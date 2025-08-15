Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ПДД запрещают светодиоды в ПТФ, если их не предусмотрел производитель
Архитекторы назвали ключевые параметры удачной планировки квартиры
Маски для лица не работают с 16:00 до 18:00: научный взгляд на уход за кожей
Эксперт ГИБДД объяснил, как изменится проверка на опьянение с осени
Пошаговая инструкция по удалению лишайников с деревьев в сентябре
Батагайский провал в Якутии ежегодно увеличивается в длину на 15 метров
Исследование The Journal of Immunology выявило механизм подавления боли паразитом
Иосифа Пригожина обвиняют в том, что он не уберёг зятя от гибели на СВО
Istat: число итальянских туристов на юге Италии снижается на фоне притока иностранцев

Щетка для тела: эффект или вред? Все, что нужно знать перед тем, как попробовать

Сухой массаж щеткой может стимулировать лимфоток и повысить упругость кожи
4:15
Моя семья » Красота и стиль

Сухой массаж щеткой — это процедура, которая долгое время была популярна среди любителей ЗОЖ и ухода за собой. Этот метод обещал не только улучшение состояния кожи, но и эффект лимфодренажа, уменьшение целлюлита и повышение тонуса кожи. Однако с недавним временем появились множественные отзывы от специалистов, утверждающих, что при неправильном применении эта процедура может быть не только бесполезной, но и вредной для кожи. Стоит ли продолжать использовать сухой массаж щеткой, и как правильно его делать?

Девушка делает массаж сухой щеткой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка делает массаж сухой щеткой

Что обещает массаж щеткой

Массаж щеткой с натуральной щетиной на самом деле может быть эффективным, но только если соблюдены определённые условия. Эксперты утверждают, что правильно выполненный массаж активирует несколько процессов:

  • Стимуляция лимфотока: ускоряет обмен веществ и способствует выводу лишней жидкости из организма.
  • Улучшение кровообращения: помогает уменьшить застойные явления, которые могут провоцировать появление целлюлита, делает кожу более гладкой и упругой.
  • Повышение упругости кожи: регулярное выполнение процедур способствует выравниванию текстуры кожи.

Когда не стоит делать массаж щеткой

Существует несколько противопоказаний, о которых стоит помнить перед началом процедуры:

  • Повреждения кожи: если на коже есть царапины, ранки или воспаления, лучше отказаться от массажа щеткой, чтобы не вызвать раздражения или аллергические реакции.
  • Чрезмерно чувствительная или сухая кожа: для людей с такой кожей процедура может быть слишком агрессивной, что приведет к еще большему обезвоживанию или даже к воспалению.
  • Массаж родинок: не стоит проводить массаж в области родинок, так как это может привести к воспалительным процессам.

Миф или реальность: можно ли повредить кожу щеткой

Тема повреждения кожи сухой щеткой на самом деле довольно спорная. Да, сильное давление на кожу может вызвать её травмирование, но правильное выполнение массажа не приведет к этому. Слабые поглаживания не дадут желаемого эффекта, но и чрезмерное нажатие также не приветствуется. Эксперты рекомендуют контролировать силу воздействия на кожу: оптимальная сила нажатия на шкале от 1 до 10 — 5-6.

Как правильно делать массаж щеткой

Старт с ног и рук

  • Начинайте с самых дальних частей тела: с ног и рук. Двигайтесь от стоп и ладоней к груди, медленно поднимаясь вверх.
  • Для ног и рук: делайте длинные, медленные движения, ориентированные снизу вверх. Для каждой ноги достаточно 8-10 повторений.
  • Для рук: массировать нужно от ладоней до плеч, используя те же 8-10 движений.

Массаж живота

  • Для области живота используйте круговые движения по часовой стрелке. Это поможет активировать работу кишечника и улучшить общий тонус.

Массаж ягодиц

  • Двигайтесь от центра ягодиц к бокам или выполняйте круговые движения, что тоже способствует улучшению циркуляции.

Массаж спины

  • Начинайте с нижней части спины и двигайтесь вверх, вдоль позвоночника, затем переходите к плечам.

Шея

  • Для шеи используйте легкие движения сверху вниз, аккуратно прорабатывая эту чувствительную область.

Как выбрать щетку для массажа

Щетку следует выбирать с натуральной щетиной. Она мягче синтетической и дольше служит. Для новичков, чья кожа ещё не привыкла к сухому массажу, стоит выбрать щетку с мягким ворсом. Когда кожа привыкнет, можно перейти на щетку с более жестким ворсом для более интенсивного массажа.

Массаж сухой щеткой действительно может быть полезным для здоровья кожи, если соблюдать правильную технику и учитывать противопоказания. Важно помнить, что успех зависит не только от применения щетки, но и от регулярности процедуры, а также состояния вашей кожи.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников
Домашние животные
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников Аудио 
Береговая охрана Британии зафиксировала появление луна-рыбы в Корнуолле
Домашние животные
Береговая охрана Британии зафиксировала появление луна-рыбы в Корнуолле Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Последние материалы
Istat: число итальянских туристов на юге Италии снижается на фоне притока иностранцев
Кошка счастлива, если проявляет любопытство и хорошо ест — мнение ветеринаров
Недосып и хроническое напряжение мешают человеку похудеть
Французский тост готовят из черствого хлеба, молока и яиц
Мебель для дачи: советы дизайнеров интерьеров по экономии места
ПДД разрешают завершить движение при опасности экстренного торможения
Макароны не слипаются при варке в просторной кастрюле: совет поваров
Сухой массаж щеткой может стимулировать лимфоток и повысить упругость кожи
Ветеринары: главной причиной запаха в доме являются некастрированные коты
Крутой вспомнил, как Пугачёва подарила ему за песню плюшевого медведя с деньгами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.