Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автовладельцам советуют осматривать машину снизу после ремонта — это защита от подмены деталей
Берпи: техника выполнения и показания к включению в тренировки
В английском городе Уитби туристы могут увидеть аббатство, вдохновившее Брэма Стокера на роман о Дракуле
Ветеринары назвали эффективные натуральные способы избавить от блох и питомца и квартиру
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Женщины начали худеть с помощью ChatGPT — новый тренд в соцсетях
Сахар при варке овощей нейтрализует привкус водопроводной воды
Наталья Фриске рассказала о назойливом мужчине, который пишет ей уже десять лет
Негашёная известь, хлорка и соль помогут избавиться от мокриц в квартире

Потрясающий эффект от обычного кухонного ингредиента: как избавиться от пушистости волос без затрат

Яблочный уксус помогает избавиться от пушистости волос и сделать их блестящими
2:46
Моя семья » Красота и стиль

Если вы устали бороться с пушистостью волос и не хотите тратить деньги на дорогие средства, есть простое и эффективное решение, которое может скрываться прямо на вашей кухне. Оказывается, яблочный уксус — это мощный ингредиент, который может помочь справиться с этой проблемой и сделать волосы гладкими, блестящими и прямыми, не тратя при этом целое состояние.

Ломкие волосы
Фото: https://shop.kosmetikpro.ru/media/redactor/iStock-1195118793.jpg
Ломкие волосы

Почему пушистость появляется

Пушистость волос возникает, когда открывается внешний слой волоса — кутикула. Через этот открытый слой влага из воздуха проникает в волосяное волокно, из-за чего волосы разбухают, теряют форму и становятся неухоженными. Это часто становится настоящей проблемой для многих, особенно в условиях повышенной влажности.

Яблочный уксус — секрет гладкости волос

Яблочный уксус — это отличный кухонный ингредиент, который помогает регулировать уровень pH волос. Когда уровень pH нормализуется, кутикулы волос закрываются, и волосы становятся более гладкими и блестящими. Закрытые кутикулы также создают барьер, препятствующий проникновению влаги из воздуха, что значительно уменьшает пушистость и помогает сохранить форму прядей.

Как приготовить сыворотку против пушистости волос дома

Для того чтобы справиться с пушистостью и добавить волосам блеска, можно легко приготовить сыворотку на основе яблочного уксуса и масла. Вот что вам нужно:

Ингредиенты

  • 1/4 стакана (60 мл) яблочного уксуса.
  • 2 столовые ложки масла арганы или жожоба.
  • (По желанию) 5 капель эфирного масла для аромата.

Способ приготовления и применения

  • Поместите все ингредиенты в бутылку-распылитель.
  • Хорошо встряхните бутылку перед применением, чтобы масло смешалось с уксусом.
  • После мытья волос и использования кондиционера промокните волосы полотенцем, не оставляя их слишком мокрыми.
  • Распылите немного смеси от середины волос до кончиков, избегая корней, чтобы они не стали жирными.
  • Равномерно распределите смесь с помощью расчески с широкими зубьями.
  • Не смывайте средство — запах уксуса исчезнет по мере высыхания волос.
  • Используйте эту сыворотку каждый раз после мытья головы.

Яблочный уксус — это простой и доступный ингредиент, который может стать настоящим спасением для ваших волос. С его помощью можно легко справиться с пушистостью, сделать волосы гладкими и блестящими, не прибегая к дорогим средствам. Попробуйте этот домашний рецепт, и вы обязательно заметите улучшение!

Уточнения

Я́блочный у́ксус - уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Авто
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач Аудио 
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны
Авто
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Последние материалы
Кандидат сельхознаук рассказал о правилах августовской подкормки клубники
Исследователи из США нашли клеточный механизм, способный увеличить продолжительность жизни
Биомаркеры в донных отложениях подтвердили отсутствие вечной мерзлоты в Арктике
Экологичные методы борьбы с муравьями и профилактика их проникновения в дом
Binance и DK Bank подключили более 1000 торговцев в Бутане к системе криптоплатежей
Медведев о Синнере и Алькарасе: сильны, но не непобедимы
Зепюр Брутян с трудом удерживается от сладкого во время отпуска
Греческий йогурт делает тесто для пиццы мягким и эластичным
Кулинары: добавление уксуса в воду улучшает вкус и внешний вид пельменей
Вибрацию руля автомобиля вызывают износ тормозных дисков, дефекты шин и разбалансировка колёс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.