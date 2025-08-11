Сделайте осень яркой: 10 потрясающих оттенков лака для ногтей, которые вы обязаны попробовать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Осень 2025 года приносит в мир маникюра новые, насыщенные и элегантные оттенки, которые отражают атмосферу уютных и прохладных дней. В отличие от ярких летних оттенков, осень 2025 года привносит более насыщенные, землистые и теплые тона. Эти цвета идеально сочетаются с осенними образами, создавая стиль и элегантность даже в самых мелких деталях. Рассмотрим главные тренды осени 2025 года.

Осенний маникюр
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенний маникюр

Бургунди и темное вино: зимний фаворит осени

  • Тёмные винные оттенки, такие как бордовый, марсала и тёмно-красные, остаются одними из самых популярных и в осеннем маникюре. Эти цвета прекрасно сочетаются с осенней палитрой одежды, создавая гармоничный и элегантный образ. От кремовых до мерцающих финишей — такие лаки добавляют чувственности и идеально подходят для как для повседневных, так и для более торжественных случаев.

Шоколад, кофе и карамель: тёплые землистые оттенки

  • Глубокие коричневые оттенки, такие как шоколад, кофе, корица и карамель, становятся основными трендами осени. Эти цвета передают тепло осеннего сезона и становятся стильной альтернативой классическим чёрным или красным лакам для ногтей. Коричневые оттенки хорошо гармонируют с любым тоном кожи и идеально подходят для создания как сдержанных, так и более ярких образов.

Жжёный красный и кирпичный: тёплые акценты осени

  • Для тех, кто не может отказаться от красного, осень 2025 года предлагает приглушённые и более плотные красные оттенки. Жжёный красный, ржавый и терракотовый — это теплые, насыщенные цвета, которые прекрасно дополняют осеннюю атмосферу, при этом сохраняют интенсивность красного, добавляя глубину и изысканность.

Темно-синий и цементно-синий: элегантные холодные оттенки

  • Синие оттенки продолжают быть актуальными и осенью. Тёмно-синий — это современная альтернатива чёрному, а серовато-голубой или цементно-синий привносят в маникюр элегантную и городскую нотку. Эти холодные оттенки идеально подходят для минималистичных и стильных образов, добавляя современности и свежести осеннему наряду.

Зелёный мох, оливковый и армейский: сдержанные и элегантные оттенки

  • Зелёные оттенки, такие как мохово-зелёный, оливковый и армейский зелёный, продолжают набирать популярность осенью. Эти цвета идеально вписываются в осеннюю палитру, сочетая утилитарный стиль и элегантность. Они прекрасно гармонируют с золотыми аксессуарами, тёмным денимом, кожей и трикотажем, создавая современный и стильный образ.

Графит и средне-серый: новый чёрный осени

  • Средне-серый и металлический графит становятся важными нейтральными оттенками осени 2025 года. Эти цвета создают лёгкий и современный образ, при этом сохраняя свою элегантность и сдержанность. Графитовый лак особенно подойдёт для создания осенних образов в городском стиле и отлично сочетается с серебристыми аксессуарами.

Чёрный металлик: классика в новом свете

  • Чёрный лак для ногтей остаётся классическим выбором, но осенью 2025 года он обретает новый облик благодаря разнообразным финишам: матовому, металлическому и желеобразному. Эти покрытия придают маникюру современный и изысканный вид, который идеально подходит для осенних образов. Чёрный металлик можно использовать для нейл-арта, добавляя золотые линии, геометрические узоры или градиентные эффекты.

Пастельные тона: жжёная лаванда и античный розовый

  • Пастельные оттенки не теряют своей актуальности даже осенью. Жжёная лаванда, античная роза и серовато-сиреневый — это мягкие, женственные оттенки, которые прекрасно дополняют более сдержанные и романтичные осенние образы. Эти цвета идеально подходят для тех, кто предпочитает лёгкость и выразительность даже в холодное время года.

Осень 2025 года приносит разнообразие в мир маникюра, предлагая богатую палитру оттенков, от тёплых земляных до холодных глубоких цветов. В этом сезоне особое внимание уделяется элегантности и универсальности, которые легко подойдут для любого образа. Выбирайте лаки, которые отражают ваше настроение и стиль, и наслаждайтесь осенними днями с красивым и модным маникюром!

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus - рука, кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
