Модный подворот: 4 способа, как подвернуть джинсы и выглядеть на все сто

Красота и стиль

Джинсы давно стали неотъемлемой частью гардероба, и порой простое изменение длины может сделать их еще более стильными. Не обязательно идти в ателье или жертвовать любимой парой — существует масса способов, как красиво и модно подвернуть джинсы, добавив изюминку в твой образ. Давайте посмотрим на четыре стильных приёма, которые легко применить!

Стильный подворот на джинсах с цепочкой и булавкой
Стильный подворот на джинсах с цепочкой и булавкой

Классический подворот: базовый, но стильный

  • Что это: классический подворот — это универсальный способ, который всегда выглядит актуально и подходит для большинства фасонов джинсов. Для узких джинсов просто подогни край на 3-5 сантиметров, чтобы получить аккуратный и стильный эффект.
  • Для широких джинсов: в случае с более объемными моделями нужно сделать более плотный подворот. Так как ткань тяжелее, ее нужно зафиксировать с изнаночной стороны с помощью булавок. Для актуального образа в 2025 году подворот можно сделать довольно массивным (до 10-15 см), что придаст необычный и смелый вид.
  • Лайфхак: если ты не хочешь утяжелять образ, лучше остановиться на тонких подворотах, особенно если ты невысокого роста. Для более высоких девушек подойдут более широкие подвороты, которые добавляют объема и подчеркивают стиль.

Булавки и броши: детали, которые становятся акцентом

  • Что это: использование декоративных булавок и брошей на подворотах джинсов — это отличный способ добавить индивидуальности и стиля. Булавки не только удерживают подвороты на месте, но и становятся ярким акцентом твоего образа.
  • Как это носить: выбирай броши, которые гармонируют с твоим образом. Минималистичные металлические модели подойдут для повседневных комплектов, а массивные, яркие броши добавят выразительности вечерним лукам. Размести их асимметрично или ровно, чтобы добавить интересный элемент.
  • Модный совет: в тренде 2025 года — винтажные броши. Например, изделия с камнями или эмалью, найденные на блошиных рынках, добавят джинсам уникальность и сделают их ярким акцентом в твоем образе.

Цепочки и браслеты: добавь блеск и эффект многослойности

  • Что это: цепочки и браслеты на подворотах — это актуальный тренд для 2025 года. Этот способ идеально подходит для тех, кто хочет придать своим джинсам более стильный и оригинальный вид.
  • Как носить: окружи нижний край джинсов цепочками или браслетами, обвив их вокруг лодыжки. Также можно использовать несколько цепочек разной длины для создания многослойного эффекта. Это особенно хорошо смотрится на джинсах с потертостями или грубыми текстурами.
  • Совет: для более строгих и повседневных луков выбирай тонкие цепочки, а для вечернего выхода или творческих встреч — смело используй массивные цепи с крупными звеньями. Замени металлические цепи на тканевые браслеты или шнурки с бусинами для легкости и игривости в летних образах.

Шнурки с декоративными цветами: творческий подход

  • Что это: самый необычный и креативный способ — использовать яркие шнурки с декоративными цветами для украшения подворотов. Этот метод часто используется фэшн-блогерами и может добавить уникальности любому образу.
  • Как носить: обвяжи шнурок вокруг лодыжки и приподними джинсы до нужной высоты. Добавь к шнурку искусственные цветы или другие декоративные элементы, которые можно приклеить или пришить.
  • Совет: этот метод лучше работает с джинсами свободного кроя. Для более плотных моделей такие декоративные элементы могут визуально утяжелить образ. Шнурки с цветами отлично смотрятся в неформальных ситуациях — для прогулок, встреч с друзьями или творческих событий.

Помни, что для стильных подворотов важно, чтобы джинсы были в хорошем состоянии — они должны быть чистыми и не мятыми. Даже самый модный прием не спасет, если ткань выглядит неопрятно. Поддерживай свои джинсы в идеальном виде, и все твои образы будут смотреться великолепно!

Теперь ты знаешь, как легко и стильно подворотить джинсы, чтобы они стали настоящим акцентом в твоем образе. С этими простыми приёмами ты всегда будешь выглядеть модно и оригинально!

Уточнения

Джинсы - брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

