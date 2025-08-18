Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трещины в горных породах Земли поддерживают подземную жизнь с помощью водорода
Эксперты: гнездо шершней удаляет дезинсектор, при укусе вводят адреналин
Освещение в примерочной искажает цвет кожи и фактуру ткани
Британское исследование выявило связь между приготовлением яиц и стилем жизни
Инструкторы назвали ключевые правила подготовки к катанию на лыжах и сноуборде
Эксперт по путешествиям Джеймс Андерсон назвал Белый сад визитной карточкой замка Сиссингхерст
Агрессивная манера вождения названа главной причиной износа тормозных дисков
Заморозка бульона сохраняет вкус и аромат без добавления консервантов
Евгения Немировская: напольная сушилка незаменима для квартир без балкона

Шёлк, который говорит громче слов: как тонкий шарф стал новой модной одержимостью

В моду вошли тонкие шарфы: их носят с кэжуал-луками, костюмами, платьями и блузами
3:49
Моя семья » Красота и стиль

Тонкий шелковый шарф ворвался в модные тенденции 2025 года и стремительно стал фаворитом как среди дизайнеров, так и у знаменитостей. Он органично вписался не только в вечерние образы на красных дорожках, но и в повседневный гардероб, включая офисные наряды и городские луки.

Девушка с шелковым шарфом на шее
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с шелковым шарфом на шее

Почему все заговорили о шелковом шарфе

Этот аксессуар нельзя назвать новым — он давно присутствует в коллекциях брендов, но раньше его чаще использовали в качестве ленты для волос или носили на голове. Сегодня тренд диктует иное: шарф стал самостоятельным акцентом образа, который носят на шее. Главное условие — он должен быть тонким, струящимся и, желательно, длинным.

Шелк, конечно, остаётся идеальным вариантом, но многие модницы находят более доступные альтернативы — например, из атласа. Такие модели тоже смотрятся элегантно и стоят значительно дешевле.

Тренд с подиума в повседневность

Звезды задали тон: актриса Дакота Джонсон появилась на одном из недавних мероприятий в платье, дополненном тонким шарфом — и мгновенно задала тренд. Однако дизайнеры и масс-маркет-бренды уже подхватили волну: в новых коллекциях шарфы часто идут в комплекте с платьями и блузами. Это удобно — не нужно подбирать аксессуар отдельно, ведь он уже идеально совпадает по фактуре и оттенку с основным элементом одежды.

Как стилизовать тонкий шарф: практичные идеи

Многие думают, что носить такой аксессуар сложно — но на практике он легко вписывается в разные стили. Всё дело в уместной подаче и правильном выборе цвета.

В офис или на прогулку

  • Если вы собираетесь в офис или на встречу с друзьями, тонкий шарф станет эффектным, но сдержанным дополнением. Его можно просто накинуть на шею, оставив концы свисать — особенно гармонично он смотрится с классической белой рубашкой и прямыми брюками, либо с джинсами и базовым жакетом. Завязывать его в сложные узлы совсем не обязательно — в минимализме главное лёгкость.

С блузами и платьями

  • Многие бренды предлагают уже готовые комплекты: блузы и платья с пришитыми или тонко подобранными шарфами. Такая деталь превращает даже простую блузу в интересный модный элемент. Раньше шарфы часто завязывали в бант, но сегодня моднее обернуть его один раз вокруг шеи и завязать лёгкий узел. Это смотрится менее строго, но более актуально.

С платьем в кэжуал-стиле

  • Тонкий шарф способен преобразить даже самое простое повседневное платье. Особенно удачно он смотрится с моделями из струящейся ткани: появляется ощущение продуманного образа без излишнего усилия. Однако важно не перегружать лук другими акцентами — шарф сам по себе уже выступает выразительной деталью.

В вечернем образе — для элегантного акцента

  • На красных ковровых дорожках и светских вечерах тонкий шелковый шарф становится украшением сам по себе. Его можно сочетать с открытыми платьями, чтобы добавить немного драмы и текстуры. Такой образ подчёркивает хрупкость, изысканность и индивидуальность.

Главное — простота и уверенность

Этот аксессуар подходит для всех возрастов и стилей. Он не требует сложной стилизации, но придаёт образу нотку парижской непринуждённости. Главное — не бояться экспериментировать и прислушиваться к себе: выбирайте шарф, который отражает ваш стиль, настроение и характер. А тренд лишь подскажет направление.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания
Садоводство, цветоводство
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Последние материалы
Юрист Бенхин: электронная повестка на Госуслугах считается врученной через 7 дней
Вика Цыганова предложила Ирине Родниной пожить на пенсию в 20 тысяч рублей
Названы эффективные препараты от парши на яблонях и грушах
Эксперт WeRoad Кларисса Каппеллетти назвала 5 доступных альтернатив Мальдивам
В моду вошли тонкие шарфы: их носят с кэжуал-луками, костюмами, платьями и блузами
ФБР и биологи: найденные доказательства снежного человека опровергнуты
МВД: водитель не обязан выходить из машины без установленной причины
Мобильное приложение ChatGPT принесло компании $2 млрд прибыли — Appfigures
Доктор Филлипс: японская интервальная ходьба помогает быстро похудеть
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.