Маникюр, который выдает прошлый сезон: 5 дизайнов, которые модницы уже похоронили

Мир ногтевого дизайна стремительно меняется: то, что вчера выглядело стильно, сегодня может добавить возраст и лишить образ актуальности. Особенно это заметно в 2025 году — в тренде натуральность, чистота линий и сдержанный блеск. Важно не только следовать моде, но и уметь вовремя отказаться от устаревших приёмов. Рассказываем, какие идеи в маникюре пора оставить в прошлом.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Длинный маникюр
Классический френч с чёткой белой полосой
Да, френч — это вечная классика. Но вот его чёткая, контрастная версия с широкой белой "улыбкой" уже утратила актуальность.
Почему это больше не работает
Выглядит слишком жёстко и "гламурно по-старому".
Визуально укорачивает ногтевую пластину.
Не сочетается с лёгким макияжем и естественным образом.
Чем заменить
Тонкий бэйби-френч.
Мягкий нюдовый градиент.
Прозрачное покрытие с лёгкой линией у края.
Мультяшные рисунки и нейл-арт всё и сразу
Некогда популярный тренд на яркие принты, героев мультфильмов, объёмные наклейки и рисунки теперь выглядит слишком кричаще и перегружено.
Слишком длинные ногти в сложных формах больше не вызывают восхищения — они уступили место натуральности и комфорту.
Почему стоит отказаться
Мешают в повседневной жизни.
Выглядят неестественно и устарело.
Не сочетаются с трендом на минимализм.
Что выбрать
Среднюю или короткую длину.
Мягкий овал, скруглённый квадрат или форму "балерина".
Покрытие в нюдовой палитре.
Обилие страз, глиттера и блестящего декора
Когда-то "чем больше — тем лучше" было девизом праздничного маникюра. Но теперь блеск стал более деликатным и утончённым.
Что больше не в моде
Стразы на каждом ногте.
Глиттер по всей поверхности.
Массивные украшения и "жидкий металл".
Что актуально
Лёгкий жемчужный перелив.
Полупрозрачный шиммер.
Втирка с эффектом зеркала или "свежих ногтей".
Матовый финиш и серые оттенки
Матовые покрытия медленно, но верно теряют позиции, особенно в сочетании с холодными пыльными тонами. Такой маникюр выглядит плоско и невыразительно.
От чего лучше отказаться
Матовый серый, серо-бежевый, грифельный.
Пыльные зелёные и лавандовые.
Тёмно-серые с матовым топом.
Чем заменить
Карамельный, кофейный и сливочный нюд.
Овсяное молоко — молочно-бежевый с лёгким тоном.
Хром-пастель: персиковый, мятный, сиреневый.
Излишняя декоративность и перегруз
Ногти больше не декоративная инсталляция — они стали частью образа, дополнением, а не главным героем. Маникюр 2025 — это про баланс.
Избыточные элементы, которые стоит избегать
Сложные композиции на каждом пальце.
Сочетание принтов, блесток, наклеек и страз одновременно.
Яркий цвет + длинная форма + блеск — всё в одном.
Что выбирают сейчас
Спокойная палитра.
Качественное покрытие и аккуратная форма.
Маникюр, который подчёркивает стиль, а не спорит с ним.
В 2025 году маникюр стал менее кричащим, но гораздо более выразительным. В центре внимания — ухоженность, гармония с образом, комфорт. Ногти — это уже не поле для бесконечных экспериментов, а способ сказать о себе без слов: аккуратно, сдержанно и со вкусом. Главное правило — если сомневаешься, выбирай простоту.
Уточнения
Маникю́р - косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.