Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
14 августа Православная церковь отмечает День Креста. Наставления священника
Мать рэпера Тимати присутствовала на родах и перерезала пуповину внучке
ЛОР-врач Лесков объяснил, из-за чего чаще всего идет кровь из носа
Эйген Гольдштейн обнаружил каналовые лучи, указавшие на существование протона
Вывести цветные пятна на белой одежде можно с помощью соды, уксуса и лимонного сока
Обрезка лилий после цветения помогает сохранить растения и подготовить их к зиме
Франция удерживает статус самой посещаемой страны мира: открываем секреты
Тренер Яблокова: ошибки в технике упражнений приводят к перекачанным ногам
На Украине продали завод Винницабытхим, конфискованный ранее у компании из РФ

Как похудеть, не тратя деньги: идеальная диета с простыми и доступными продуктами

Легко сбросить вес с помощью простых продуктов: низкоуглеводная и другие диеты
5:00
Моя семья » Красота и стиль

Миф о том, что здоровое питание — это дорого, уже уходит в прошлое. Все, что нужно для эффективной диеты и хорошего самочувствия, можно найти в ближайшем супермаркете. Разберем 4 популярных диеты, адаптированных под доступные и бюджетные продукты.

Худеющая девушка
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Худеющая девушка

Адаптированная Средиземноморская диета

Упор на овощи, рыбу, цельнозерновые, бобовые, орехи и оливковое масло. Ограниченное потребление красного мяса и сладостей. Диета направлена на снижение рисков сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и способствует долголетию.

Бюджетные адаптации

  • Рыба: заменить дорогую семгу можно доступной жирной рыбой, как скумбрия, сельдь, сардины или минтай.
  • Мясо: вместо пармской ветчины используйте постную курицу, индейку или нежирную говядину.
  • Оливковое масло: можно заменить рапсовым или подсолнечным маслом, хотя оливковое для заправок предпочтительнее.
  • Орехи и семена: используйте более доступные семечки подсолнечника, тыквенные семечки и льняное семя.

Простые рецепты

  • Запеченная скумбрия с овощами: рыбу и овощи (кабачок, баклажан, помидоры, лук) запечь в духовке при 180°C около 30 минут.
  • Салат щетка: капусту, свеклу и морковь натереть на терке, добавить яблоко, заправить льняным маслом и лимонным соком.

Бюджетная вегетарианская диета

Полный отказ от мяса и рыбы. Основа рациона — овощи, фрукты, бобовые, орехи и молочные продукты (если включаете их в рацион). Эта диета богата клетчаткой и полезными растительными компонентами, снижает риски ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Бюджетные адаптации

  • Белок: вместо тофу используйте чечевицу, фасоль, нут, горох и яйца.
  • Жиры: замените авокадо растительными маслами, орехами и оливками.
  • Витамины и минералы: важно следить за уровнем витамина B12 (яйца, молочные продукты), железа (бобовые, шпинат) и кальция (молочные продукты и брокколи).

Простые рецепты

  • Чечевичный суп-пюре: лук и морковь пассеровать, добавить чечевицу и картофель, варить 20 минут, взбить блендером.
  • Гречневые котлеты с грибами: обжарьте лук и грибы, смешайте с вареной гречкой и яйцом, сформируйте котлеты, запеките в духовке.

Низкоуглеводная (кето) диета

Снижение углеводов до 20-50 г в день. Основное топливо для организма — жиры. Это помогает снижению веса и улучшению контроля сахара в крови.

Бюджетные адаптации

  • Жиры: используйте доступные растительные масла, сливочное масло, жирную сметану и сыры.
  • Белок: мясо, птица, рыба, яйца и твердые сыры.
  • Овощи: ограничьте картошку и морковь, выберите капусту, листовую зелень, цукини, баклажаны и грибы.

Простые рецепты

  • Биточки из индейки с овощами на пару: сформируйте биточки из фарша индейки, добавьте нарезанные овощи, готовьте в пароварке 15-20 минут.
  • Творожная запеканка: творог, яйца, кефир и ягоды запекайте при 180°C в течение 30 минут.

Ленивая диета для занятых

Простое питание, минимальное время на готовку, доступные продукты. Упор на использование полуфабрикатов и минимальное планирование.

Ключевые стратегии

  • Использование замороженных овощей и рыбы.
  • Полуфабрикаты (консервы, замороженные продукты).
  • Простая еда с минимальным временем на приготовление.

Простые рецепты

  • Куриное филе в сметанно-чесночном маринаде: замариновать куриную грудку в сметане, чесноке и специях, запекать в фольге 25 минут при 200°C.
  • Капуста, тушенная в рукаве: нашинковать капусту, морковь, добавить томатную пасту и специи, запечь в рукаве при 180°C около 40 минут.

Общий совет для всех диет

Слушайте свой организм. Если какая-то диета вызывает дискомфорт, скорректируйте её или проконсультируйтесь с врачом. Здоровое питание — это не экзотика, а сбалансированное сочетание продуктов, которые легко найти в любом магазине.

Чтобы поддерживать здоровое тело и сбалансированную массу, не нужно тратить деньги на дорогие суперфуды. Используйте доступные продукты, придерживайтесь простых, но эффективных диет, и ваше здоровье будет на высоте!

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников
Домашние животные
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников Аудио 
Главный калибр неба: в США назвали самый мощный истребитель ВС РФ
Военные новости
Главный калибр неба: в США назвали самый мощный истребитель ВС РФ Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Последние материалы
Эйген Гольдштейн обнаружил каналовые лучи, указавшие на существование протона
Вывести цветные пятна на белой одежде можно с помощью соды, уксуса и лимонного сока
Легко сбросить вес с помощью простых продуктов: низкоуглеводная и другие диеты
Обрезка лилий после цветения помогает сохранить растения и подготовить их к зиме
Франция удерживает статус самой посещаемой страны мира: открываем секреты
На Украине продали завод Винницабытхим, конфискованный ранее у компании из РФ
Тренер Яблокова: ошибки в технике упражнений приводят к перекачанным ногам
Учёные сообщили о риске бредовых симптомов и тревожности из-за медитации
ГИБДД: инспектор не вправе требовать бумажную копию e-ОСАГО
Важные правила укрытия роз: советы по защите растения от холода и влаги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.