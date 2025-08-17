Лицо теряет форму? Секреты, как вернуть его в идеальный вид без хирургии

Птоз лица — это не только признак возраста, но и проблема, с которой сталкиваются даже в более молодом возрасте. Когда овал лица начинает "плыть", мы замечаем, как появляются брыли, провисают веки, а лицо выглядит усталым и потерявшим форму. Давайте разберемся, что вызывает птоз и какие методы помогут вернуть тонус лицевых мышц.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка выполняет массаж лица
Что тянет лицо вниз
Птоз лица чаще всего связан с гипертонусом лицевых мышц. Мы не замечаем, как в повседневной жизни наша мимика и выражения лиц постоянно перегружают мышцы. Это приводит к их спазмам, а значит, и к опущению мягких тканей.
Кроме того, неправильная осанка и чрезмерное использование смартфона тоже могут стать причиной перенапряжения мышц, что влечет за собой ряд эстетических проблем.
Какие мышцы виноваты в птозе
Платизма: это важнейшая мышца для четкости овала лица. Она тянет за собой всю нижнюю треть лица, что приводит к образованию второго подбородка и брылей.
Лопаточно-подъязычная мышца: при гипертонусе эта мышца сжимается и тянет ткани нижней челюсти, создавая эффект второго подбородка.
Треугольная мышца рта: из-за перенапряжения эта мышца приводит к опущению уголков губ, усиливая носогубные складки и создавая морщины-марионетки.
Жевательная мышца: постоянное напряжение этой мышцы из-за стресса или других эмоций может привести к изменениям в нижней челюсти, а также ускоряет развитие брылей и носогубок.
Круговая мышца глаза: гипертонус этой мышцы вызывает нависание век, а также появление морщин вокруг глаз.
Надбровная сморщивающая мышца: её гипертонус приводит к образованию вертикальных морщин между бровями и опущению век.
Как расслабить мышцы и подтянуть овал лица
Расслабление платизмы
Разогрев: поднимите голову вверх и назад, мягко вытягивая шею. Это поможет растянуть платизму.
Проработка: массажируйте кожу шеи, двигаясь от центра груди к плечам, а затем под подбородком — от подбородка к ключицам. Повторяйте по 30 секунд.
Расслабление лопаточно-подъязычной мышцы
Разогрев: плавно наклоните голову влево и вправо, растягивая мышцы шеи.
Щипковый массаж: легко сжимайте и растягивайте ткани на шее, особенно в области под подбородком.
Расслабление треугольной мышцы рта
Разогрев: надавливайте на зону под уголками губ, создавая "печальную гримасу". Массажируйте область с мягкими движениями.
Массаж: подушечками пальцев мягкими круговыми движениями массируйте мышцы по бокам от подбородка, двигаясь вверх к уголкам губ.
Расслабление жевательной мышцы
Поиск мышц: легко сожмите зубы и почувствуйте локализацию жевательных мышц.
Разогрев: массируйте зоны ниже скуловой дуги круговыми движениями.
Проработка: слегка нажимайте на точки крепления и массируйте их от нижней челюсти к скулам.
Расслабление круговой мышцы глаза
Разогрев: массажируйте область вокруг глаз круговыми движениями, начиная с верхней части и двигаясь вниз.
Проработка: приподнимите бровь и массируйте область под ней, а затем повторите для нижней части глаз.
Расслабление надбровной сморщивающей мышцы
Разогрев: массажируйте область над бровями круговыми движениями.
Проработка птоза: поднимите одну бровь и массируйте область под ней. Повторяйте 3 подхода с каждой стороны.
Проработка заломов: раздвигаем пальцами область между бровями и проводим массирование в разных направлениях.
Регулярное выполнение этих упражнений и массажа поможет вам расслабить перенапряженные мышцы, улучшить циркуляцию крови и лимфы, а также восстановить упругость и четкость овала лица. Важно помнить, что эти техники можно делать ежедневно, чтобы поддерживать молодость и свежесть.