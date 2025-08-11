Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дизайнеры создают гардеробные в хрущёвках и брежневках
В августе можно посадить редис, морковь, картофель и другие скороспелые культуры
Подземные источники и экваториальные дожди поддерживают уровень воды в Ниле
Кинолог Фокин: собака меняет ваш образ жизни на ближайшие 15 лет
Консервируем помидоры: простой рецепт
Леонид Агутин разозлился, когда журналисты задали ему вопрос про Анжелику Варум
Юрист Билялова назвала правила безопасной покупки алкоголя в России
Юная Мбоко победила Осаку — и услышала тишину вместо поздравлений
Учёные нашли микропластик в тканях человеческого мозга — данные журнала Nature Medicine

2025 год: кроссовки и классика — идеальный дуэт для вашего офисного гардероба

Сочетание строгих брюк и кроссовок стало офисным трендом 2025 года
3:31
Моя семья » Красота и стиль

Сочетание классических строгих брюк с кроссовками уже давно перестало быть чем-то необычным, а в 2025 году это будет не просто тренд, а настоящий must-have для офисного стиля. Комфорт и элегантность встречаются в этом смелом, но стильном тандеме, который стал символом изменений в профессиональном дресс-коде.

Строгие брюки и минималистичные кроссовки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Строгие брюки и минималистичные кроссовки

Слияние формального и спортивного стилей

Когда-то считалось невозможным носить спортивную обувь на работе, однако времена меняются. В 2025 году комбинация строгих брюк с кроссовками превращается в популярный и вполне приемлемый стиль, который быстро завоевал офисные и деловые среды по всему миру. Это сочетание сочетает комфорт и элегантность, нарушая устоявшиеся парадигмы моды, и отвечает потребностям людей, которые ценят не только стиль, но и удобство.

Модные изменения в строгих брюках

Современные брюки строгого покроя стали гораздо более универсальными и адаптированными под повседневную жизнь. Согласно данным Vogue, классические брюки претерпели изменения, став более свободными, с укороченными или расширенными фасонами. Раньше эти изделия ассоциировались исключительно с формальными нарядами, но теперь они прекрасно подходят для повседневной носки и легко сочетаются с такими элементами, как кроссовки. Стиль стал более гибким и комфортным, а ткани — легкими и современными, с использованием экологически чистых материалов и нейтральных или ярких оттенков.

Кроссовки, которые идеально сочетаются с офисным стилем

Минималистичные кроссовки

  • Самыми универсальными в этом тренде остаются кроссовки с чистым дизайном и сдержанной подошвой. Модели в нейтральных цветах, таких как белый, серый или землистые оттенки, идеально подходят для сочетания с брюками строгого кроя. Это простой, но стильный выбор для офисных образов.

Ретро стиль

  • Кроссовки в ретро-стиле, такие как Puma Speedcat, возвращаются в моду и всё чаще появляются в сочетаниях с рабочей одеждой. Эти модели, вдохновленные прошлыми десятилетиями, привносят в образы немного ностальгии и индивидуальности, но при этом сохраняют профессиональный вид.

Гибридные модели ("сникерины")

  • Для тех, кто хочет чего-то необычного, но комфортного, идеальным вариантом будут гибридные кроссовки. Сникерины - это сочетание балеток и подошвы теннисных туфель. Эти стильные модели прекрасно вписываются в деловой гардероб, сочетая удобство с оригинальностью.

Почему это работает

Секрет успеха этого тренда — в универсальности. Современные строгие брюки, благодаря своему свободному крою и лёгким материалам, отлично дополняют спортивные кроссовки, добавляя им элегантности и свежести. Вместо того чтобы следовать жёстким стандартам, люди выбирают одежду, которая лучше отражает их повседневную жизнь и позволяет быть стильными без ущерба для комфорта.

Сочетание строгих брюк и кроссовок в 2025 году — это не просто модное новшество, а реальный тренд, который позволит выглядеть стильно и комфортно в офисе. Выбирайте модели с чистым дизайном, добавляйте интересные детали в свой образ и наслаждайтесь обновлённым профессиональным стилем.

Уточнения

О́фис - помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м
Домашние животные
Китайские учёные изучили глубоководную фауну Тихого океана на глубине до 9533 м Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Последние материалы
Сочетание строгих брюк и кроссовок стало офисным трендом 2025 года
Подземные источники и экваториальные дожди поддерживают уровень воды в Ниле
Кинолог Фокин: собака меняет ваш образ жизни на ближайшие 15 лет
Консервируем помидоры: простой рецепт
Леонид Агутин разозлился, когда журналисты задали ему вопрос про Анжелику Варум
Юрист Билялова назвала правила безопасной покупки алкоголя в России
Юная Мбоко победила Осаку — и услышала тишину вместо поздравлений
Учёные нашли микропластик в тканях человеческого мозга — данные журнала Nature Medicine
Рядом со Стоунхенджем можно посетить собор Солсбери и увидеть памятники неолита
Прощай, засор: используйте соду и уксус для прочистки раковины – сантехник не понадобится
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.