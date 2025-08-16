Как вернуть четкий овал лица: секреты борьбы с жировыми, мышечными и дряблыми брылями

Продукты, богатые коллагеном, помогают укрепить кожу и предотвратить брыли

Провисающие ткани на лице — это одна из самых заметных эстетических проблем, с которой сталкиваются многие люди, особенно с возрастом. Когда брыли начинают "опускать" овал лица, мы часто сталкиваемся с потерей четких контуров и общим ощущением усталости и старения. Но каковы причины появления брылей и как с ними бороться?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина с брылями на лице

Давайте разберемся, какие бывают типы брылей, их причины и способы борьбы с каждым из них.

Жировые и отечные брыли

Причины появления:

Эти брыли часто вызваны нарушением циркуляции жидкости в нижней части лица и скоплением жировых тканей в этой зоне. В результате область под щеками становится мягкой и провисает. Это может быть связано с избыточным весом, а также с потерей упругости кожи и уменьшением подкожного жира, особенно после резких изменений массы тела.

Как решить проблему

Не используйте филлеры в нижней части лица: особенно избегайте гиалуроновой кислоты, которая может усилить отечность.

особенно избегайте гиалуроновой кислоты, которая может усилить отечность. Регулярный массаж лица: стимуляция кровообращения и лимфотока поможет уменьшить отечность и улучшить контуры лица.

стимуляция кровообращения и лимфотока поможет уменьшить отечность и улучшить контуры лица. Постепенное снижение веса: лучше избегать агрессивных диет, а снижать вес медленно, чтобы не усугубить проблему.

лучше избегать агрессивных диет, а снижать вес медленно, чтобы не усугубить проблему. Здоровое питание. избегайте продуктов, которые могут способствовать задержке жидкости, таких как соль, алкоголь и фастфуд.

Мышечные брыли

Причины появления

Чрезмерное напряжение в определенных мышцах лица, таких как треугольная мышца и платизма, может привести к опусканию тканей в области брылей. Это часто связано с плохой осанкой и постоянным напряжением лицевых мышц.

Как решить проблему

Следите за осанкой: часто сутулость и неправильное положение головы при использовании смартфона способствуют гипертонусу мышц.

часто сутулость и неправильное положение головы при использовании смартфона способствуют гипертонусу мышц. Расслабляющие упражнения для лица: используйте специальные техники массажа для расслабления перенапряженных мышц.

используйте специальные техники массажа для расслабления перенапряженных мышц. Управление стрессом: мышечное напряжение часто является следствием хронического стресса, поэтому регулярное расслабление и медитации могут помочь снизить гипертонус мышц.

Костно-связочные брыли

Причины появления

С возрастом костная ткань теряет свою прочность, и снижается поддержка для мягких тканей. Это происходит в период менопаузы, когда снижается уровень гормонов, отвечающих за обновление костной ткани.

Как решить проблему

Консультация с врачом: важно проконсультироваться с эндокринологом, чтобы понять, может ли менопаузальная терапия помочь.

важно проконсультироваться с эндокринологом, чтобы понять, может ли менопаузальная терапия помочь. Правильное питание: включите в рацион продукты, способствующие укреплению костной ткани, такие как кальций, витамин D, магний и фосфор.

включите в рацион продукты, способствующие укреплению костной ткани, такие как кальций, витамин D, магний и фосфор. Массаж лица и надкостницы: специальные техники массажа помогут стимулировать обновление костной ткани и поддержать ее структуру.

Дряблые брыли

Причины появления

С возрастом кожа теряет упругость из-за снижения синтеза коллагена и эластина. Это делает кожу более склонной к растяжению, и в результате появляются брыли.

Как решить проблему

Ешьте коллаген: пищевой коллаген, а также продукты, богатые белками, витаминами C и E, помогут укрепить кожу.

пищевой коллаген, а также продукты, богатые белками, витаминами C и E, помогут укрепить кожу. Массаж лица: регулярный массаж улучшит кровообращение, стимулируя синтез коллагена.

регулярный массаж улучшит кровообращение, стимулируя синтез коллагена. Защита от солнца: солнце разрушает коллаген и эластин, поэтому ежедневно используйте средства с SPF.

солнце разрушает коллаген и эластин, поэтому ежедневно используйте средства с SPF. Использование пептидов: пептиды помогают стимулировать выработку коллагена и эластина. Используйте косметику с пептидами для более эффективного воздействия на кожу.

Общие рекомендации для борьбы с брылями

Регулярно массируйте лицо : массаж помогает улучшить кровообращение и лимфодренаж, что способствует уменьшению отечности и подтягиванию кожи.

: массаж помогает улучшить кровообращение и лимфодренаж, что способствует уменьшению отечности и подтягиванию кожи. Управляйте весом : избегайте резких колебаний массы тела, чтобы не усиливать нагрузку на лицо.

: избегайте резких колебаний массы тела, чтобы не усиливать нагрузку на лицо. Используйте правильные косметические средства : выбирайте кремы и сыворотки с коллагеном, эластином и пептидами для стимуляции упругости кожи.

: выбирайте кремы и сыворотки с коллагеном, эластином и пептидами для стимуляции упругости кожи. Берегитесь от солнца: ультрафиолет разрушает коллаген и эластин, что ускоряет процесс старения кожи.

Брыли — это проблема, с которой можно справиться, если подойти к ней комплексно и системно. Используйте правильные техники массажа, следите за питанием, укрепляйте мышцы и заботьтесь о своей коже, и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Брыли — обвисшие участки кожи и подкожно-жировой клетчатки в зоне нижней челюсти и шеи, нарушающие нормальный контур лица.



