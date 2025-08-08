Иди против течения: как не попасть в ловушку антитрендов лета 2025

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Лето 2025 года — отличное время для того, чтобы отказаться от надоевших трендов и найти свой уникальный стиль. Мода должна быть отражением вашей личности, а не массовым выбором. Так что вместо того, чтобы следовать за толпой, стоит выбрать более оригинальные и подходящие именно вам вещи. Давайте посмотрим на 8 антитрендов лета 2025 года, которые стоит обойти стороной, и на их стильные альтернативы.

Девушка позирует
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка позирует

Рыбацкие сандалии: пора поменять курс

  • Почему стоит отказаться: эти грубые, с множеством ремешков и пряжек, сандалии уже стали синонимом массового стиля. В них сложно найти оригинальность, а еще они утяжеляют внешний вид, особенно на девушках с тонкими ногами.
  • Что выбрать: современные вьетнамки с изысканным дизайном — минималистичные, с тонкими ремешками и качественными материалами. Они визуально удлиняют ногу и идеально сочетаются с летними платьями и шортами, добавляя легкости и изящества.

Леопардовый принт: прекрати переполнять гардероб одним мотивом

  • Почему стоит отказаться: леопардовый принт, хоть и считается классикой, стал слишком массовым и однообразным. Этот принт легко может выглядеть вульгарно или дешево, если неправильно подобран.
  • Что выбрать: природа предлагает массу альтернатив! Принты зебры, тигра, змеи и даже коровы — все они выглядят свежо и более оригинально. Также трендовый микропринт с текстурами, напоминающими кожу рептилий, добавит интересный акцент в ваш образ.

Карго брюки и джинсы-баллоны: излишний объем, который не всем к лицу

  • Почему стоит отказаться: эти объемные модели часто создают дисбаланс в фигуре, особенно если у вас пышные бедра или низкий рост. Массивные брюки делают образ громоздким и ограничивают стилизацию.
  • Что выбрать: брюки палаццо! Эти широкие брюки с высокой талией визуально удлиняют ноги и подчеркивают талию. Они выглядят женственно, стильно и подойдут для любых случаев, от повседневных прогулок до вечерних выходов.

Сумки-Багеты: время расставаться с избитым образом

  • Почему стоит отказаться: сумки-багеты, ставшие популярными благодаря ностальгии по 90-м, уже не так интересны, как раньше. Все бренды, от масс-маркета до люкса, выпустили свою версию этой сумки, и она потеряла свою уникальность.
  • Что выбрать: сумка-такса! Эта удлиненная модель с закругленными краями выглядит необычно и привлекательно. Она вместительнее багетов, но не перегружает образ и становится ярким акцентом на вашем комплекте.

Обувь на массивной платформе: поглощаем стиль

  • Почему стоит отказаться: несмотря на свою популярность, обувь на платформе часто делает образ утяжеленным, особенно если она комбинируется с летними легкими нарядами.
  • Что выбрать: танкетка! Эта обувь — идеальный компромисс между комфортом платформы и элегантностью каблука. Модели на танкетке, особенно из натуральных материалов, выглядят стильно и при этом легко и удобно носиться.

Сливочные розовые образы: пора дать отдых розовому

  • Почему стоит отказаться: сливочно-розовый был на пике после успеха фильма "Барби", но этот цвет уже стал банальным и не подходит всем. Особенно он может добавить вам нездоровый оттенок, если ваш подтон кожи теплый.
  • Что выбрать: цвет сливочного масла! Этот мягкий и теплый желтый оттенок подходит для большинства типов кожи, особенно если летом появляется легкий загар. Такой цвет свеж и интересен, но не перегружает образ.

Активный цветочный принт: переполненные яркие цветы

  • Почему стоит отказаться: огромные цветочные принты, такие как тропические орхидеи и гигантские цветы, быстро надоедают. Они слишком выделяются и часто ограничивают частоту носки вещи, превращая ее в одноразовый акцент.
  • Что выбрать: миниатюрные цветочные принты, вдохновленные провансом или викторианской эпохой. Эти маленькие цветочки выглядят сдержанно, романтично и подходят для любых случаев жизни.

Джинсовые шорты: образ слишком обычный

  • Почему стоит отказаться: классические джинсовые шорты стали слишком банальными, а в жару они могут натирать или создавать неудобства, так как деним не пропускает воздух.
  • Что выбрать: удлиненные льняные шорты. Эти шорты не только удобны, но и выглядят более изысканно и элегантно. Лен пропускает воздух и создает ощущение прохлады, что делает их идеальными для летних дней.

Лето 2025 — время для экспериментов и создания уникальных образов. Не бойтесь отойти от массовых трендов и выбрать альтернативы, которые подчеркнут вашу индивидуальность и создадут стильный, неповторимый look.

Уточнения

Мо́да - совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
