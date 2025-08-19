Оправы XXL, офисные сирены и геометрия 2000-х — что точно носить на носу в 2025

Минималистичные очки с овальной или вытянутой оправой возвращаются в моду

Очки больше не просто необходимость — это полноценная часть образа. Они подчёркивают стиль, создают настроение и могут превратить самый простой наряд в модный лук. В 2025 году разнообразие актуальных оправ позволяет каждому найти свою: от тончайшего металла до дерзких пластиковых форм. Главное — не бояться выражать себя. Ниже — 5 главных трендов очков, которые легко вписать в гардероб и носить с удовольствием.

Очки в духе офисной сирены

Минимализм с лёгкой ноткой ретро. Небольшие овальные или слегка вытянутые оправы словно возвращают нас в начало 2000-х, но делают это изящно и интеллигентно.

Отличительные черты

Аккуратные формы, которые не перегружают лицо.

Часто встречаются в тёплой "черепаховой" расцветке.

Отлично сочетаются с офисной классикой, кардиганами и жакетами.

Для кого подойдут: для тех, кто хочет выглядеть собранно, умно и при этом по-настоящему стильно.

Металлический минимализм

Лёгкие, почти невесомые металлические оправы — это возвращение к чистой эстетике и сдержанному изяществу.

Что делает их актуальными

Тонкие дужки и рамка, почти не заметные на лице.

Цвета — серебро, золото, матовый чёрный.

Формы — от классических круглых до строгих прямоугольных.

С чем носить: с пальто строгого кроя, деловыми костюмами, базовой одеждой в стиле smart casual.

Геометрия нулевых

Очки прямоугольной формы — это вызов и стиль одновременно. Их возвращение вновь сделало образ более графичным, акцентным и даже немного дерзким.

Что важно знать

Форма — чёткая, без лишних округлостей.

Оправа — пластик или металл, иногда безободковая.

Цвет — от классического чёрного до прозрачного.

Подходят для: тех, кто не боится выделиться и добавить в образ немного ностальгии по 2000-м.

Массивные оправы

Толстые, заметные очки — для тех, кто любит делать заявление. Они не просто корректируют зрение, а полностью меняют лицо, делая его выразительнее.

Главные особенности

Широкие дужки и плотная оправа.

Насыщенные оттенки, анималистичные принты, глянцевые поверхности.

Геометрия — от квадратной до округлой, но всегда крупной.

С чем носить: с простыми вещами — белой футболкой, чёрным свитером, базовым пальто. Эти очки работают как главный акцент.

Как выбрать свою оправу

Чтобы очки не просто выполняли функцию, а выглядели действительно стильно:

Ориентируйтесь на форму лица: она подскажет, что вам идёт.

она подскажет, что вам идёт. Обращайте внимание на цвет оправы: он должен гармонировать с тоном кожи и гардеробом.

он должен гармонировать с тоном кожи и гардеробом. Выбирайте по ощущениям: очки должны быть удобными и "вашими" на 100%.

очки должны быть удобными и "вашими" на 100%. Не бойтесь примерить разные формы: неожиданные варианты часто оказываются лучшими.

Очки в 2025 году — это уже не про "спрятать зрение", а про "показать характер". Они рассказывают о вас без слов. А значит, можно и нужно позволить себе немного модной смелости.

