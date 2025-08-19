Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оправы XXL, офисные сирены и геометрия 2000-х — что точно носить на носу в 2025

Минималистичные очки с овальной или вытянутой оправой возвращаются в моду
Красота и стиль

Очки больше не просто необходимость — это полноценная часть образа. Они подчёркивают стиль, создают настроение и могут превратить самый простой наряд в модный лук. В 2025 году разнообразие актуальных оправ позволяет каждому найти свою: от тончайшего металла до дерзких пластиковых форм. Главное — не бояться выражать себя. Ниже — 5 главных трендов очков, которые легко вписать в гардероб и носить с удовольствием.

Девушка в очках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в очках

Очки в духе офисной сирены

Минимализм с лёгкой ноткой ретро. Небольшие овальные или слегка вытянутые оправы словно возвращают нас в начало 2000-х, но делают это изящно и интеллигентно.

Отличительные черты

  • Аккуратные формы, которые не перегружают лицо.
  • Часто встречаются в тёплой "черепаховой" расцветке.
  • Отлично сочетаются с офисной классикой, кардиганами и жакетами.

Для кого подойдут: для тех, кто хочет выглядеть собранно, умно и при этом по-настоящему стильно.

Металлический минимализм

Лёгкие, почти невесомые металлические оправы — это возвращение к чистой эстетике и сдержанному изяществу.

Что делает их актуальными

  • Тонкие дужки и рамка, почти не заметные на лице.
  • Цвета — серебро, золото, матовый чёрный.
  • Формы — от классических круглых до строгих прямоугольных.

С чем носить: с пальто строгого кроя, деловыми костюмами, базовой одеждой в стиле smart casual.

Геометрия нулевых

Очки прямоугольной формы — это вызов и стиль одновременно. Их возвращение вновь сделало образ более графичным, акцентным и даже немного дерзким.

Что важно знать

  • Форма — чёткая, без лишних округлостей.
  • Оправа — пластик или металл, иногда безободковая.
  • Цвет — от классического чёрного до прозрачного.

Подходят для: тех, кто не боится выделиться и добавить в образ немного ностальгии по 2000-м.

Массивные оправы

Толстые, заметные очки — для тех, кто любит делать заявление. Они не просто корректируют зрение, а полностью меняют лицо, делая его выразительнее.

Главные особенности

  • Широкие дужки и плотная оправа.
  • Насыщенные оттенки, анималистичные принты, глянцевые поверхности.
  • Геометрия — от квадратной до округлой, но всегда крупной.

С чем носить: с простыми вещами — белой футболкой, чёрным свитером, базовым пальто. Эти очки работают как главный акцент.

Как выбрать свою оправу

Чтобы очки не просто выполняли функцию, а выглядели действительно стильно:

  • Ориентируйтесь на форму лица: она подскажет, что вам идёт.
  • Обращайте внимание на цвет оправы: он должен гармонировать с тоном кожи и гардеробом.
  • Выбирайте по ощущениям: очки должны быть удобными и "вашими" на 100%.
  • Не бойтесь примерить разные формы: неожиданные варианты часто оказываются лучшими.

Очки в 2025 году — это уже не про "спрятать зрение", а про "показать характер". Они рассказывают о вас без слов. А значит, можно и нужно позволить себе немного модной смелости.

Уточнения

Очки́ - самый распространённый из оптических приборов, предназначенный для коррекции человеческого зрения при оптических несовершенствах глаза либо для защиты глаз от различных вредных воздействий.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
