Низкая талия, сапоги-казаки и юбка-карандаш: старые тренды, вернувшиеся с новым взглядом

4:44
Моя семья » Красота и стиль

Мода обладает удивительной цикличностью, и, несмотря на новые веяния, она неизменно возвращает нам прошлое. Однако тренды, которые когда-то казались пережитками, сегодня получают новый взгляд, более элегантный и стильный. Модные веяния перестали просто копировать прошлое, а начали переосмысляться, создавая более интеллектуальные и утончённые интерпретации. Вдохновившись новыми коллекциями, можно увидеть, как элементы из прошлого вновь оказываются в центре внимания. Итак, что же из моды прошло через 20 лет и стало актуальным снова?

Молодая женщина в спортивных брюках и ботильонах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молодая женщина в спортивных брюках и ботильонах

Низкая талия: от откровенности к лёгкости

Ранее

  • В 2000-х низкая талия была символом раскованности, на пике популярности находились джинсы с экстремально низкой посадкой, короткие топы и обнажённый живот. Это был стиль, который призывал к демонстрации тела и открытой провокации.

Сегодня

  • Сегодня низкая талия — это уже не о вызове, а о создании непринуждённого силуэта. Теперь она еле заметно опускается ниже естественной линии, добавляя лёгкости и свободы в образ. Такой стиль ассоциируется с расслабленным настроением, а не с излишней откровенностью. В сочетании с широкими брюками, джинсами и объемными рубашками этот тренд сохраняет стильность и уравновешенность.

Сапоги-казаки: от бохо-шика к строгой графике

Ранее

  • В прошлом казаки ассоциировались с элементами бохо-шика — замша, бахрома, этнические мотивы и образ ковбоя, которые приносили атмосферу фестивалей и свободного духа.

Сегодня

  • Сапоги-казаки переживают интересную трансформацию. От ярко выраженной этничности они стали более графичными и лаконичными. Чёрная и белая кожа, чёткие линии и квадратные носы заменили бахрому и ковбойские элементы. Сапоги в таком стиле стали дополнением минималистичных образов — с платьем-комбинацией, прямыми джинсами или строгими жакетами.

Юбка-карандаш: от офисного стандарта к заявлению о стиле

Ранее

  • Юбка-карандаш была неотъемлемой частью делового стиля, символом строгого дресс-кода, требующего каблуков и правильно подобранных блузок.

Сегодня

  • Эта юбка перешла из мира униформы в мир модных заявлений. Современные модели могут быть выполнены из мягких тканей, таких как трикотаж или деним, и украшены асимметричными элементами или разрезами. К тому же, юбка-карандаш не носится с обязательными шпильками. Вместо этого, она прекрасно сочетается с кедами, балетками или даже грубыми сандалиями, что делает образ более лёгким и непринуждённым.

Платья-комбинации: многослойность вместо провокации

Ранее

  • В 90-х платье-комбинация ассоциировалось с провокацией и сексуальностью. Его носили как самостоятельный элемент, подчеркивая чувственность и дерзость.

Сегодня

  • Платье-комбинация перешло в мир многослойности и интеллектуального шика. Оно больше не используется для откровенности, а становится основой для создания сложных образов. В сочетании с объёмными свитерами или строгими жакетами, и грубыми ботинками или кедами, оно теряет свою откровенность и приобретает элегантность и утончённость.

Сетка: текстура вместо эпатажа

Ранее

  • Сетка использовалась как символ эпатажа — её носили либо на пляже, либо на клубных вечеринках, и она имела одну четкую функцию — скрывать тело, но в то же время демонстрировать его.

Сегодня

  • Сегодня сетка стала элементом создания текстуры и глубины образа. Она используется как инструмент для игры света и тени, а не для демонстрации тела. Сетчатые топы, юбки или платья теперь создают интересный второй слой в образе, который добавляет многослойности и глубины, не претендуя на эпатаж.

Мода стала умнее

Возвращение старых трендов в новую эпоху всегда поднимает важный вопрос: как адаптировать их для сегодняшнего дня? Главное изменение заключается в том, что мода перестала быть поверхностной. Сегодня она имеет больше смысла, а вещи, которые когда-то были лишь частью ретро-стиля, теперь приобретают совершенно новый характер. Мы больше не просто копируем прошлое, а адаптируем его к современным реалиям, создавая уникальные и интеллектуальные образы, в которых есть как возвращение к традициям, так и новый взгляд на привычное.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
