Твои туфли всё скажут за тебя — 5 моделей, которые делают образ статусным

5 пар обуви, которые визуально делают образ дороже: лодочки, лоферы и другие

3:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хорошая обувь способна полностью преобразить внешний вид — сделать его собранным, элегантным и эффектным. Причём для этого не нужно гнаться за люксом: главное — правильная модель, актуальный силуэт и ухоженный внешний вид. Ниже — 5 пар, которые всегда работают на стиль и визуально добавляют ценности образу.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женская обувь

Лодочки классического кроя

Это та самая пара, которая не выходит из моды десятилетиями и отлично "работает" на любой случай — от офиса до свидания.

Почему выглядят дорого

Подчёркивают стройность ног.

Визуально вытягивают силуэт.

Смотрятся минималистично и элегантно.

Сочетаются с джинсами, костюмами, платьями и даже шортами.

Наиболее эффектны модели на среднем каблуке, в нюдовой или чёрной гамме, из гладкой кожи или замши. Без лишнего декора — только изящество линий.

Минималистичные босоножки

Лёгкие, аккуратные босоножки на тонких ремешках — это не только про лето, но и про стиль без лишнего усилия.

Что делает их визуально статусными

Тонкие линии и открытая щиколотка придают утончённости.

Нейтральные оттенки (беж, белый, пудра) легко вписываются в любой образ.

Отсутствие перегруза — никаких громоздких застёжек и платформ.

Идеально подойдут под платья-комбинации, струящиеся брюки и классические костюмы.

Лоферы или мокасины с гладкой поверхностью

Если хочется выглядеть дорого, но при этом чувствовать себя комфортно — лоферы выручат.

Что работает на образ

Строгая форма, создающая ощущение "дорогого вкуса".

Плотная кожа или замша в тёплых базовых оттенках.

Универсальность — легко подружатся и с джинсами, и с костюмами.

Ищите модели без излишнего декора: всё лишнее только удешевляет впечатление.

Мюли с закрытым носом

Мюли — обувь с парижским настроением: немного дерзости, немного аристократизма.

Почему они выглядят дорого

Открытая пятка и закрытый нос создают контраст, визуально удлиняющий ногу;

Лаконичные формы и отсутствие фурнитуры;

Лучше всего смотрятся в однотонных базовых оттенках: молочный, серо-бежевый, тёмный шоколад.

Сочетаются с миди-юбками, широкими брюками и жакетами.

Высокие сапоги с чистым дизайном

Холодное время года — не повод терять стиль. Высокие сапоги без лишних деталей всегда смотрятся уверенно и благородно.

Почему стоит добавить в гардероб

Стройнят и придают "вытянутый" силуэт.

Делают даже самый простой образ собранным.

Подходят под платья, юбки, узкие джинсы и пальто.

Лучше выбирать модели из натуральной или качественной искусственной кожи, без пряжек, молний и стёганых деталей на виду.

Как усилить эффект дорогой обуви

Даже самая стильная пара потеряет всё очарование, если выглядит уставшей. Чтобы обувь всегда "работала" на ваш образ:

Регулярно очищайте и обрабатывайте её.

Обновляйте стельки и каблуки.

Подбирайте модели без лишнего блеска и броских деталей.

Избегайте дешёвого пластика, старайтесь выбирать матовые и плотные материалы.

Главное — не цена, а внимание к деталям. Простая пара может выглядеть в десятки раз дороже, если она ухожена, аккуратна и грамотно вписана в образ.

Уточнения

О́бувь — предмет одежды, надеваемый на ноги.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.