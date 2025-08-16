Сушить волосы феном — не значит их уничтожить: 5 секретных правил для здоровых волос

Естественная сушка волос может быть вреднее, чем использование фена

Миф о том, что сушка феном всегда вредна для волос, активно распространяется в последние годы. Люди стремятся избежать использования горячего воздуха, считая, что естественная сушка — это безопасный и мягкий вариант. Однако исследования и эксперты говорят об обратном: сушить волосы естественным способом можно даже вреднее. Давайте разберемся, почему так и как правильно сушить волосы, чтобы сохранить их здоровье и красоту.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка сушит волосы феном

Как устроен стержень волоса

Чтобы понять, почему важно правильно сушить волосы, давайте разберемся, как устроен волос и что ему угрожает при неправильной сушке:

Кутикула : внешний слой волоса, состоящий из чешуек, которые защищают более глубокие слои.

: внешний слой волоса, состоящий из чешуек, которые защищают более глубокие слои. Кортекс : средний слой, который содержит меланин (отвечает за цвет волос) и определяет прочность и эластичность.

: средний слой, который содержит меланин (отвечает за цвет волос) и определяет прочность и эластичность. Медула: центральная часть волоса, которая влияет на его прочность и гибкость.

При сушке волосы становятся уязвимыми, и наша задача — "запереть" влагу внутри волоса и защитить его от внешних повреждений.

Почему естественная сушка может быть вредной

Хотя многие считают естественную сушку безопасной, на самом деле она может причинить больший вред, чем фен. Вот почему:

Мокрые волосы уязвимы : когда волосы мокрые, они находятся в растянутом состоянии, и чешуйки кутикулы немного открыты. Это позволяет загрязнениям и излишней влаге проникать в структуру волоса, что может привести к повреждениям.

: когда волосы мокрые, они находятся в растянутом состоянии, и чешуйки кутикулы немного открыты. Это позволяет загрязнениям и излишней влаге проникать в структуру волоса, что может привести к повреждениям. Трение и внешние факторы : естественная сушка длится несколько часов, в течение которых волосы продолжают контактировать с воздухом и трением. Это увеличивает их уязвимость и может привести к повреждениям и пушению.

: естественная сушка длится несколько часов, в течение которых волосы продолжают контактировать с воздухом и трением. Это увеличивает их уязвимость и может привести к повреждениям и пушению. Переувлажнение: если волосы долго остаются мокрыми, они начинают поглощать лишнюю влагу из воздуха, что нарушает баланс липидов и делает волосы более сухими и ломкими.

Как правильно сушить волосы феном? 5 важных правил

Не сушите мокрые волосы сразу после мытья

Дайте волосам немного впитать влагу с полотенцем, не терите их! Это предотвращает повреждение кутикулы. Махровое полотенце может цепляться за чешуйки, лучше использовать шелковое или микрофибровое.

Почему это важно: если сразу начать сушить мокрые волосы феном, вода мгновенно превращается в пар, что может повредить структуру волоса.

Не сушите волосы в ванной

Влажный воздух в ванной комнате будет продолжать воздействовать на волосы, забирая влагу, что усилит их пушение. Лучше сушить волосы в сухом помещении.

Правильное расстояние и температура сушки

Минимум 15 см между феном и волосами, температура не выше 70°C.

Исследования показывают, что горячий воздух (95°C) и близкое расстояние (5 см) могут повреждать кутикулу уже через 15 секунд. Лучше чередовать холодный и теплый воздух, чтобы не перегревать волосы.

Используйте термозащиту

Наносите термозащиту только после того, как полотенцем впитаете влагу. Это защитит волосы от перегрева и сохранит необходимую влагу внутри.

Что искать в термозащите: ищите средства с силиконами или кератином, которые образуют защитную пленку, предотвращающую повреждения.

Сушите по направлению роста волос

Направление сушки должно быть сверху вниз, чтобы пригладить чешуйки кутикулы. Это сделает волосы гладкими и блестящими.

Что нужно помнить при естественной сушке волос

Если вы все же предпочитаете сушить волосы на воздухе, избегайте воздействия солнечных лучей, так как ультрафиолет может повредить мокрые волосы, разрушая их структуру.

Сушка феном не обязательно вредна для волос, если соблюдать правильные правила и использовать термозащиту. Естественная сушка может оказаться более опасной, если не следить за состоянием волос в процессе, так как волосы остаются уязвимыми. Следуя нашим рекомендациям, можно эффективно сушить волосы феном, не повреждая их, и сохранять их здоровыми и блестящими.

Уточнения

Фен - инструмент, выдающий направленный поток нагретого воздуха.



