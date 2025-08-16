Сушить волосы феном — не значит их уничтожить: 5 секретных правил для здоровых волос

Миф о том, что сушка феном всегда вредна для волос, активно распространяется в последние годы. Люди стремятся избежать использования горячего воздуха, считая, что естественная сушка — это безопасный и мягкий вариант. Однако исследования и эксперты говорят об обратном: сушить волосы естественным способом можно даже вреднее. Давайте разберемся, почему так и как правильно сушить волосы, чтобы сохранить их здоровье и красоту.
Чтобы понять, почему важно правильно сушить волосы, давайте разберемся, как устроен волос и что ему угрожает при неправильной сушке:
При сушке волосы становятся уязвимыми, и наша задача — "запереть" влагу внутри волоса и защитить его от внешних повреждений.
Хотя многие считают естественную сушку безопасной, на самом деле она может причинить больший вред, чем фен. Вот почему:
Почему это важно: если сразу начать сушить мокрые волосы феном, вода мгновенно превращается в пар, что может повредить структуру волоса.
Влажный воздух в ванной комнате будет продолжать воздействовать на волосы, забирая влагу, что усилит их пушение. Лучше сушить волосы в сухом помещении.
Исследования показывают, что горячий воздух (95°C) и близкое расстояние (5 см) могут повреждать кутикулу уже через 15 секунд. Лучше чередовать холодный и теплый воздух, чтобы не перегревать волосы.
Что искать в термозащите: ищите средства с силиконами или кератином, которые образуют защитную пленку, предотвращающую повреждения.
Если вы все же предпочитаете сушить волосы на воздухе, избегайте воздействия солнечных лучей, так как ультрафиолет может повредить мокрые волосы, разрушая их структуру.
Сушка феном не обязательно вредна для волос, если соблюдать правильные правила и использовать термозащиту. Естественная сушка может оказаться более опасной, если не следить за состоянием волос в процессе, так как волосы остаются уязвимыми. Следуя нашим рекомендациям, можно эффективно сушить волосы феном, не повреждая их, и сохранять их здоровыми и блестящими.
Фен - инструмент, выдающий направленный поток нагретого воздуха.
