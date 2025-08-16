Как вернуть четкий овал лица: секреты борьбы с жировыми, мышечными и дряблыми брылями

Провисающие ткани на лице — это одна из самых заметных эстетических проблем, с которой сталкиваются многие люди, особенно с возрастом. Когда брыли начинают "опускать" овал лица, мы часто сталкиваемся с потерей четких контуров и общим ощущением усталости и старения. Но каковы причины появления брылей и как с ними бороться?
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с брылями на лице
Давайте разберемся, какие бывают типы брылей, их причины и способы борьбы с каждым из них.
Жировые и отечные брыли
Причины появления:
Эти брыли часто вызваны нарушением циркуляции жидкости в нижней части лица и скоплением жировых тканей в этой зоне. В результате область под щеками становится мягкой и провисает. Это может быть связано с избыточным весом, а также с потерей упругости кожи и уменьшением подкожного жира, особенно после резких изменений массы тела.
Как решить проблему
Не используйте филлеры в нижней части лица: особенно избегайте гиалуроновой кислоты, которая может усилить отечность.
Регулярный массаж лица: стимуляция кровообращения и лимфотока поможет уменьшить отечность и улучшить контуры лица.
Постепенное снижение веса: лучше избегать агрессивных диет, а снижать вес медленно, чтобы не усугубить проблему.
Здоровое питание. избегайте продуктов, которые могут способствовать задержке жидкости, таких как соль, алкоголь и фастфуд.
Мышечные брыли
Причины появления
Чрезмерное напряжение в определенных мышцах лица, таких как треугольная мышца и платизма, может привести к опусканию тканей в области брылей. Это часто связано с плохой осанкой и постоянным напряжением лицевых мышц.
Как решить проблему
Следите за осанкой: часто сутулость и неправильное положение головы при использовании смартфона способствуют гипертонусу мышц.
Расслабляющие упражнения для лица: используйте специальные техники массажа для расслабления перенапряженных мышц.
Управление стрессом: мышечное напряжение часто является следствием хронического стресса, поэтому регулярное расслабление и медитации могут помочь снизить гипертонус мышц.
Костно-связочные брыли
Причины появления
С возрастом костная ткань теряет свою прочность, и снижается поддержка для мягких тканей. Это происходит в период менопаузы, когда снижается уровень гормонов, отвечающих за обновление костной ткани.
Как решить проблему
Консультация с врачом: важно проконсультироваться с эндокринологом, чтобы понять, может ли менопаузальная терапия помочь.
Правильное питание: включите в рацион продукты, способствующие укреплению костной ткани, такие как кальций, витамин D, магний и фосфор.
Массаж лица и надкостницы: специальные техники массажа помогут стимулировать обновление костной ткани и поддержать ее структуру.
Дряблые брыли
Причины появления
С возрастом кожа теряет упругость из-за снижения синтеза коллагена и эластина. Это делает кожу более склонной к растяжению, и в результате появляются брыли.
Как решить проблему
Ешьте коллаген: пищевой коллаген, а также продукты, богатые белками, витаминами C и E, помогут укрепить кожу.
Защита от солнца: солнце разрушает коллаген и эластин, поэтому ежедневно используйте средства с SPF.
Использование пептидов: пептиды помогают стимулировать выработку коллагена и эластина. Используйте косметику с пептидами для более эффективного воздействия на кожу.
Общие рекомендации для борьбы с брылями
Регулярно массируйте лицо: массаж помогает улучшить кровообращение и лимфодренаж, что способствует уменьшению отечности и подтягиванию кожи.
Управляйте весом: избегайте резких колебаний массы тела, чтобы не усиливать нагрузку на лицо.
Используйте правильные косметические средства: выбирайте кремы и сыворотки с коллагеном, эластином и пептидами для стимуляции упругости кожи.
Берегитесь от солнца: ультрафиолет разрушает коллаген и эластин, что ускоряет процесс старения кожи.
Брыли — это проблема, с которой можно справиться, если подойти к ней комплексно и системно. Используйте правильные техники массажа, следите за питанием, укрепляйте мышцы и заботьтесь о своей коже, и результат не заставит себя ждать.
Уточнения
Брыли — обвисшие участки кожи и подкожно-жировой клетчатки в зоне нижней челюсти и шеи, нарушающие нормальный контур лица.