт.
  • В редких случаях — воспаления или аллергия.

Плюсы и минусы мезонитей

Плюсы

  • Естественный лифтинг без операции.
  • Быстрый и постепенный результат.
  • Минимальное восстановление (3-7 дней).
  • Безопасные биоразлагаемые материалы.
  • Стимулируют выработку собственного коллагена.

Минусы

  • Эффект сохраняется до 1,5-2 лет.
  • Требуется квалифицированный специалист.
  • Возможны отёки и синяки.
  • Неэффективны при сильном птозе и избытке кожи.

До и после

После установки мезонитей уже через несколько дней лицо выглядит более подтянутым и свежим. Конечный результат виден через 3-4 недели: кожа становится плотнее, исчезает дряблость, подтягиваются мягкие ткани, улучшается контур.

Что говорят пациенты

Отзывы делятся на две группы:

  • Положительные: отмечают лёгкость процедуры, быстрый эффект, видимое омоложение.
  • Сдержанные: жалуются на отёки, болезненность, необходимость бинтования головы и временное неудобство.

Главное о мезонитях

  • Эффективны при начальных и умеренных возрастных изменениях.
  • Подходят тем, кто не готов к пластике.
  • Не требуют длительного восстановления.
  • Лучше работают в комплексе с другими методами — массажем, аппаратными процедурами, уходовой косметикой.
  • Требуют аккуратности при выборе специалиста.

Мезонити — это способ подтянуть кожу и вернуть лицу свежесть, не прибегая к радикальным мерам. Главное — понимать, чего ждать от процедуры, соблюдать рекомендации и не ждать от неё чудес, которые может дать только хирургия.

Уточнения

Косметология — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
