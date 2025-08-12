Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рэдклифф исключил своё участие в сериале Гарри Поттер: раскрыта причина
Садовод Самойлова назвала способы защиты картофеля от гниения в дождливое время
Гиперэкстензия, становая тяга и планки полезны для укрепления спины
Спрос на инвестиционные бриллианты в России вырос на 30% в 2025 году — РГ
По следам истории: как Ле-Кастелле стала частью Прованса
Киви имеют крылья, но не могут летать из-за эволюционных особенностей
Госавтоинспекция напоминает: движение без работающих стоп-сигналов запрещено ПДД
Наташа Королёва сорвалась на организаторов после отключения света на концерте
Салат из арбуза, клубники, огурца и лайма восполняет водный баланс

Останови седину до её появления: 5 летних продуктов, которые реально помогут

Продукты, замедляющие появление седины: клубника и чеснок в борьбе с возрастом
2:55
Моя семья » Красота и стиль

Солнце, хлорка в бассейне, жара — и вот уже волосы становятся сухими, выгоревшими, а иногда кажется, что они начинают седеть с желтым оттенком. Но прежде чем спешить с краской для волос, есть один неожиданный способ защитить цвет шевелюры: добавь в рацион продукты, которые способствуют выработке каталазу — фермента, который разрушает перекись водорода и помогает сохранить пигмент волос.

Девушка пьет смуззи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка пьет смуззи

Как работает каталаза

Седина появляется, когда в волосяных фолликулах накапливается перекись водорода — продукт клеточного окисления, который разрушает клетки, отвечающие за пигментацию волос. Каталаза — это фермент, который превращает перекись водорода в воду и кислород, предотвращая повреждение волос.

С возрастом уровень каталазы в организме снижается, а летом, из-за воздействия солнца, стресса и других факторов, этот процесс ускоряется. Поэтому именно в этот период особенно важно поддерживать уровень каталазы с помощью правильного питания.

Продукты, богатые каталазой

Хотя список продуктов, способствующих выработке каталаз, короткий, он точно не оставит вас равнодушными. Вот несколько продуктов, которые помогут замедлить процесс поседения:

  • Шпинат, брокколи, цветная капуста: эти овощи являются отличными источниками каталазы.
  • Свежая клубника, черника, смородина: ягоды, которые не только вкусны, но и полезны для здоровья волос.
  • Лук и чеснок: незаменимые продукты для стимулирования выработки каталазы.

Каждый день можно добавить эти продукты в рацион: приготовь вкусный салат с брокколи и шпинатом, добавь ягоды в утреннюю кашу или смузи, а на выходных наслаждайся шашлыком, поданным на луковой подушке с ароматным чесночным соусом.

Бонус: каталаза — это не только про волосы

Каталаза помогает не только сохранить волосы в здоровом состоянии, но и защищает клетки от окислительного стресса в целом. Это значит, что фермент также поддерживает здоровье кожи, иммунную систему и замедляет процесс старения. Если у тебя появилась "желтизна" в волосах после бассейна, сухость кожи или сонливость в жаркие летние дни, это может быть следствием сильного окислительного стресса.

Можно ли принимать каталазу в таблетках

Да, каталаза доступна в виде добавок, но еда, содержащая этот фермент, работает гораздо эффективнее. В продуктах каталаза действует в сочетании с другими полезными веществами, что позволяет достичь более естественного и длительного эффекта.

Так что прежде чем прибегать к химическим средствам, попробуй сделать свой рацион более богатым на продукты, способствующие выработке каталазы, и твои волосы будут тебе благодарны!

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей
Домашние животные
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей Аудио 
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Экономика и бизнес
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Калитка в Донбасс: российская армия прорвалась в Золотой Колодезь
Калитка в Донбасс: российская армия прорвалась в Золотой Колодезь
Последние материалы
Продукты, замедляющие появление седины: клубника и чеснок в борьбе с возрастом
Убийства Линкольна и Кеннеди совпали по ключевым обстоятельствам спустя век
В Китае за неделю зарегистрировали более тысячи случаев чикунгунья
Забудьте про засоры: простой способ очистить унитаз солью и кипятком
Климова рассказала о внешнем сходстве своих четверых детей с их отцами
ВОЗ: мытьё сырой птицы распространяет опасные бактерии на кухне
Следите за транзакциями: как избежать попадания в черный список проката
Сколько подтягиваний — норма? Таблица по возрастам для мужчин и женщин
Елена Воробей заявила, что в 58 лет может себе позволить Прохора Шаляпина
Полировка внешнего стекла фар улучшает свет после внутренней очистки отражателя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.