Натуральные масла для кончиков волос: спасение от секущихся и ломких прядей

Сухие, ломкие и секущиеся кончики — одна из самых распространённых проблем, с которой сталкиваются обладательницы длинных волос. Но не спешите к ножницам! Правильно подобранное масло может буквально спасти ситуацию и подарить локонам вторую жизнь. Мы собрали лучшие натуральные средства, которые стоит попробовать каждой.
Это один из самых популярных компонентов в люксовой косметике для волос. Оно глубоко питает, разглаживает и защищает от теплового воздействия. Кончики после него — как после салона.
По структуре близко к кожному себуму, легко впитывается и не оставляет жирности. Отлично подходит для ежедневного ухода.
Богато лауриновой кислотой, проникает в структуру волоса и укрепляет его изнутри. Идеально использовать на ночь в качестве маски.
Насыщено витаминами A, E, D. Подходит для сильно повреждённых волос и моментально смягчает даже самые жёсткие пряди.
Славится своей густотой и питательными свойствами. Помогает запаивать секущиеся концы и стимулирует рост новых волос.
Выберите масло, которое подойдёт именно вам, и включите его в свой регулярный уход. Уже через пару недель ваши кончики станут гладкими, эластичными и блестящими — словно после дорогостоящей процедуры в салоне!
Ма́сло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Восхитительная находка о самой большой белой акуле, решившейся на удивительное путешествие, уже привлекла внимание исследователей к её миграции.