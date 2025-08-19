Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Военный эксперт объяснил попытки ВСУ вернуть позиции в Сумской области
Ветеринар Польшкова назвала породы кошек, наиболее подверженные болезням
Садоводы советуют сеять сидераты в августе для улучшения почвы в следующем году
Исследования на Марсе показывают, что планета была активной и водной в прошлом
Режиссёр Квентин Тарантино рассказал о своих лучших фильмах
В Госдуме ответили на идею ограничить найм мигрантов в ряде сфер
Эксперты советуют избегать как чрезмерной осторожности, так и агрессии за рулём
Жена Принца любви Мадж Бузиди назвала Беджая новым направлением для отдыха в Алжире
Врач Николь Тетро рассказала, как осознанность и прогулки на природе развивают креативность

Без них гардероб не считается базовым: юбки, проверенные модой

Модели юбок, которые актуальны круглый год: миди, трикотажная, мини и другие
4:09
Моя семья » Красота и стиль

Модные тренды меняются каждый сезон, но в гардеробе всегда найдётся место для вещей, которые не теряют актуальности годами. Универсальная юбка — это именно такой элемент. Она сочетается с разной обувью, работает как в жару, так и в холода, и при правильной стилизации выглядит уместно и современно. Ниже — 5 моделей юбок, в которые действительно стоит вложиться.

Девушка в джинсовой мини-юбке и белой майке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в джинсовой мини-юбке и белой майке

Юбка миди в офисном стиле

Классика, проверенная временем. Такая юбка особенно актуальна сейчас, когда офисный стиль трансформировался в повседневный.

Почему стоит выбрать

  • Подходит как для работы, так и для свидания или прогулки.
  • Сочетается с любым верхом — от футболки до пиджака.
  • Выглядит элегантно и стильно при любой комплекции.

С чем носить

  • Летом: с майкой, блузой, жилетом.
  • Осенью и зимой: с объёмным свитером, рубашкой, жакетом.

Лучший выбор: модель длиной чуть ниже колена или почти макси, с разрезом спереди, выполненная в спокойной базовой палитре.

Трикотажная юбка

Удобная и практичная вещь, которая выглядит стильно и подходит на каждый день.

Почему это маст-хэв

  • Мягкая ткань обеспечивает комфорт в любую погоду.
  • Тянущийся материал хорошо садится по фигуре.
  • Не выходит из моды уже несколько сезонов.

С чем носить

  • Летом: с топом, майкой или футболкой оверсайз.
  • Осенью: с лонгсливом, худи, кардиганом или свитером в тон.

Лучший выбор: миди или макси длина, прямой силуэт, базовые цвета.

Мини-юбка с высокой посадкой

Если вы уверены в своих ногах и любите открытые силуэты, мини — отличный способ разнообразить базу.

Почему стоит инвестировать

  • Подходит как для дневного, так и для вечернего образа.
  • Легко сочетается с закрытым верхом.
  • Визуально удлиняет ноги.

С чем носить

  • С объёмной футболкой, свитером или худи.
  • С удлинённым жакетом или тренчем.
  • Для вечера - с закрытым топом и плотными колготками.

Важно помнить: лучше избегать ультракоротких моделей — они быстро выходят из моды и сложны в стилизации.

Атласная юбка

Лёгкий блеск и струящийся материал делают такую юбку универсальной и для повседневных образов, и для особых случаев.

Почему она работает круглый год

  • Освежает образ за счёт текстуры ткани.
  • Выглядит дорого даже в простой комплектации.
  • Комбинируется с разным стилем одежды.

С чем носить

  • Днём: с футболкой, худи, оверсайз-свитером.
  • В офис: с рубашкой, жилетом, жакетом.
  • Вечером: с кроп-топом, шёлковой майкой или плотной водолазкой.

Оптимальная модель: макси-длина чуть выше щиколотки, нейтральные цвета — серый, бежевый, бордо, чёрный.

Джинсовая юбка

Вне времени и вне сезона — деним всегда актуален. Главное — выбрать правильный фасон.

Почему она вечно модна

  • Прочный и износостойкий материал.
  • Легко адаптируется под любой стиль.
  • Не требует особого ухода.

С чем носить

  • В тёплую погоду: с майкой, топом, футболкой.
  • В холодную: с водолазкой, свитером, пальто или кожаной курткой.
  • В кэжуал-луках: с кроссовками или ботинками.

Рекомендуем: классическая длина миди или чуть выше колена, минимализм в декоре, средне-синий или тёмный деним без рваных элементов.

Если вы хотите собирать стильные образы без лишних затрат и перегруза гардероба, стоит обратить внимание именно на универсальные модели юбок. Они не требуют постоянной замены, легко вписываются в любой сезон и сочетаются с множеством вещей. Одна хорошая юбка — это десятки готовых образов и уверенность в том, что вы всегда выглядите актуально.

Уточнения

Ю́бка - предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Еда и рецепты
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение Аудио 
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности
Авто
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности Аудио 
Хакер PalachPro взломал системы НАТО и помог ВС РФ
Военные новости
Хакер PalachPro взломал системы НАТО и помог ВС РФ Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Режиссёр Квентин Тарантино рассказал о своих лучших фильмах
В Госдуме ответили на идею ограничить найм мигрантов в ряде сфер
Эксперты советуют избегать как чрезмерной осторожности, так и агрессии за рулём
Жена Принца любви Мадж Бузиди назвала Беджая новым направлением для отдыха в Алжире
Врач Николь Тетро рассказала, как осознанность и прогулки на природе развивают креативность
Минималистичные очки с овальной или вытянутой оправой возвращаются в моду
Упражнение трастеры одновременно развивает силу и выносливость
Наварро: покупка российской нефти Индией помогает Москве продолжать конфликт
Ольга Орлова с юмором опровергла слухи об аутизме дочери
Гигантская акула признана видом под угрозой исчезновения — данные МСОП
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.