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Утренние напитки, которые улучшают внешний вид и наполняют энергией

Что пить вместо кофе: 5 напитков, которые пробуждают тело и делают кожу сияющей
Моя семья » Красота и стиль

Просыпаться красивой — это не миф, а результат правильных утренних привычек. Первое, что вы выпиваете после пробуждения, может творить чудеса с вашим самочувствием, цветом лица и даже уровнем энергии. Забудьте про сахарный кофе — встречайте утро напитками, которые работают на вашу красоту.

Чай с мятой
Фото: commons.wikimedia.org by congerdesign, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Чай с мятой

Вода с лимоном — детокс и сияние кожи

Стакан тёплой воды с лимонным соком натощак помогает запустить пищеварение и вывести токсины. Добавьте немного мёда или куркумы — и получите настоящий «эликсир молодости».

Матча — спокойная энергия и антиоксиданты

В отличие от кофе, матча действует мягко, но надолго. Он снижает воспаления, очищает кожу и поддерживает концентрацию без резких скачков бодрости.

Кокосовая вода — природное увлажнение

Электролиты, содержащиеся в кокосовой воде, моментально восстанавливают водный баланс, особенно полезны после сна. Это натуральный способ зарядиться и освежить кожу изнутри.

Коллагеновые добавки — внутренняя поддержка молодости

Регулярное употребление коллагеновых напитков укрепляет кожу, волосы и ногти. Отлично сочетается с утренними смузи или соками.

Зелёный чай — бодрость и очищение

Мягкий, но мощный энергетик с эффектом детокса. Богат катехинами, которые помогают бороться с высыпаниями и тусклым цветом лица.

Красота начинается с заботы о себе. Добавьте в свой утренний ритуал один или несколько из этих напитков, и очень скоро вы заметите, как преображаются ваше тело, кожа и настроение. Завтракайте не только вкусно, но и с пользой — вы этого заслуживаете!

Уточнения

Кокосовая вода — жидкий эндосперм молодых плодов кокосовой пальмы.

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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