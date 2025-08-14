Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Найдено ископаемое, меняющее теорию о переходе животных на сушу — это лобопод
В Госдуме объяснили выход Украины из очередного соглашения СНГ
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе
Родиону Газманову не понравилось, когда его представили как депутата
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Кота можно оставить одного в квартире максимум на трое суток: ветеринары
Специалисты назвали упражнения и питание для укрепления связок и сухожилий
В мокрых пабах Британии подают исключительно напитки
Бьюти-эксперт Винер назвала продукты, поддерживающие загар

Эти процедуры вернут вашу молодость за несколько дней — морщины исчезнут, а лицо заблестит

Лазерная терапия и химические пилинги помогают улучшить текстуру кожи
4:12
Моя семья » Красота и стиль

Современные эстетические процедуры направлены на сохранение молодости кожи, предотвращая появления морщин, дряблости и других признаков старения. Эти процедуры не только эффективны, но и позволяют выглядеть на несколько лет моложе всего за несколько дней. Рассмотрим, какие методы омоложения лица сейчас наиболее популярны и как правильно выбрать подходящий уход.

Ухоженная девушка с объёмными губами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ухоженная девушка с объёмными губами

Основные методы омоложения лица

Сегодня существует целый спектр процедур для омоложения, от неинвазивных до хирургических. Некоторые из них приносят видимые результаты очень быстро, помогая вернуть коже свежесть и упругость.

  • Ботулотоксин (ботокс): помогает разгладить мимические морщины на лбу, вокруг глаз и в области "гусиных лапок". Процедура проста и не требует долгого восстановления.
  • Дермальные филлеры: восстанавливают объем лица, заполняя морщины и линии, что делает контуры более четкими и естественными.
  • Лазерная терапия (фракционный лазер): улучшает текстуру кожи, устраняет пятна и шрамы, стимулирует регенерацию клеток. Часто используется для обновления верхнего слоя кожи.
  • Химические пилинги: способствуют отшелушиванию мертвых клеток, ускоряя обновление кожи и улучшая ее внешний вид.
  • Подтяжка лица (лифтинг): показана для устранения выраженного провисания кожи и для коррекции контуров лица у людей старше 40 лет.
  • Блефаропластика: коррекция век и устранение признаков старения в области глаз.

Как выбрать идеальную процедуру для себя

Выбор процедуры зависит от возраста, типа кожи и желаемых результатов. Консультация с дерматологом или пластическим хирургом поможет выбрать наилучший вариант. В некоторых случаях можно сочетать несколько методов для достижения максимального эффекта.

  • Для более мягких изменений и улучшения текстуры кожи подойдут лазерные процедуры и химические пилинги.
  • Если вам нужно восстановить объем или устранить морщины, лучше всего подходят дермальные филлеры или ботокс.
  • Для выраженного омоложения и корректировки контура лица, в том числе шеи, можно рассмотреть подтяжку лица.

Что важно помнить после процедуры

Чтобы сохранить результаты и продлить эффект омоложения, нужно соблюдать несколько простых, но важных правил:

  • Защита от солнца: регулярное использование солнцезащитного крема, даже если вы не находитесь под прямыми солнечными лучами, поможет избежать пигментных пятен и ускорит восстановление кожи.
  • Увлажнение: после процедуры важно поддерживать кожу увлажненной, используя рекомендованные дерматологами средства.
  • Избегать трения: не прикасайтесь к обработанным участкам кожи, чтобы не повредить или не вызвать воспаление.
  • Следите за образом жизни: полноценный отдых, отказ от вредных привычек и здоровое питание также помогут коже восстанавливаться и сохранять молодость.

Безопасность процедур: мифы и реальность

Процедуры омоложения лица при соблюдении всех рекомендаций и выполнении их квалифицированными специалистами считаются безопасными. Технологические достижения в эстетической медицине позволяют индивидуализировать подход к каждому пациенту, что минимизирует возможные риски и способствует наилучшим результатам.

Прежде чем решиться на омолаживающую процедуру, важно убедиться в квалификации специалиста и в том, что выбранная клиника имеет хорошие отзывы. Это поможет избежать неприятных последствий и получить желаемый эффект.

Процедуры омоложения лица становятся все более доступными и эффективными. С помощью различных методик можно улучшить текстуру кожи, разгладить морщины и вернуть молодость без хирургического вмешательства. Главное — выбрать процедуру, которая соответствует вашим потребностям, и следовать рекомендациям профессионалов для достижения лучших результатов.

Уточнения

Косметология - наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Физиологи: чередование упражнений повышает эффективность силовых тренировок
Новости спорта
Физиологи: чередование упражнений повышает эффективность силовых тренировок Аудио 
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Новости спорта
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Последние материалы
Парковка у зебры создаёт слепую зону и грозит эвакуацией авто
Юрист Габович рассказал, куда жаловаться на шум от кондиционера
Агрономы назвали корни, которые полезно оставлять в земле осенью
Калийная подкормка помогает предотвратить деформацию огурцов в августе
Сильная головная боль и сыпь названы признаками менингококковой инфекции
Туники возвращаются в моду: минимализм и натуральные ткани на пике тренда
Генетики Крик и Сильвер предположили внеземное происхождение человечества
Ученые: борнеоской ящерице без ушей угрожают вырубка лесов и торговля
Тренер Гафари назвал 6 лучших домашних упражнений для мужчин и женщин после 40
Повара: аджика из кабачков с острым перцем подходит для зимних заготовок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.