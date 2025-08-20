Нити, которые тянут время назад: что нужно знать о бьюти-хите без скальпеля

Мезонити подходят при птозе, дряблости, морщинах и снижении упругости кожи

Мезонити — одна из самых популярных процедур в эстетической косметологии. Она помогает подтянуть лицо, вернуть коже упругость и свежесть без скальпеля и долгой реабилитации. Рассматриваем, как работает эта методика, кому она подходит и чего ожидать от процедуры.

Что такое мезонити

Это тончайшие нити из биоразлагаемого материала, которые вводятся под кожу с помощью игл. После установки они создают поддерживающий каркас, подтягивают ткани и активируют выработку собственного коллагена. Сами нити со временем растворяются, но эффект сохраняется — кожа становится более плотной, упругой и свежей.

Какой эффект дают мезонити

Мгновенная подтяжка кожи.

Улучшение овала лица.

Снижение выраженности морщин.

Повышение тонуса и упругости.

Осветление кожи и уменьшение отёков.

Результат виден сразу, а финальный эффект проявляется через 3-4 недели и может сохраняться до двух лет.

Кому подойдут мезонити

Тем, у кого появились первые признаки возрастных изменений (обычно с 30 лет).

Тем, кто хочет скорректировать овал лица, щёки или второй подбородок.

Тем, у кого есть морщины в зоне шеи, декольте.

Тем, кто ищет способ омоложения без операции.

Зоны применения

Мезонити можно использовать как для лица, так и для тела:

Лицо : лоб, брови, щёки, скулы, подбородок, носогубные складки, овал лица.

: лоб, брови, щёки, скулы, подбородок, носогубные складки, овал лица. Подглазничная область : устранение мелких морщин, осветление тёмных кругов.

: устранение мелких морщин, осветление тёмных кругов. Шея и декольте : устранение дряблости и морщин.

: устранение дряблости и морщин. Тело: внутренняя сторона рук и бёдер, живот, колени.

Виды мезонитей

Существует несколько типов нитей, каждый из которых решает определённые задачи:

Мононити: гладкие и прямые, укрепляют кожу и поддерживают тонус;

гладкие и прямые, укрепляют кожу и поддерживают тонус; Спиральные: создают лёгкий объём, хорошо работают с морщинами;

создают лёгкий объём, хорошо работают с морщинами; С насечками: фиксируются в тканях и дают выраженный лифтинг;

фиксируются в тканях и дают выраженный лифтинг; Канюльные: мягче для кожи, используются в чувствительных зонах;

мягче для кожи, используются в чувствительных зонах; Армирующие (сетчатые): формируют плотный каркас для общего омоложения.

Чем мезонити отличаются от других процедур

Мезонити : мягкий лифтинг + стимуляция коллагена, подходят для тонкой и чувствительной кожи.

: мягкий лифтинг + стимуляция коллагена, подходят для тонкой и чувствительной кожи. Плотные нити : создают более сильную подтяжку, работают с глубокими складками, применяются на средней и нижней части лица.

: создают более сильную подтяжку, работают с глубокими складками, применяются на средней и нижней части лица. Филлеры: заполняют объём, но не подтягивают. Используются точечно, например, для губ, скул, носогубных складок.

Как проходит процедура

Консультация: определяются зоны и тип нитей.

определяются зоны и тип нитей. Обезболивание: используется крем или местная анестезия.

используется крем или местная анестезия. Разметка: врач отмечает точки введения.

врач отмечает точки введения. Установка нитей: тонкие иглы вводят материал в кожу.

тонкие иглы вводят материал в кожу. Финальная корректировка: лёгкий массаж и проверка результата.

лёгкий массаж и проверка результата. Рекомендации по уходу: список ограничений и советов на период восстановления.

Что нельзя делать после процедуры

Трогать и массировать лицо в зоне нитей.

Посещать бани, сауны, солярии и бассейны в течение 2 недель.

Спать лицом вниз.

Делать активные упражнения.

Использовать агрессивную косметику и пилинги.

Употреблять алкоголь и курить в первые 7-10 дней.

Выходить на солнце без SPF.

Противопоказания

Перед процедурой важно убедиться в отсутствии противопоказаний:

Беременность и грудное вскармливание.

Острые инфекции и воспаления.

Онкология.

Кожные заболевания в зоне воздействия.

Нарушение свёртываемости крови.

Аллергия на материалы.

Недавние операции в зоне установки нитей.

Возможные побочные эффекты

Мезонити — процедура с минимальной травматичностью, но возможны:

Небольшие синяки и отёки.

Покраснение и ощущение натяжения.

Узелки или уплотнения под кожей.

Зуд и дискомфорт.

В редких случаях — воспаления или аллергия.

Плюсы и минусы мезонитей

Плюсы

Естественный лифтинг без операции.

Быстрый и постепенный результат.

Минимальное восстановление (3-7 дней).

Безопасные биоразлагаемые материалы.

Стимулируют выработку собственного коллагена.

Минусы

Эффект сохраняется до 1,5-2 лет.

Требуется квалифицированный специалист.

Возможны отёки и синяки.

Неэффективны при сильном птозе и избытке кожи.

До и после

После установки мезонитей уже через несколько дней лицо выглядит более подтянутым и свежим. Конечный результат виден через 3-4 недели: кожа становится плотнее, исчезает дряблость, подтягиваются мягкие ткани, улучшается контур.

Что говорят пациенты

Отзывы делятся на две группы:

Положительные: отмечают лёгкость процедуры, быстрый эффект, видимое омоложение.

отмечают лёгкость процедуры, быстрый эффект, видимое омоложение. Сдержанные: жалуются на отёки, болезненность, необходимость бинтования головы и временное неудобство.

Главное о мезонитях

Эффективны при начальных и умеренных возрастных изменениях.

Подходят тем, кто не готов к пластике.

Не требуют длительного восстановления.

Лучше работают в комплексе с другими методами — массажем, аппаратными процедурами, уходовой косметикой.

Требуют аккуратности при выборе специалиста.

Мезонити — это способ подтянуть кожу и вернуть лицу свежесть, не прибегая к радикальным мерам. Главное — понимать, чего ждать от процедуры, соблюдать рекомендации и не ждать от неё чудес, которые может дать только хирургия.

Уточнения

