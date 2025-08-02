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Натуральные масла для кончиков волос: спасение от секущихся и ломких прядей

Больше никаких секущихся волос: натуральные масла, которые действительно работают
1:45
Моя семья » Красота и стиль

Сухие, ломкие и секущиеся кончики — одна из самых распространённых проблем, с которой сталкиваются обладательницы длинных волос. Но не спешите к ножницам! Правильно подобранное масло может буквально спасти ситуацию и подарить локонам вторую жизнь. Мы собрали лучшие натуральные средства, которые стоит попробовать каждой.

Светлые волосы
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Светлые волосы

1. Аргановое масло — жидкое золото

Это один из самых популярных компонентов в люксовой косметике для волос. Оно глубоко питает, разглаживает и защищает от теплового воздействия. Кончики после него — как после салона.

2. Масло жожоба — природный кондиционер

По структуре близко к кожному себуму, легко впитывается и не оставляет жирности. Отлично подходит для ежедневного ухода.

3. Кокосовое масло — проверенная классика

Богато лауриновой кислотой, проникает в структуру волоса и укрепляет его изнутри. Идеально использовать на ночь в качестве маски.

4. Масло авокадо — витаминный коктейль

Насыщено витаминами A, E, D. Подходит для сильно повреждённых волос и моментально смягчает даже самые жёсткие пряди.

5. Касторовое масло — восстановление и рост

Славится своей густотой и питательными свойствами. Помогает запаивать секущиеся концы и стимулирует рост новых волос.

Выберите масло, которое подойдёт именно вам, и включите его в свой регулярный уход. Уже через пару недель ваши кончики станут гладкими, эластичными и блестящими — словно после дорогостоящей процедуры в салоне!

Уточнения

Ма́сло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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