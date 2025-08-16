Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Максим Галкин* переписал свою коллекцию антиквариата на брата
В Белом доме изучали возможность привлечения российских ледоколов к добыче газа
Сливочное масло добавляют в готовое пюре для блеска и мягкости — совет кулинаров
Сахарная подкормка повышает урожай и иммунитет растений — рекомендации агрономов
Грыжи и повреждения дисков могут стать причиной запрета эксплуатации
Эксперты назвали параметры надёжной входной двери для квартиры и дома
В Новосибирске 70-летний озеленитель скончался после укуса шершней
Практическое руководство: начинать силовые тренировки для детей можно с 5-8 лет
Размещение сетевого фильтра у окна может привести к пожару

Семь баллов, которые определят твой стиль: как применять правило модной арифметики

Правило семи пунктов помогает создать гармоничный образ для повседневного стиля
4:29
Моя семья » Красота и стиль

Мода циклична, и иногда теории и практики, которые когда-то были популярными, возвращаются в новый формат. Так, например, на днях я наткнулась на интересную теорию стиля, о которой раньше не слышала — это так называемое правило семи пунктов. Оно может стать вашим новым модным ориентиром, который поможет составить стильные и сбалансированные образы.

Молодая женщина в черном корсете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молодая женщина в черном корсете

Вот что нужно знать о правиле семи пунктов и как применить его в реальной жизни.

Что такое правило семи пунктов

Основная идея этого правила заключается в том, что каждая вещь в вашем гардеробе имеет свою "ценность" в баллах. Для правильного выбора наряда необходимо соблюсти баланс между количеством базовых и ярких элементов, чтобы наряд не был слишком скучным, но и не перегруженным.

  • 1 балл за базовые вещи: джинсы, белая футболка, простая блузка, и т. п.
  • 2 балла за яркие или выразительные вещи: аксессуары, необычные украшения, трендовые детали.

В идеале, общая сумма баллов в вашем наряде не должна быть меньше 6 и не превышать 8-9 баллов. Пример: если вы носите базовые джинсы и майку (по 1 баллу), у вас получится 2 балла, но чтобы образ стал более интересным, добавьте яркий аксессуар — например, шарф или серьги (2 балла) и ваша общая оценка будет уже 4 балла, что ближе к идеальному балансу.

Как это работает на практике? Примеры стильных образов

Базовый наряд

  • Клёш (1) + майка (1) + балетки (1) = 3 балла

Это хороший, но довольно скучный образ, который не вызывает ярких эмоций. Он слишком прост и не имеет выразительных деталей.

Немного более стильный образ

  • Сетчатые носки (1) + замшевый блейзер (1) = 2 балла
  • Цветочный платок (2) + солнцезащитные очки (1) = 3 балла

В этом примере баланс между базовыми вещами и яркими аксессуарами уже создаёт более интересный и стильный образ, который выглядит гораздо более продуманным.

Образ на максимуме

  • Строгая обувь (1) + джинсы (1) + футболка с принтом (1) = 3 балла
  • Куртка-бомбер (2) + крупные браслеты (1) + шляпа (2) = 5 баллов

Этот образ, несмотря на несколько ярких элементов, может быть перегружен, если вы не будете осторожны с аксессуарами.

Ошибки и нюансы: как не перегрузить образ

  • Перегрузка аксессуарами: если ваш наряд уже содержит яркие и выраженные элементы, такие как пиджак или трендовая обувь, лучше не добавлять к ним ещё слишком много аксессуаров. Используйте правило: если базовые вещи уже на 4 балла, то аксессуары лучше оставить на 2-3 балла.
  • Баланс между яркими и базовыми элементами: постарайтесь, чтобы в образе не было только базовых вещей. Добавление ярких аксессуаров, таких как кольца, серьги или сумки, поможет не только добавить интерес, но и создать гармонию в образе.

Когда это правило стоит использовать

  • Для повседневных нарядов: это правило идеально подходит для создания сбалансированных и гармоничных повседневных образов. Оно помогает не перегрузить наряд лишними деталями и при этом добавлять интерес.
  • Для офисных и формальных нарядов: правило помогает составить стильный, но сдержанный образ для работы, не переборщив с яркими аксессуарами.

Применение на практике: примеры стильных вещей

Базовые вещи (1 балл)

  • Джинсы
  • Белая блузка
  • Платье-футляр
  • Простая футболка

Яркие аксессуары (2 балла)

  • Шелковый шарф с ярким принтом
  • Кожаная сумка с необычным дизайном
  • Золотые или крупные серебряные украшения
  • Обувь с ярким акцентом (например, обувь с пайетками)

Правило семи пунктов не следует воспринимать как строгий кодекс моды, но оно может стать полезным ориентиром при составлении повседневных образов. Сбалансированность между базовыми вещами и яркими аксессуарами поможет создать гармоничный и стильный наряд. Будь то простое платье или сложный комплект — не забывайте про баланс, и ваши наряды будут всегда выглядеть продуманно и стильно.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Лабрадор и золотистый ретривер признаны одними из самых преданных пород
Домашние животные
Лабрадор и золотистый ретривер признаны одними из самых преданных пород Аудио 
Плащеносная акула с мелового периода обитает на глубине до 1500 метров
Домашние животные
Плащеносная акула с мелового периода обитает на глубине до 1500 метров Аудио 
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Авто
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Последние материалы
Размещение сетевого фильтра у окна может привести к пожару
Правило семи пунктов помогает создать гармоничный образ для повседневного стиля
Венера делает один оборот вокруг оси дольше, чем один виток вокруг Солнца
Ученые: мяуканье — это язык, который кошки используют только для общения с человеком
Учёные назвали точное число шагов в день, которое продлевает жизнь
Регина Тодоренко запустила платный женский клуб со штрафами для нарушителей
Большие самолёты и утренние рейсы помогают избежать сильной турбулентности
Российская нефть находит нового покупателя: Китай увеличивает закупки
Отсутствие очистки ступицы при шиномонтаже повышает риск аварии
Уксус и нашатырный спирт отпугивают слизней и улиток при опрыскивании растений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.