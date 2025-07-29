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Что общего у солнечного света и пластической хирургии? Оказывается, они могут работать вместе

Пластическая хирургия летом: современные методы снижают риски, утверждает эксперт
2:34
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Многие люди ошибочно полагают, что летом проводить пластические операции — это плохая идея. Существует распространённое мнение, что жара и солнечные лучи могут увеличить риски послеоперационных осложнений. Из-за этого многие откладывают операции на осень или зиму. Однако современные методики пластической хирургии позволяют успешно проводить операции в летний период.

Пластическая хирургия
Фото: https://sun9-55.userapi.com/impg/c853620/v853620480/1e821b/H637MJytDdA.jpg?size=507x313&quality=96&sign=1b85535af52e45b819f424cd1c66203b&type=album
Пластическая хирургия

Можно ли делать пластические операции летом? Ответ эксперта

Доктор медицинских наук и главный врач клиники Art Plastic, Тигран Алексанян, объяснил, что лето может быть вполне подходящим временем для пластической хирургии. Всё зависит не от сезона, а от индивидуальных особенностей пациента и типа операции, отмечает эксперт.

Современные технологии и методы хирургии позволяют значительно уменьшить риски, которые ассоциируются с жарким временем года. Важнейшим фактором для успешного результата любой операции является квалификация хирурга и подготовка пациента.

Преимущества летней пластики

Летнее тепло способствует улучшению кровообращения в тканях, что ускоряет заживление и сокращает реабилитационный период. Это особенно важно для таких операций как ринопластика, блефаропластика, эндоскопическая подтяжка лица и фейслифтинг. Быстрое исчезновение отеков и синяков после этих процедур улучшает результат и ускоряет восстановление.

Кроме того, лето даёт пациентам больше времени для реабилитации. Летние отпуска и каникулы позволяют сосредоточиться на восстановлении без отвлечения на работу, что снижает уровень стресса и способствует более быстрому выздоровлению.

Меры предосторожности и правильный уход

После операций, особенно на открытых участках тела, важно защищаться от ультрафиолетовых лучей с помощью солнцезащитных кремов с высоким SPF. Правильный послеоперационный уход и соблюдение рекомендаций врача являются важными условиями для успешного восстановления.

Когда стоит проводить пластическую операцию

Перед тем как решиться на операцию, необходимо проконсультироваться с опытным хирургом. Он оценит индивидуальные особенности пациента и подберёт оптимальное время года для проведения операции. Пластическая хирургия — это вопрос не только времени года, но и профессионализма врача, сообщает ИА RuNews24.ru.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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