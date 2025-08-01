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Массаж ложками — новое слово в омоложении: просто, доступно и эффективно

Эта техника массажа с обычными ложками может визуально омолодить лицо за 7 минут в день
1:41
Моя семья » Красота и стиль

Зачем тратить деньги на дорогостоящие процедуры, если настоящая магия прячется… в ящике кухонного стола? Массаж ложками — простой и действенный метод, который придаёт лицу свежесть, подтягивает овал и борется с отёками. Этот домашний ритуал любят и косметологи, и звёзды — а теперь его можете освоить и вы!

Девушка с тарелкой овсянки в руках
Фото: https://i.pinimg.com/originals/da/c4/b4/dac4b426e5ca00c63b2b0ea17c23efd9.jpg
Девушка с тарелкой овсянки в руках

Почему это работает?

Металлические ложки (особенно охлаждённые) воздействуют на кожу и сосуды: холод сужает капилляры и тонизирует, а массаж усиливает кровоток и выработку коллагена. Это отличная anti-age альтернатива салонному уходу.

Что потребуется:

  • 2 ложки из нержавейки или серебра
  • Чаша с холодной водой/льдом/ромашковым отваром
  • Масло или крем
  • Зеркало и 10 минут времени

Совет: Подержите ложки в холодильнике 5–10 минут для усиления эффекта.

Техника массажа

  1. Под глазами: двигайтесь от внутреннего уголка к вискам — уменьшит отёки и «мешки».
  2. Щёки и скулы: движения вверх — подтягивает овал и повышает тонус.
  3. Лоб: от центра к вискам — снимает напряжение и разглаживает морщинки.
  4. Овал лица: от подбородка к ушам — усиливает лимфодренаж.
  5. Шея: движения снизу вверх от ключиц — подтягивает и улучшает микроциркуляцию.

Как часто?

Оптимально — 3–4 раза в неделю. Уже через неделю вы заметите: кожа стала более гладкой, упругой и сияющей. Простая техника, которую легко превратить в любимый бьюти-ритуал!

Уточнения

Ло́жка — столовый прибор, отдалённо напоминающий небольшую лопатку в виде небольшого мелкого сосуда-чашечки (черпала), соединённого перемычкой с держалом (рукояткой).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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