Тайные методы мастеров маникюра: как сохранить длинные и крепкие ногти без геля

4:41
Красота и стиль

Длинные, крепкие и здоровые ногти — мечта каждой женщины. Хотя гелевое, акриловое и волоконное наращивание ногтей стали популярными методами, забота о натуральных ногтях все больше возвращается в тренд. При правильном уходе можно достичь тех же эффектов, не прибегая к искусственным методам. Узнайте секреты, как укрепить ногти и сохранить их длину без геля.

Маникюр
Фото: https://i.pinimg.com/1200x/3c/bc/2e/3cbc2eeaafa2025e35193d7beba27d1a.jpg
Маникюр

Ежедневный уход — залог крепких ногтей

Поддержание крепких и здоровых ногтей без использования геля начинается с ежедневного ухода. Это не требует специальных процедур или затрат, но важно соблюдать несколько ключевых правил.

Избегайте агрессивных средств

  • Частое использование ацетона и моющих средств без защиты разрушает кератин в ногтях, делая их ломкими. Эти химикаты могут ослабить ногтевую пластину, что приводит к тусклости и ломкости.

Питание и увлажнение

  • Ногти нуждаются не только в правильном уходе, но и в сбалансированном питании. Недостаток витаминов и минералов, таких как биотин, цинк и железо, может замедлить рост и ухудшить структуру ногтей. Добавьте в свой рацион яйца, орехи, зеленые листовые овощи и красное мясо для укрепления ногтей изнутри.

Увлажнение кутикулы — важный шаг

Кутикула играет важную роль в защите ногтя от бактерий и грибков, поэтому её увлажнение — обязательная процедура. Сухость или повреждение кутикулы ослабляют ногти и увеличивают риск инфекций. Регулярно используйте кремы с декспантенолом, такие как "Бепантриз" или "Цикапласт Баум B5", чтобы поддерживать активное увлажнение.

Что делать, если ногти ломаются

Если вы замечаете частую ломкость ногтей, это может быть признаком синдрома ломкости ногтей, который встречается примерно у 20% людей. Это может быть связано с контактами с водой, химикатами или нехваткой витаминов. В таком случае важно укреплять ногти не только внешне, но и изнутри. Использование укрепляющих средств, таких как гидролизованный кератин и пантенол, помогает значительно улучшить состояние ногтей.

Продукты для укрепления ногтей

Для усиления роста и крепости ногтей специалисты рекомендуют использовать укрепляющие базовые покрытия, содержащие активные ингредиенты, такие как кератин, пантенол, кальций и органический кремний. Эти компоненты проникают в структуру ногтя, укрепляют его и способствуют росту.

Некоторые рекомендованные средства для укрепления ногтей включают:

  • Granado Pink: укрепляющая основа с кальцием, протеинами шелка и витамином Е.
  • Maru Horse Hoof Nail Strengthener: средство с кератином и биотином.
  • Derma Nail: укрепляющая база без формальдегида и толуола.

Привычки, которые могут навредить ногтям

Некоторые привычки могут ухудшить состояние ногтей, даже если вы следуете правильному уходу:

  • Постоянное использование ацетона: замените его на средства для снятия лака без ацетона.
  • Частое нанесение лака без перерывов: давайте ногтям "отдохнуть" между маникюрами.
  • Полное удаление кутикулы: оставьте её нетронутой для защиты ногтя.
  • Контакт с водой без перчаток: используйте перчатки при мытье посуды и уборке.
  • Чрезмерная резка и шлифовка: это ослабляет края ногтей и приводит к их поломке.

Рынок натуральных укрепителей

Натуральные и веганские укрепители для ногтей становятся все более популярными. По данным Euromonitor, в Бразилии сегмент средств по уходу за ногтями вырос на 6,1% с 2022 по 2024 год, с особым акцентом на продукты с минимальным содержанием химических веществ. Это отличный выбор для тех, кто хочет укрепить ногти, не прибегая к искусственным методам.

Для того чтобы ваши ногти оставались крепкими и здоровыми, необходимо соблюдать регулярный уход. Использование укрепляющих средств, увлажнение кутикулы и сбалансированное питание — вот ключевые моменты, которые помогут добиться результатов. Важно помнить, что дисциплина и внимание к деталям приведут к крепким ногтям, которые будут выглядеть красиво без необходимости использования геля или наращивания.

Маникю́р - косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
