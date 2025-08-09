Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не кладите это в компост: мясо, рыба и пластик могут навредить вашему саду
Двойной удар по кошельку: как изменятся цены на водительские удостоверения и госзнаки
Ольга Бузова поймала букет невесты в кафе и надеется на свою скорую свадьбу
Журнал Journal of Veterinary Behavior: рывки поводком повышают стресс у собак
Лопасти выше пирамид: в Китае создают энергетического гиганта
Врач Нечаев: вернуть ногам ощущение лёгкости помогут перекаты с пятки на носок
Круизный ад: что будет работать на корабле при отключении электричества
Молоко рекомендуется пить отдельно от еды — не раньше чем через 2 часа
ИИ воссоздал пять современных автомобилей в ретро-стиле прошлого века

Забудьте джинсы: 5 мужских брюк, которые сделают ваш образ элегантным этой осенью

Мужские брюки, которые заменят джинсы осенью: шерсть, фланель и свободный крой
3:36
Моя семья » Красота и стиль

Джинсы уже давно стали основным элементом мужского гардероба, но осенью пришло время для чего-то нового. Эти мужские брюки не только придадут вашему образу больше презентабельности, но и обеспечат необходимый комфорт в холодные дни.

Мужчина в брюках с плессировкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина в брюках с плессировкой

Почему стоит отказаться от джинсов зимой

Джинсы — это практично и удобно, но они могут застрять в однообразии, особенно зимой. В холодные месяцы стоит обратить внимание на брюки, которые предлагают не только комфорт, но и больше текстуры, структуры и элегантности. Эти брюки могут стать настоящей находкой для тех, кто хочет выглядеть стильно и обновить свой зимний гардероб.

Новый тренд: свободные и структурированные брюки

Современные фасоны мужских брюк претерпели изменения, и теперь в моде не только узкие модели, но и более свободные, комфортные варианты. Отказ от облегающих брюк в пользу моделей со складками и прямыми брючинами позволяет создать стильный и одновременно удобный образ.

  • Свободный крой: брюки с широкими штанинами и прямыми линиями стали актуальными благодаря своей универсальности и удобству. Они прекрасно сочетаются с различными стилями и могут быть как частью повседневного, так и более официального образа.
  • Складки: этот элемент добавляет структуру и подчеркивает элегантность брюк, не сковывая движения.

Как выбрать ткань

При выборе мужских брюк для зимы важным фактором является ткань. Для холодного времени года лучше всего подойдут более плотные материалы, которые сохраняют тепло и выглядят презентабельно.

  • Шерсть: лидер зимнего сезона. Она прекрасно удерживает тепло, выглядит элегантно и подходит для различных стилей.
  • Фланель и твид: идеальные варианты для зимнего гардероба. Эти ткани обеспечивают необходимую текстуру и структуру, при этом хорошо драпируются, создавая красивый силуэт.
  • Плотные ткани не только лучше сидят по фигуре, но и минимизируют риск мятия.

Как носить брюки с комфортом и стилем

Современные мужские брюки могут быть комфортными и в то же время стильными. Вот несколько идей, как носить брюки каждый день:

  • С кроссовками и футболкой: для создания образа в стиле "хай-лоу" отлично подойдут серые или черные брюки строгого кроя, белая футболка и пара кожаных кроссовок. Это сочетание легко переходят от повседневного к более нарядному стилю.
  • С трикотажем: брюки в сочетании с кашемировым или шерстяным свитером создают гармоничный и тёплый образ. Высокий воротник свитера добавляет стильности и помогает визуально удлинить силуэт.
  • Землистые тона: брюки в таких оттенках, как оливковый, бежевый, верблюжий и угольно-серый, идеально впишутся в зимнюю палитру. Моносоставные образы или сочетание разных оттенков одного цвета — это всегда стильный выбор.

Какую пару выбрать для себя

Если вы хотите добавить разнообразия в свой гардероб, выбирайте брюки с текстурой и интересным кроем, которые будут выглядеть свежо и модно. Благодаря свободному крою, складкам и плотным тканям, вы получите не только стильный, но и комфортный образ на каждый день.

Мужские брюки для осени — это отличная альтернатива джинсам, которая подарит вам больше вариативности, элегантности и удобства.

Уточнения

Мо́да — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана
Наука и техника
Антарктические каньоны усиливают таяние льда и рост уровня мирового океана Аудио 
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак
Домашние животные
Кинолог Гвардиян: повтор команд и отсутствие поощрения мешают дрессировке собак Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Пригожин в ярости: страшная тайна о сыне Валерии раскрыта — шоу-бизнес в шоке!
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Природа наливает, олени пьянеют: осенняя угроза на дорогах и в лесу
Природа наливает, олени пьянеют: осенняя угроза на дорогах и в лесу
Последние материалы
Не кладите это в компост: мясо, рыба и пластик могут навредить вашему саду
Мужские брюки, которые заменят джинсы осенью: шерсть, фланель и свободный крой
Двойной удар по кошельку: как изменятся цены на водительские удостоверения и госзнаки
Ольга Бузова поймала букет невесты в кафе и надеется на свою скорую свадьбу
Журнал Journal of Veterinary Behavior: рывки поводком повышают стресс у собак
Лопасти выше пирамид: в Китае создают энергетического гиганта
Врач Нечаев: вернуть ногам ощущение лёгкости помогут перекаты с пятки на носок
Круизный ад: что будет работать на корабле при отключении электричества
Молоко рекомендуется пить отдельно от еды — не раньше чем через 2 часа
ИИ воссоздал пять современных автомобилей в ретро-стиле прошлого века
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.