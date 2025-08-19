Оправы XXL, офисные сирены и геометрия 2000-х — что точно носить на носу в 2025

Очки больше не просто необходимость — это полноценная часть образа. Они подчёркивают стиль, создают настроение и могут превратить самый простой наряд в модный лук. В 2025 году разнообразие актуальных оправ позволяет каждому найти свою: от тончайшего металла до дерзких пластиковых форм. Главное — не бояться выражать себя. Ниже — 5 главных трендов очков, которые легко вписать в гардероб и носить с удовольствием.
Минимализм с лёгкой ноткой ретро. Небольшие овальные или слегка вытянутые оправы словно возвращают нас в начало 2000-х, но делают это изящно и интеллигентно.
Для кого подойдут: для тех, кто хочет выглядеть собранно, умно и при этом по-настоящему стильно.
Лёгкие, почти невесомые металлические оправы — это возвращение к чистой эстетике и сдержанному изяществу.
С чем носить: с пальто строгого кроя, деловыми костюмами, базовой одеждой в стиле smart casual.
Очки прямоугольной формы — это вызов и стиль одновременно. Их возвращение вновь сделало образ более графичным, акцентным и даже немного дерзким.
Подходят для: тех, кто не боится выделиться и добавить в образ немного ностальгии по 2000-м.
Толстые, заметные очки — для тех, кто любит делать заявление. Они не просто корректируют зрение, а полностью меняют лицо, делая его выразительнее.
С чем носить: с простыми вещами — белой футболкой, чёрным свитером, базовым пальто. Эти очки работают как главный акцент.
Чтобы очки не просто выполняли функцию, а выглядели действительно стильно:
Очки в 2025 году — это уже не про "спрятать зрение", а про "показать характер". Они рассказывают о вас без слов. А значит, можно и нужно позволить себе немного модной смелости.
Очки́ - самый распространённый из оптических приборов, предназначенный для коррекции человеческого зрения при оптических несовершенствах глаза либо для защиты глаз от различных вредных воздействий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.