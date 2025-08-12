Тональная основа, которая не сдвинется с места — даже в +30: секреты профессионалов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Летний макияж может стать настоящим вызовом: даже если ты используешь лучшие средства, макияж может "поплыть" уже к обеду. Но что, если проблема не в средствах, а в том, как ты их наносишь? В Китае давно используют секрет, который помогает создать стойкое покрытие, похожее на фильтр, но без волшебства. Всё, что тебе нужно — изменить направление нанесения. Как это работает, расскажем по шагам.

Девушка с яркими красными губами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с яркими красными губами

Секрет стойкой тональной основы: пошаговый гайд

Подготовка кожи

  • Начни с умывания и промокни лицо мягким полотенцем, не пересушивая. Кожа должна остаться слегка влажной — это поможет следующему слою ложиться ровно.

Очищение и увлажнение

  • Используй пилинг-пэд или мягкий эксфолиант для кожи, чтобы удалить омертвевшие клетки. Затем нанеси лёгкий увлажняющий лосьон (не тяжелый крем, так как он может затруднить сцепление с макияжем). После этого распылите фиксирующий спрей, чтобы создать "базовый якорь" для макияжа. Не забудь о праймере, особенно в Т-зоне и на щеках.

Смешивание тональной основы

  • Для стойкости тональной основы смешай две дозы тонального крема с одной дозой увлажняющего праймера. Добавь немного фиксирующего спрея. Перемешай все компоненты в ладони до однородной, слегка жидкой текстуры. Это твоя база для стойкого макияжа, которая будет ложиться как вторая кожа.

Правильное нанесение

  • Смесь нужно наносить руками, но с важным нюансом — по направлению, противоположному росту пор. На лбу, носу и подбородке движения должны быть вниз, на щеках — вверх, к вискам. В области носа — круговыми мягкими движениями. Это не растушевка, а скорее "впечатывание", при котором тон заполняет микрорельеф и лучше сцепляется с кожей.

Фиксация

  • Когда тон равномерно распределён, возьми чистый спонж и мягко вбей его в кожу, двигаясь вертикально, лёгкими похлопывающими движениями. Это поможет закрепить покрытие. Не растирай, а только вбивай. После этого дай макияжу несколько минут, чтобы он уселся, и закрепи его финальным слоем фиксирующего спрея. При желании припудри Т-зону рассыпчатой пудрой.

Почему этот метод работает

Обычно тональная основа "скользит" по коже, не заполняет неровности и быстро стирается с жирных участков. При нанесении против хода пор средство проникает в микрорельеф, лучше сцепляется с кожей и остаётся на месте дольше. Это особенно важно для зоны носа, щек и подбородка, где макияж чаще всего "плывёт".

Дополнительный плюс: смешивание тональной основы с увлажняющим и фиксирующим средствами до нанесения делает её более пластичной. Такая смесь легко растягивается, лучше адаптируется к текстуре кожи и быстрее закрепляется. В результате ты получаешь стойкость, как от праймера, финиш, как у дорогого тона, и ощущение, будто на лице ничего нет.

Это не магия, а просто продуманная техника, которая обеспечит твоему макияжу стойкость даже в +30!

Уточнения

Макия́ж - искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
