Массаж ложками — новое слово в омоложении: просто, доступно и эффективно

Эта техника массажа с обычными ложками может визуально омолодить лицо за 7 минут в день

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зачем тратить деньги на дорогостоящие процедуры, если настоящая магия прячется… в ящике кухонного стола? Массаж ложками — простой и действенный метод, который придаёт лицу свежесть, подтягивает овал и борется с отёками. Этот домашний ритуал любят и косметологи, и звёзды — а теперь его можете освоить и вы!

Фото: https://i.pinimg.com/originals/da/c4/b4/dac4b426e5ca00c63b2b0ea17c23efd9.jpg Девушка с тарелкой овсянки в руках

Почему это работает?

Металлические ложки (особенно охлаждённые) воздействуют на кожу и сосуды: холод сужает капилляры и тонизирует, а массаж усиливает кровоток и выработку коллагена. Это отличная anti-age альтернатива салонному уходу.

Что потребуется:

2 ложки из нержавейки или серебра

Чаша с холодной водой/льдом/ромашковым отваром

Масло или крем

Зеркало и 10 минут времени

Совет: Подержите ложки в холодильнике 5–10 минут для усиления эффекта.

Техника массажа

Под глазами: двигайтесь от внутреннего уголка к вискам — уменьшит отёки и «мешки». Щёки и скулы: движения вверх — подтягивает овал и повышает тонус. Лоб: от центра к вискам — снимает напряжение и разглаживает морщинки. Овал лица: от подбородка к ушам — усиливает лимфодренаж. Шея: движения снизу вверх от ключиц — подтягивает и улучшает микроциркуляцию.

Как часто?

Оптимально — 3–4 раза в неделю. Уже через неделю вы заметите: кожа стала более гладкой, упругой и сияющей. Простая техника, которую легко превратить в любимый бьюти-ритуал!

Уточнения

Ло́жка — столовый прибор, отдалённо напоминающий небольшую лопатку в виде небольшого мелкого сосуда-чашечки (черпала), соединённого перемычкой с держалом (рукояткой).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.