Семь баллов, которые определят твой стиль: как применять правило модной арифметики

Мода циклична, и иногда теории и практики, которые когда-то были популярными, возвращаются в новый формат. Так, например, на днях я наткнулась на интересную теорию стиля, о которой раньше не слышала — это так называемое правило семи пунктов. Оно может стать вашим новым модным ориентиром, который поможет составить стильные и сбалансированные образы.
Вот что нужно знать о правиле семи пунктов и как применить его в реальной жизни.
Основная идея этого правила заключается в том, что каждая вещь в вашем гардеробе имеет свою "ценность" в баллах. Для правильного выбора наряда необходимо соблюсти баланс между количеством базовых и ярких элементов, чтобы наряд не был слишком скучным, но и не перегруженным.
В идеале, общая сумма баллов в вашем наряде не должна быть меньше 6 и не превышать 8-9 баллов. Пример: если вы носите базовые джинсы и майку (по 1 баллу), у вас получится 2 балла, но чтобы образ стал более интересным, добавьте яркий аксессуар — например, шарф или серьги (2 балла) и ваша общая оценка будет уже 4 балла, что ближе к идеальному балансу.
Клёш (1) + майка (1) + балетки (1) = 3 балла
Это хороший, но довольно скучный образ, который не вызывает ярких эмоций. Он слишком прост и не имеет выразительных деталей.
В этом примере баланс между базовыми вещами и яркими аксессуарами уже создаёт более интересный и стильный образ, который выглядит гораздо более продуманным.
Этот образ, несмотря на несколько ярких элементов, может быть перегружен, если вы не будете осторожны с аксессуарами.
Правило семи пунктов не следует воспринимать как строгий кодекс моды, но оно может стать полезным ориентиром при составлении повседневных образов. Сбалансированность между базовыми вещами и яркими аксессуарами поможет создать гармоничный и стильный наряд. Будь то простое платье или сложный комплект — не забывайте про баланс, и ваши наряды будут всегда выглядеть продуманно и стильно.
