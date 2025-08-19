Маникюр, который выдает прошлый сезон: 5 дизайнов, которые модницы уже похоронили

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Мир ногтевого дизайна стремительно меняется: то, что вчера выглядело стильно, сегодня может добавить возраст и лишить образ актуальности. Особенно это заметно в 2025 году — в тренде натуральность, чистота линий и сдержанный блеск. Важно не только следовать моде, но и уметь вовремя отказаться от устаревших приёмов. Рассказываем, какие идеи в маникюре пора оставить в прошлом.

Длинный маникюр
Длинный маникюр

Классический френч с чёткой белой полосой

Да, френч — это вечная классика. Но вот его чёткая, контрастная версия с широкой белой "улыбкой" уже утратила актуальность.

Почему это больше не работает

  • Выглядит слишком жёстко и "гламурно по-старому".
  • Визуально укорачивает ногтевую пластину.
  • Не сочетается с лёгким макияжем и естественным образом.

Чем заменить

  • Тонкий бэйби-френч.
  • Мягкий нюдовый градиент.
  • Прозрачное покрытие с лёгкой линией у края.

Мультяшные рисунки и нейл-арт всё и сразу

Некогда популярный тренд на яркие принты, героев мультфильмов, объёмные наклейки и рисунки теперь выглядит слишком кричаще и перегружено.

Что неактуально

  • Рисунки в стиле комиксов.
  • Разноцветные ногти с разными тематиками.
  • Тяжёлые 3D-элементы и лепка.

Что в тренде

  • Однотонные ногти с акцентом на текстуру.
  • Минималистичные акценты: точка, тонкая линия, контур.
  • Прозрачные покрытия с тонким хром-эффектом.

Длинные лопатки и заострённый миндаль

Слишком длинные ногти в сложных формах больше не вызывают восхищения — они уступили место натуральности и комфорту.

Почему стоит отказаться

  • Мешают в повседневной жизни.
  • Выглядят неестественно и устарело.
  • Не сочетаются с трендом на минимализм.

Что выбрать

  • Среднюю или короткую длину.
  • Мягкий овал, скруглённый квадрат или форму "балерина".
  • Покрытие в нюдовой палитре.

Обилие страз, глиттера и блестящего декора

Когда-то "чем больше — тем лучше" было девизом праздничного маникюра. Но теперь блеск стал более деликатным и утончённым.

Что больше не в моде

  • Стразы на каждом ногте.
  • Глиттер по всей поверхности.
  • Массивные украшения и "жидкий металл".

Что актуально

  • Лёгкий жемчужный перелив.
  • Полупрозрачный шиммер.
  • Втирка с эффектом зеркала или "свежих ногтей".

Матовый финиш и серые оттенки

Матовые покрытия медленно, но верно теряют позиции, особенно в сочетании с холодными пыльными тонами. Такой маникюр выглядит плоско и невыразительно.

От чего лучше отказаться

  • Матовый серый, серо-бежевый, грифельный.
  • Пыльные зелёные и лавандовые.
  • Тёмно-серые с матовым топом.

Чем заменить

  • Карамельный, кофейный и сливочный нюд.
  • Овсяное молоко — молочно-бежевый с лёгким тоном.
  • Хром-пастель: персиковый, мятный, сиреневый.

Излишняя декоративность и перегруз

Ногти больше не декоративная инсталляция — они стали частью образа, дополнением, а не главным героем. Маникюр 2025 — это про баланс.

Избыточные элементы, которые стоит избегать

  • Сложные композиции на каждом пальце.
  • Сочетание принтов, блесток, наклеек и страз одновременно.
  • Яркий цвет + длинная форма + блеск — всё в одном.

Что выбирают сейчас

  • Спокойная палитра.
  • Качественное покрытие и аккуратная форма.
  • Маникюр, который подчёркивает стиль, а не спорит с ним.

В 2025 году маникюр стал менее кричащим, но гораздо более выразительным. В центре внимания — ухоженность, гармония с образом, комфорт. Ногти — это уже не поле для бесконечных экспериментов, а способ сказать о себе без слов: аккуратно, сдержанно и со вкусом. Главное правило — если сомневаешься, выбирай простоту.

Уточнения

Маникю́р - косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
