Останови седину до её появления: 5 летних продуктов, которые реально помогут

Продукты, замедляющие появление седины: клубника и чеснок в борьбе с возрастом

2:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Солнце, хлорка в бассейне, жара — и вот уже волосы становятся сухими, выгоревшими, а иногда кажется, что они начинают седеть с желтым оттенком. Но прежде чем спешить с краской для волос, есть один неожиданный способ защитить цвет шевелюры: добавь в рацион продукты, которые способствуют выработке каталазу — фермента, который разрушает перекись водорода и помогает сохранить пигмент волос.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка пьет смуззи

Как работает каталаза

Седина появляется, когда в волосяных фолликулах накапливается перекись водорода — продукт клеточного окисления, который разрушает клетки, отвечающие за пигментацию волос. Каталаза — это фермент, который превращает перекись водорода в воду и кислород, предотвращая повреждение волос.

С возрастом уровень каталазы в организме снижается, а летом, из-за воздействия солнца, стресса и других факторов, этот процесс ускоряется. Поэтому именно в этот период особенно важно поддерживать уровень каталазы с помощью правильного питания.

Продукты, богатые каталазой

Хотя список продуктов, способствующих выработке каталаз, короткий, он точно не оставит вас равнодушными. Вот несколько продуктов, которые помогут замедлить процесс поседения:

Шпинат, брокколи, цветная капуста: эти овощи являются отличными источниками каталазы.

эти овощи являются отличными источниками каталазы. Свежая клубника, черника, смородина: ягоды, которые не только вкусны, но и полезны для здоровья волос.

ягоды, которые не только вкусны, но и полезны для здоровья волос. Лук и чеснок: незаменимые продукты для стимулирования выработки каталазы.

Каждый день можно добавить эти продукты в рацион: приготовь вкусный салат с брокколи и шпинатом, добавь ягоды в утреннюю кашу или смузи, а на выходных наслаждайся шашлыком, поданным на луковой подушке с ароматным чесночным соусом.

Бонус: каталаза — это не только про волосы

Каталаза помогает не только сохранить волосы в здоровом состоянии, но и защищает клетки от окислительного стресса в целом. Это значит, что фермент также поддерживает здоровье кожи, иммунную систему и замедляет процесс старения. Если у тебя появилась "желтизна" в волосах после бассейна, сухость кожи или сонливость в жаркие летние дни, это может быть следствием сильного окислительного стресса.

Можно ли принимать каталазу в таблетках

Да, каталаза доступна в виде добавок, но еда, содержащая этот фермент, работает гораздо эффективнее. В продуктах каталаза действует в сочетании с другими полезными веществами, что позволяет достичь более естественного и длительного эффекта.

Так что прежде чем прибегать к химическим средствам, попробуй сделать свой рацион более богатым на продукты, способствующие выработке каталазы, и твои волосы будут тебе благодарны!

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.