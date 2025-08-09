В поисках идеальных коротких ногтей: тренды, формы и цвета, которые стоит попробовать

В последние годы длинные ногти были на пике популярности, но в 2025 году тренды изменились, и короткие, ухоженные ногти вновь завоевывают место под солнцем. Это практичный и элегантный выбор, который позволяет сочетать стиль с удобством. Узнайте, какие формы и цвета ногтей будут актуальны, а какие — нет.
Когда тренды длительное время остаются популярными, наступает момент, когда они начинают надоедать. Именно тогда появляется контртренд, и для моды наступает новый этап. Короткие ногти становятся главным трендом, потому что они практичны и удобны в повседневной жизни. Они позволяют сохранить ухоженный вид и легко совмещаются с активным образом жизни.
Согласно исследованиям немецкого журнала Vogue, короткие ногти в 2025 году станут главной тенденцией. Важно отметить, что на первое место выходит не только форма, но и тщательный уход за ногтями, что помогает создать более чистый и персонализированный образ.
По мнению экспертов из салона The Secret в Мадриде, лучшая форма для коротких ногтей — это сквовал. Этот стиль представляет собой гармоничное сочетание квадрата и слегка закругленных углов, который идеально подходит для короткой длины.
Когда дело касается дизайна ногтей на коротких ногтях, тренды смещаются в сторону минимализма. Из-за ограниченного пространства важно создавать аккуратные и элегантные рисунки, которые подчеркивают естественную красоту ногтей.
Когда речь идет о цветах, для коротких ногтей лучше всего подходят следующие оттенки:
Короткие ногти снова на пике популярности, и это тренд, который можно легко интегрировать в повседневную жизнь. Важным элементом являются правильная форма, аккуратный дизайн и удачно подобранные цвета. Не бойтесь экспериментировать с лаконичными, но выразительными решениями, которые подчеркнут красоту ваших рук.
Маникю́р (от лат. manus - рука, кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
