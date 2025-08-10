Нейл-арт 2000-х возвращается: 5 маникюрных трендов, которые снова в моде

5 трендов маникюра 2000-х, которые возвращаются: горошек, цветы, стразы и другие

3:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Нейл-арт 2000-х возвращается с новой силой! Яркие цвета, игривые узоры и смелые элементы снова в центре внимания, и они активно появляются в салонах красоты благодаря звёздам, таким как Дуа Липа, Хейли Бибер и Кайли Дженнер. Если вы хотите добавить немного ностальгии и веселья в свой маникюр, обратите внимание на эти пять трендов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Маникюр в стиле 2000-х

Ногти в горошек

Рисунок в горошек — это классика, которая снова в моде. Это один из самых ярких трендов 2000-х, который легко можно воссоздать дома. Нейтральная основа и несколько горошин разного размера — и ваш маникюр готов! Вы можете использовать зубочистку, дотс или кончик кисти для создания этих милых и забавных деталей. Идеально подходит для тех, кто любит яркие акценты на ногтях.

Цветочный нейл-арт

Цветочный рисунок — это нежно и женственно, а также очень популярно в 2000-х. Для такого маникюра нужно просто выбрать любимый цвет лака для основы, а затем аккуратно нарисовать цветы. Вдохновение и инструкции легко найти в социальных сетях. Это идеальный тренд для любителей лёгкости и романтики, а также для тех, кто хочет добавить немного весеннего настроения в повседневный образ.

Ногти со стразами

Стразы добавляют изысканности и блеска любому маникюру. В 2000-х они были настоящим хитом, и сейчас они снова актуальны. Вы можете использовать стразы для создания элегантных узоров или добавить маленькие золотые точки для утончённости. Главное — закрепить их надёжно, чтобы они не отвалились. Для этого идеально подойдёт клей для накладных ногтей или верхнее покрытие с сильной фиксацией.

Французский маникюр

Французский маникюр — это всегда элегантно и стильно. Этот тренд 2000-х остаётся одним из самых популярных и в 2025 году. Классический вариант с белой линией на кончиках ногтей всегда актуален, но вы можете добавить свою индивидуальность. Например, украсить ногти блёстками, рисунками или наклейками. Смело сочетайте классический французский маникюр с яркими деталями или другим декором.

Наклейки для ногтей

Наклейки для ногтей были настоящим хитом 2000-х, и они продолжают оставаться в тренде. Это идеальный способ быстро и просто преобразить ногти. В магазинах можно найти наклейки с различными рисунками — цветами, сердечками и даже персонализированными изображениями. Просто наклейте их на уже накрашенные ногти, и ваш образ мгновенно станет ярче и интереснее.

Маникюр из 2000-х — это идеальный способ добавить ярких акцентов в ваш образ. От горошка до стразов — все эти стили легко повторить и внести в свой повседневный маникюр. Не бойтесь экспериментировать с цветами, узорами и текстурами, чтобы создать уникальный нейл-арт, который будет подчёркивать вашу индивидуальность!

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus - рука, кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.